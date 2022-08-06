УКР
6 934 66

Німеччина блокує виплату Україні наступних траншів макрофінансової допомоги ЄС, - Польське пресагентство

німеччина

У Берліні стурбовані, що Україна не зможе повернути позики в майбутньому, і це доведеться зробити Європейському союзу.

Про це повідомило Польському пресагентству дипломатичне джерело в ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

У травні Європейська комісія запропонувала уряду в Києві виняткову макрофінансову допомогу в розмірі 9 мільярдів євро у вигляді позик у відповідь на російську агресію та пов’язані з нею економічні проблеми в Україні. У травні країни ЄС також заявили, що готові надати Україні цю додаткову допомогу.

З цієї суми на початку серпня Єврокомісія виплатила Україні лише 1 млрд євро, а коли Київ отримає решту 8 млрд євро - не відомо. Ці кошти надходять не з бюджету ЄС. Європейська комісія має позичати їх на фінансових ринках на основі гарантій держав-членів. Однак для надання таких гарантій потрібна одностайність 27 країн ЄС.

"Зараз Німеччина виступає проти надання таких гарантій. Робота заблокована. У Берліні стурбовані тим, що Україна не зможе повернути гроші в майбутньому, і це доведеться зробити Європейському союзу. Проте агресія Росії триває, в Україні гинуть люди, і без цієї допомоги країна не впорається", – повідомило Польському пресагентству дипломатичне джерело в ЄС.

5 серпня журналісти попросили коментар Європейської комісії з цього приводу, однак відповіді не надано.

Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро. 7 липня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення першого траншу у розмірі 1 млрд євро, а 12 липня таке рішення ухвалила Рада Європейського союзу. Згодом Україні перерахували 1 мільярд євро макрофінансової допомоги.

У серпні в Офісі Президента звернули увагу на затримки з перерахуванням макрофінансової допомоги ЄС

+26
а зачем немцам кормить коломойского, они на такое не подписывались
06.08.2022 16:05
+21
Ввзьміть гроші з конфіскації руських підприємств на 164 день війни,також субвенції не на дороги ,як планувалося партією зе,а на людей. До речі,німці хоч як та допомагають, а чим ваш уряд допомагає?
06.08.2022 16:20
+19
Пусть Зеля свое зеленое кодло потрясет и папашу Коломойского раскулачит и просить в ЕС не потребуется!
06.08.2022 16:17
Німці-ви просто кінчені ублюдки...В Україні війна кожного дня гинуть люди а ви покидьки продовжуєте думати про бабло ох і мерзоти...
06.08.2022 16:05
Ввзьміть гроші з конфіскації руських підприємств на 164 день війни,також субвенції не на дороги ,як планувалося партією зе,а на людей. До речі,німці хоч як та допомагають, а чим ваш уряд допомагає?
06.08.2022 16:20
Де ці кошти можна побачити? Я впевнений ти російський бот.
06.08.2022 18:26
Спитай у ублюдка зеленого, якого ви вибрали президентом, де десятки мільярдів доларів, які він розікрав на великому крадівництві. Німці нам допомагають, вони підтримують Україні, а наркоман- президент вже вкрай ***** і щось починає вимагати. Мерзота розвалила економіку вщент, закрила мільйони людей в країні, як в хліві, без роботи, грошей, без надії... Люди заробляли гроші і переказували додому, з тої ж Німеччини. А такі хабалки як ти, сидять і вимагають, щоб їм щось дали
06.08.2022 19:10
Худобо я чітко спитався де ті гроші про які ти висрало?

Я знаю що зе ще той лох, і якби не він та його віра в мир в очах, то все було б напевне краще. Але є те що є. І це ніяк не відміняє того що ти висрало брехню.

І ще раз повторюю саме німецька еліта винна у цій війні, прямо зараз вони її фінансують переводячи по мільярду $ в день рф, та саме ця еліта робить все для того щоб росіяни почували себе прекрасно, кайфували та ніяк не замічали що йде сама масштабна війна з часів другої світової.

Вже не кажучи за те що вони нам винні так як ми відмовились від атомної зброї і всі нам гарантували безпеку, інакше ми вправі заявити що наступного разу як тільки хтось пропонує відмовитись комусь від атомної зброї то треба по таких зразу наносити атомний удар інакше через пару десятиліть вони зроблять проти вас геноцид.
06.08.2022 20:54
Читай звіти волонтерських організацій і статистику. І не дратуйся
06.08.2022 20:00
Ми читаємо. Майже всі донати із України та від українців. Відсоток з інших країн маленький.

