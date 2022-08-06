УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8623 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 939 101

Данілов про терміни та результати контрнаступу ЗСУ: Треба набратися терпіння

війна,зсу,воїн,захисник,піхота

Терміни контрнаступу Збройних сил України визначають військові на чолі з верховним головнокомандувачем, а "диванні" експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію на фронті.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю ТРК "Київ", інформує Цензор.НЕТ.

"Давайте будемо спокійно ставитися до цих речей, коли це (контрнаступ. - Ред.) буде відбуватися. Військові знають свою справу, знають, коли їм потрібно починати, і головне, як швидко, як з найменшою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни: звільняти наші території від окупанта", - сказав Данілов.

За його словами, так звані "диванні" експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію.

Секретар РНБО зазначив, що "треба набратися терпіння і побачити все це своїми очима".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом тижня звільнено від окупантів два села на Донеччині, - Громов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) деокупація (951) ЗСУ (7867)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
к какому классу выксердов относится дерьмак, сующий свой грязный шванц в дела военных и дающий им свои сраные указки, посредством марьян облигаций?
показати весь коментар
06.08.2022 10:58 Відповісти
+24
Вірю ЗСУ , але НЕ довіряю говнокомандуючому і Єрмаку , через постійні
вказівки нашим воєнним , як діяти на фронті ! 😠
показати весь коментар
06.08.2022 11:03 Відповісти
+18
Та ж сама тактика була по полоненим:
"Мовчить, ви нічого не знаете, ми працюємо".
Домовчались до того, що рашисти два місяці катували полонених, а потім їх знищили.
показати весь коментар
06.08.2022 11:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Сторінка 2 з 2
 
 