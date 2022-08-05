УКР
Понад 6 млрд грн зібрано через платформу UNITED24, - Зеленський

Через фандрейзингову платформу UNITED24 зібрано понад 6 млрд грн благодійних внесків на підтримку України. Допомогу надали люди зі 110 країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Президент Володимир Зеленський у телеграмі.

"До платформи UNITED24 долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн", – зазначив глава держави.

Він опублікував відеоролик про роботу платформи та подякував усім, хто долучається.

Читайте також: Запрацював ресурс, на якому за донат на ЗСУ можна замовити напис на снаряді

"Не припиняйте підтримувати Україну. Для нас важливий кожен внесок", – закликав Президент.

благодійність (593) гроші (980) Зеленський Володимир (25253) допомога (8672)
+11
,,GREEN FAMILY ,, сколько выделило ? 95 квартал делает бабло и богатеет , а народ Украины от себя последнее отрывает на армию.
показати весь коментар
05.08.2022 13:32 Відповісти
+10
А ти хоч одну гривню дав для армії зі своїх опшорів?
показати весь коментар
05.08.2022 13:33 Відповісти
+8
Каломойский пускает слюни и потирает свои липкие ручонки
показати весь коментар
05.08.2022 13:31 Відповісти
об'їстись можна шашлика
показати весь коментар
05.08.2022 13:31 Відповісти
Каломойский пускает слюни и потирает свои липкие ручонки
показати весь коментар
05.08.2022 13:31 Відповісти
А ще ж 4 подарували , то було би 10
показати весь коментар
05.08.2022 13:32 Відповісти
,,GREEN FAMILY ,, сколько выделило ? 95 квартал делает бабло и богатеет , а народ Украины от себя последнее отрывает на армию.
показати весь коментар
05.08.2022 13:32 Відповісти
А ти хоч одну гривню дав для армії зі своїх опшорів?
показати весь коментар
05.08.2022 13:33 Відповісти
Чим він хизується? 6млрд грн з 110 країн. Притула за 3 дні зібрав 600млн грн на байрактари.
показати весь коментар
05.08.2022 13:37 Відповісти
На дороги? На подоляцьку ботоіерму? На віп-фотографів для піару? Гроші треба збирати не на платіорму, а на цільові речі - бронвки конкретному підрозділу, оптику конкретному снайперу, авто кокретному бату і так далі. Думаб, до жителів 110 країн це скоро дійде.
показати весь коментар
05.08.2022 13:38 Відповісти
Ze первый в мире гениалиссимус который завалит КГБшную банду путлера исключительно видосами...
показати весь коментар
05.08.2022 13:40 Відповісти
А чого? Це ж класно - КВН *** КГБ.
показати весь коментар
05.08.2022 14:00 Відповісти
Вован, а ты и твой папик беня тоже туда денег скинулись? Или все в афшорах лежит?
показати весь коментар
05.08.2022 13:44 Відповісти
Хочется ответить господам из влады - Украинцы народ очень терпеливый и "Не припиняйте підтримувати Україну" нам писать не надо, А ВОТ ВАМ ******* НАВЕРНОЕ ХВАТИТ, А ТО ВОЙНУ ТА МЫ ВЫИГРАЕМ И ЗА ВАС ВОЗЬМЕМСЯ!!! ТАК ЧТО ДУМАЙТЕ ВСЕ РАБИНОВИЧИ, КИВЫ, КОРБАНЫ, МЕДВЕЙЧУКИ И Т,Д,
показати весь коментар
05.08.2022 13:46 Відповісти
Після того, як побачив у додатку "дія" вкладку UNITED24 з прізвищем Ze, що зовсім не схоже на піар одного довпойопа, абсолютно перехотілося туди перечисляти гроші. Тому доначу у "повернись живим" чи локальним волонтерам.
показати весь коментар
05.08.2022 13:47 Відповісти
Скільки гарант пожертвував? Скільки біженців на віллах розмістив? Скільки клоуни квартальні пожертвували?
показати весь коментар
05.08.2022 14:21 Відповісти
 
 