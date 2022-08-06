Данилов о сроках и результатах контрнаступления ВСУ: Надо набраться терпения

Сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, а "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации на фронте.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью ТРК "Киев", передает Цензор.НЕТ.

"Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это (контрнаступление. - Ред.) будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, и главное, как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны - освобождать наши территории от оккупанта", - сказал Данилов.

По его словам, так называемые "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации.

Секретарь СНБО отметил, что "надо набраться терпения и увидеть все это воочию".

