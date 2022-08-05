Понад 6 млрд грн зібрано через платформу UNITED24, - Зеленський

Через фандрейзингову платформу UNITED24 зібрано понад 6 млрд грн благодійних внесків на підтримку України. Допомогу надали люди зі 110 країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Президент Володимир Зеленський у телеграмі.

"До платформи UNITED24 долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн", – зазначив глава держави.

Він опублікував відеоролик про роботу платформи та подякував усім, хто долучається.

"Не припиняйте підтримувати Україну. Для нас важливий кожен внесок", – закликав Президент.