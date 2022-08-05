Корабельний район Миколаєва окупанти розстрілювали касетними боєприпасами та "Піоном", - Кім

Окупанти вночі та зранку вдарили по Миколаєву та області з артилерії.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 5 серпня, ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Попередньо, окупанти били по житловому району міста касетними боєприпасами з РСЗВ, вранці - зі ствольної далекобійної артилерії "Піон".

Крім того, 5 серпня, зафіксовано обстріли ще кількох громад в області, попередньо, немає постраждалих у селах. Росіяни обстріляли село Зайчевське Мішково-Погорілівської громади. В результаті загорівся житловий будинок, приватне сільськогосподарське підприємство, пошкоджено машини.

Ворожі снаряди поцілили й на територію Галицинівської громади, села Шевченкове Шевченківської громади, за межі села Широке. У Шевченковому пошкоджені житлові будинки та прилеглі нежитлові споруди, пожежі розгорілися на полях.

