Понад 6 млрд грн зібрано через платформу UNITED24, - Зеленський
Через фандрейзингову платформу UNITED24 зібрано понад 6 млрд грн благодійних внесків на підтримку України. Допомогу надали люди зі 110 країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Президент Володимир Зеленський у телеграмі.
"До платформи UNITED24 долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн", – зазначив глава держави.
Він опублікував відеоролик про роботу платформи та подякував усім, хто долучається.
"Не припиняйте підтримувати Україну. Для нас важливий кожен внесок", – закликав Президент.
