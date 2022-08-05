Оккупанты ударили несколькими ракетами по Запорожской области, - Старух
Российская армия выпустила по Запорожской области в ночь на 5 августа несколько ракет. Сообщается, что прилеты зафиксированы рядом с областным центром.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Враг и дальше не дает покоя Запорожскому краю. Зафиксирован приход нескольких ракет рядом с областным центром. По предварительной информации жертв нет.
Подробности позже", - говорится в сообщении.
Глава ОВА также призвал соблюдать все правила поведения при воздушной тревоге.