Те що якийсь бюргер задонатив в російський червоний хрест це лиш погіршує його статус тому що ця організація діє в інтересах рф та громадян рф. Ось якби вони донатили так як це робили литовці чи як поляки то тоді так. Але литовців, поляків та решти дуже мало на фоні населення Німеччини і інших, вже не кажучи за їх зарплати...
06.08.2022 20:58
Ніяких питань до зелі і дєрьмака які продали маріуполь і азовців, німці виходить винні.
06.08.2022 18:04
ти здурів? як бені 4 з **** млрд пробачити чи продати автогаз за півціни то норма,а як німці ту ***** побачили і подумали,так вони й так бабки пройобують,і нафіг поки давати,то вони уже кінчені...
06.08.2022 23:42
а зачем немцам кормить коломойского, они на такое не подписывались
06.08.2022 16:05
до німців якось не доходить що відбувається. мабуть мільйони біженців їх тепер зовсім не лякають
06.08.2022 16:06
Це до вас якось не доходить, що вам ніхто нічого не винний,а німці прийняли і забезпечили біженців України, вина не на других,а на вас. Де ваші кошти? Де ваша зброя,де ваше хоть щось
06.08.2022 16:23
ще й як винні Валя, дуже винні. Україна, весь той час коли сита Європа наживалась на дешевих вуглеводнях за поступки ваших лідерів, була буфером, розмінною монетою між Заходом та імперією. ми віддали свою ядерну зброю, а зараз свої життя за ВАШУ безпеку.
це я тобі ще культурно відповів, бо дуже хочеться нах.. послати
06.08.2022 16:29
Претензії до лідерів, бо Європа за вас їх не вибирала. І перекладати свою вину на других це призначення того,хто так і не зрозумів в якому стані є його країна. У вас війна, а ви все на чарівну паличку чекаєте. Ваш Беня і його добича від зе може перекрити усі борги.
06.08.2022 16:34
він такий же мій як і твій той бєня. і мова йшла про ваших продажних лідерів. ми зі воїми самі розберемось.
до речі цікава риторика, про добич. а в Європі теж так можна чиєюсь добиччю пререкрити державні борги чи це лише твої фантазії? ви ж демократія, гадаю що у вас так не можна. тому досить нас тримати за буфер, де може бути все що завгодно. ви сретесь від однієї думки про війну з росією, а ми вже 6й місяць з цим живемо, тому так, нам потрібна ваша паличка! або мільйони біженців. думайТЕ
06.08.2022 16:43
Валю, "у вас війна" - це правда, війна у нас, а що "у вас"? нестравність од переїдання?

"ви" ж мали б розуміти (nict wahr?), що нарід України - це не зелений кагал на Банковій, "нас" бо вбивають ---- а "ви" фундуєте кацапів баблом "за газ", щоби вони (кацапи) вбивали "нас" ще дужче

отже, не піхвіть, Валю --- Бог усе бачить, навіть як "ви" витанцьовуєте на Цензорі

майте стримання
06.08.2022 16:50
Це до вас не доходить, якщо Україна програє, ви наступні. Путін не зупиниться.
По друге, все було. В Україні було в кілька разів танків більше, чим в тій самій Німеччині. І деякий запас снарядів був. Але російська армія дуже велика, за кілька місяців інтенсивних боїв все це вичерпалось, було знищено. Вони ще в кілька разів більше понесли потері. Але в них ще є зброя. І нам треба, бо вони всіх нас знищать. А потім вас.
І так , Європа нам винна, бо це вона викормила Путіна. Хоча ми попереджали, що треба бути дуже обачним з Путіним і з "дешевим" російським газом.
06.08.2022 16:56
це ти тупий,ніяких НАСТУПНИХ НЕ БУДЕ,у НАТО теж є ЯЗ і ЇМ *****,а ще подивись на кількість авапарку НАТО,і обтікай,рашка обсериться пробивати таке ППО
06.08.2022 23:46
Нема у них ппо. Насправді, в України була найбільша за кількістю система ППО в Європі.
Просто армія рашки хоч і тупа, но дуже здорова. Тому вони б пробили ракетами ППО будь якої країни Європи ще швидше, ніж українську.
Вони сподіваються на авіацію, ппо в них майже немає в порівнянні з Україною.
07.08.2022 12:27
Звісно що винні, бо європейськими грошима і поступками допомогли вигодувати ***** і хароших рускіх.
06.08.2022 16:58
Не переживай німець не дурень,їм біженці з африки не потрібні а з України навпаки ще й як.Знаю приклади дітей які виїхали після 11 класу музикантами-все вони вже в кращих універах вчаться,взяли аж бігом.Тут проблема не в німцях а у нашій безголовій владі,маючи інтелектуальний людський ресурс вони не навчились цим користуватись,бо вони тупі совдеповські ідіоти-казнокради, які не вміють керувати країною!В такий складний час щоб звільнти максимум людей від бюрократії дати можливічть розвиватись,вони все притуплюють і розвалюють!
06.08.2022 16:44
не без цього, звичайно. але все ж таки мова про те, що нібито Європа нам нічого не винна і взагалі "самі винуваті що путєн напав"
06.08.2022 17:00
а що нам європа винна?
і чому на нас напали, а на маленьку естонію ні?
06.08.2022 17:04
Винна. Атомна зброя. Нам всі винні.

