Оккупанты ударили несколькими ракетами по Запорожской области, - Старух

Российская армия выпустила по Запорожской области в ночь на 5 августа несколько ракет. Сообщается, что прилеты зафиксированы рядом с областным центром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Враг и дальше не дает покоя Запорожскому краю. Зафиксирован приход нескольких ракет рядом с областным центром. По предварительной информации жертв нет.

Подробности позже", - говорится в сообщении.

Глава ОВА также призвал соблюдать все правила поведения при воздушной тревоге.

