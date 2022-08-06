Данілов про терміни та результати контрнаступу ЗСУ: Треба набратися терпіння
Терміни контрнаступу Збройних сил України визначають військові на чолі з верховним головнокомандувачем, а "диванні" експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію на фронті.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю ТРК "Київ", інформує Цензор.НЕТ.
"Давайте будемо спокійно ставитися до цих речей, коли це (контрнаступ. - Ред.) буде відбуватися. Військові знають свою справу, знають, коли їм потрібно починати, і головне, як швидко, як з найменшою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни: звільняти наші території від окупанта", - сказав Данілов.
За його словами, так звані "диванні" експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію.
Секретар РНБО зазначив, що "треба набратися терпіння і побачити все це своїми очима".
вказівки нашим воєнним , як діяти на фронті ! 😠
"Мовчить, ви нічого не знаете, ми працюємо".
Домовчались до того, що рашисти два місяці катували полонених, а потім їх знищили.