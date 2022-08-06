Данилов о сроках и результатах контрнаступления ВСУ: Надо набраться терпения
Сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, а "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации на фронте.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью ТРК "Киев", передает Цензор.НЕТ.
"Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это (контрнаступление. - Ред.) будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, и главное, как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны - освобождать наши территории от оккупанта", - сказал Данилов.
По его словам, так называемые "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации.
Секретарь СНБО отметил, что "надо набраться терпения и увидеть все это воочию".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вказівки нашим воєнним , як діяти на фронті ! 😠
"Мовчить, ви нічого не знаете, ми працюємо".
Домовчались до того, що рашисти два місяці катували полонених, а потім їх знищили.