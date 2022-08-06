Німеччина блокує виплату Україні наступних траншів макрофінансової допомоги ЄС, - Польське пресагентство

У Берліні стурбовані, що Україна не зможе повернути позики в майбутньому, і це доведеться зробити Європейському союзу.

Про це повідомило Польському пресагентству дипломатичне джерело в ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

У травні Європейська комісія запропонувала уряду в Києві виняткову макрофінансову допомогу в розмірі 9 мільярдів євро у вигляді позик у відповідь на російську агресію та пов’язані з нею економічні проблеми в Україні. У травні країни ЄС також заявили, що готові надати Україні цю додаткову допомогу.

З цієї суми на початку серпня Єврокомісія виплатила Україні лише 1 млрд євро, а коли Київ отримає решту 8 млрд євро - не відомо. Ці кошти надходять не з бюджету ЄС. Європейська комісія має позичати їх на фінансових ринках на основі гарантій держав-членів. Однак для надання таких гарантій потрібна одностайність 27 країн ЄС.

"Зараз Німеччина виступає проти надання таких гарантій. Робота заблокована. У Берліні стурбовані тим, що Україна не зможе повернути гроші в майбутньому, і це доведеться зробити Європейському союзу. Проте агресія Росії триває, в Україні гинуть люди, і без цієї допомоги країна не впорається", – повідомило Польському пресагентству дипломатичне джерело в ЄС.

5 серпня журналісти попросили коментар Європейської комісії з цього приводу, однак відповіді не надано.

Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро. 7 липня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення першого траншу у розмірі 1 млрд євро, а 12 липня таке рішення ухвалила Рада Європейського союзу. Згодом Україні перерахували 1 мільярд євро макрофінансової допомоги.

У серпні в Офісі Президента звернули увагу на затримки з перерахуванням макрофінансової допомоги ЄС.

