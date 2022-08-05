УКР
Новини Російська агресія
2 464 10

Корабельний район Миколаєва окупанти розстрілювали касетними боєприпасами та "Піоном", - Кім

обстріл,миколаїв

Окупанти вночі та зранку вдарили по Миколаєву та області з артилерії.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 5 серпня, ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Попередньо, окупанти били по житловому району міста касетними боєприпасами з РСЗВ, вранці - зі ствольної далекобійної артилерії "Піон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв два райони Миколаєва, одна з ракет влучила в проїжджу частину, - ОВА. ФОТОрепортаж

Крім того, 5 серпня, зафіксовано обстріли ще кількох громад в області, попередньо, немає постраждалих у селах. Росіяни обстріляли село Зайчевське Мішково-Погорілівської громади. В результаті загорівся житловий будинок, приватне сільськогосподарське підприємство, пошкоджено машини.

Ворожі снаряди поцілили й на територію Галицинівської громади, села Шевченкове Шевченківської громади, за межі села Широке. У Шевченковому пошкоджені житлові будинки та прилеглі нежитлові споруди, пожежі розгорілися на полях.

Також читайте: Вранці у Миколаєві пролунали потужні вибухи, - Сєнкевич

Миколаїв (1849) Миколаївська область (2354) обстріл (30481) Кім Віталій (473)
Топ коментарі
+3
От Николаева до позиций орков - очень маленькое расстояние, поэтому и достают, только мне не понятен был весь хайп вокруг наступления ВСУ - если могли бы, то уже освободили Херсон, а так видимо не по силам.
05.08.2022 09:51 Відповісти
+2
Погано коли дістає ствольна артилерія.
05.08.2022 09:43 Відповісти
+1
Эксперты говорят о попадании украинской ракеты по фрегату «Василий Быков».
В Черном море вблизи оккупированного Россией Севастополя зафиксировали странное поведение российского военного корабля.
В четверг, 4 августа, российский военный корабль вблизи оккупированного Севастополя вдруг начал выпускать дымовые приманки, после чего обернулся клубами черного дыма.
Об этом сообщил в Twitter военно-морской эксперт HI Sutton по проекту OSINT, обнародовав соответствующие фото.
05.08.2022 10:06 Відповісти
Погано коли відповісти нема чим. А відстань до піонів лише 50 км. Так де наші Хаймарси?
показати весь коментар
05.08.2022 11:03 Відповісти
На жаль,це так!((
показати весь коментар
05.08.2022 10:33 Відповісти
