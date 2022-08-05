Более 6 млрд грн собрано через платформу UNITED24, - Зеленский

Через фандрайзинговую платформу UNITED24 собрано более 6 млрд грн благотворительных взносов в поддержку Украины. Помощь оказали люди из 110 стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в телеграме.

"К платформе UNITED24 присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 6 млрд грн", – отметил глава государства.

Он опубликовал видеоролик о работе платформы и поблагодарил всех присоединяющихся.

"Не прекращайте поддерживать Украину. Для нас важен каждый вклад", – призвал Президент.