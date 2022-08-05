РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9542 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 183 13

Более 6 млрд грн собрано через платформу UNITED24, - Зеленский

united24

Через фандрайзинговую платформу UNITED24 собрано более 6 млрд грн благотворительных взносов в поддержку Украины. Помощь оказали люди из 110 стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в телеграме.

"К платформе UNITED24 присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 6 млрд грн", – отметил глава государства.

Он опубликовал видеоролик о работе платформы и поблагодарил всех присоединяющихся.

Также читайте: Фиксируется накопление вражеских войск в районе Кривого Рога, - Вилкул

"Не прекращайте поддерживать Украину. Для нас важен каждый вклад", – призвал Президент.

благотворительность (629) деньги (935) Зеленский Владимир (21714) помощь (8067)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
,,GREEN FAMILY ,, сколько выделило ? 95 квартал делает бабло и богатеет , а народ Украины от себя последнее отрывает на армию.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:32 Ответить
+10
А ти хоч одну гривню дав для армії зі своїх опшорів?
показать весь комментарий
05.08.2022 13:33 Ответить
+8
Каломойский пускает слюни и потирает свои липкие ручонки
показать весь комментарий
05.08.2022 13:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
об'їстись можна шашлика
показать весь комментарий
05.08.2022 13:31 Ответить
Каломойский пускает слюни и потирает свои липкие ручонки
показать весь комментарий
05.08.2022 13:31 Ответить
А ще ж 4 подарували , то було би 10
показать весь комментарий
05.08.2022 13:32 Ответить
,,GREEN FAMILY ,, сколько выделило ? 95 квартал делает бабло и богатеет , а народ Украины от себя последнее отрывает на армию.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:32 Ответить
А ти хоч одну гривню дав для армії зі своїх опшорів?
показать весь комментарий
05.08.2022 13:33 Ответить
Чим він хизується? 6млрд грн з 110 країн. Притула за 3 дні зібрав 600млн грн на байрактари.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:37 Ответить
На дороги? На подоляцьку ботоіерму? На віп-фотографів для піару? Гроші треба збирати не на платіорму, а на цільові речі - бронвки конкретному підрозділу, оптику конкретному снайперу, авто кокретному бату і так далі. Думаб, до жителів 110 країн це скоро дійде.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:38 Ответить
Ze первый в мире гениалиссимус который завалит КГБшную банду путлера исключительно видосами...
показать весь комментарий
05.08.2022 13:40 Ответить
А чого? Це ж класно - КВН *** КГБ.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:00 Ответить
Вован, а ты и твой папик беня тоже туда денег скинулись? Или все в афшорах лежит?
показать весь комментарий
05.08.2022 13:44 Ответить
Хочется ответить господам из влады - Украинцы народ очень терпеливый и "Не припиняйте підтримувати Україну" нам писать не надо, А ВОТ ВАМ ******* НАВЕРНОЕ ХВАТИТ, А ТО ВОЙНУ ТА МЫ ВЫИГРАЕМ И ЗА ВАС ВОЗЬМЕМСЯ!!! ТАК ЧТО ДУМАЙТЕ ВСЕ РАБИНОВИЧИ, КИВЫ, КОРБАНЫ, МЕДВЕЙЧУКИ И Т,Д,
показать весь комментарий
05.08.2022 13:46 Ответить
Після того, як побачив у додатку "дія" вкладку UNITED24 з прізвищем Ze, що зовсім не схоже на піар одного довпойопа, абсолютно перехотілося туди перечисляти гроші. Тому доначу у "повернись живим" чи локальним волонтерам.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:47 Ответить
Скільки гарант пожертвував? Скільки біженців на віллах розмістив? Скільки клоуни квартальні пожертвували?
показать весь комментарий
05.08.2022 14:21 Ответить
 
 