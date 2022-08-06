РУС
Данилов о сроках и результатах контрнаступления ВСУ: Надо набраться терпения

війна,зсу,воїн,захисник,піхота

Сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, а "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации на фронте.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью ТРК "Киев", передает Цензор.НЕТ.

"Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это (контрнаступление. - Ред.) будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, и главное, как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны - освобождать наши территории от оккупанта", - сказал Данилов.

По его словам, так называемые "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации.

Секретарь СНБО отметил, что "надо набраться терпения и увидеть все это воочию".

Автор: 

Данилов Алексей (1066) деоккупация (848) ВСУ (6869)
Топ комментарии
+30
к какому классу выксердов относится дерьмак, сующий свой грязный шванц в дела военных и дающий им свои сраные указки, посредством марьян облигаций?
показать весь комментарий
06.08.2022 10:58 Ответить
+24
Вірю ЗСУ , але НЕ довіряю говнокомандуючому і Єрмаку , через постійні
вказівки нашим воєнним , як діяти на фронті ! 😠
показать весь комментарий
06.08.2022 11:03 Ответить
+18
Та ж сама тактика була по полоненим:
"Мовчить, ви нічого не знаете, ми працюємо".
Домовчались до того, що рашисти два місяці катували полонених, а потім їх знищили.
показать весь комментарий
06.08.2022 11:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