А ще у нас ПДВ існує завдяки європі, а саме це й податок є гігантською причиною проблем із економікою.

Вже не кажучи за те що вони озброювали рф, маргіналізували рф та як наслідок спричинили війну та як німецька еліта не те що дала дозвіл, а навіть мотивувала рф щоб та воювала так як це для німецької еліти єдиний шанс відродити рейх.
06.08.2022 18:35
особисто тобі хіба що *** гумового,совок *******,як пройобувати зброю то ти і твої родичі сиділи тихо,бо тіпа партія сказала значить треба,совки ****** головою думати не хотіли,так само просирали свої заводи,віддаючи сертифіати за пляшку,а тепер їм усі винні ні *** не поплутав?
06.08.2022 23:48
Бо Європа спонсор тероризму, вона спонсувала рашку.
06.08.2022 20:21
шо то німці почали тормозити
06.08.2022 16:08
Стою как поц, а вы все не идете.
Таки, я да уже почти, а вы-есчо...
Не так вы хочити,
как мне вы моск ******...
https://meduza.io/image/attachments/images/008/085/257/large/NTjWyV7D_bhmrOhbxkP_1w.jpg
06.08.2022 16:11
Від самого початку вони були на стороні рф.

Вони мріять про відродження рейху. А для цього треба зруйнувати глобальний світ і вплив сша який цей світ сформував.
06.08.2022 18:29 Відповісти
це тобі хто сказав,га совок інфантильний?
06.08.2022 23:50
Пусть Зеля свое зеленое кодло потрясет и папашу Коломойского раскулачит и просить в ЕС не потребуется!
06.08.2022 16:17
аминь
06.08.2022 16:50
Німці мають оплачувати українську армію? А зарплату собі під час війни нормально піднімати? А бені 4,5 млрд грн списувати?
Я за те, щоб поки клоун Ермака не вижене, зеленим гроші не давати. За місяць українці самі винесуть і беню і наркомана і єрмака. А ЗСУ поможуть американці
06.08.2022 19:48
Може не нормально. Але ніхто нікого під час війни не винесе. Винести владу під час війни це фізично не можливо. Та й про міжнародну підтримку можна буде забути після зміни влади. Єдине що станеться якщо не підтримувати Україну та економіку це перемога рф.

Якщо б німецька еліта справді хотіла допомогти Україні то вони б заявили на міжнародну спільноту - видайте нам Беню і ми вам зразу даємо гроші. А не те що ви тут вкидуєте, бо це як із 4000$ вчителям, як прийшлось до діла то виявилось що ніхто нічого не обіцяв, а вкинули цю обіцюнку змі та боти. Розумієте про що я? Або офіційна заява від ЄС чи Берліна, або немає навіть про що хрюкати тут всяким що не дають гроші бо беня...
06.08.2022 20:48
і що ти хотів висрати своїм висером про дату реєстрації,що твоє слово важить більше ніж того хто щойно зарегався? попустись ти не "дєдушка")))
06.08.2022 23:52
а шо їх іще й повертати треба? уявляю собі Порох прийде сьомим прєзом а країна у неймовірних боргах. Десятки чи може навіть сотні мільярдів.
06.08.2022 16:25
Німеччина просто не вірить в нашу перемогу, що буде кому повертати...
06.08.2022 16:57
The Hitler's genes are still present, it seems.
06.08.2022 16:31
wrong! Furer ghenes.
06.08.2022 18:05
та то відмазка. Шольц і далі гне доктрину старої професійної проститутки Шредера, що Україна повинна здатись через "мирні перговори". тут і є смисл німецької так званої "політики невтручання". Німці і СЕПГ,ХДС завжди були на стороні орди. Ну як вони будуть проти партнерів.
06.08.2022 16:36
Підараси, німці не останні хто винен у війні
06.08.2022 16:44
Ага. Сидить чувак і кричить: жерти немає що, позичте грошей. Йому гроші позичили а він купує айфон і дарує своїй дівчині авто. Після чого знову просить бабла на пожерти, причому не просто просить а пропонує взяти кредит на вас під ваші ж гарантії. А коли ви відмовляєтесь починає казати що то винні бо у вас айфон був і йому було некомфортно без нього.

Айфон = підняти за депутатам удвічі

Машина для дівчини = бабло бені.
06.08.2022 16:51
Нічого дивного, вони хіба не розуміють що гундосий ці гроші разом з кАломойським просто спи*дять? Нехай гундосий зі своїх офшорів гроші поверне, а також кАламойшу потрусить якому тільки і встигає дарувати бюджетні кошти лярдами. Кажуть на соц. виплати не вистачає?Але при цьому депутати від "Слуг народу" не забувають під час війни піднімати собі зарплати і поновлювати надбавки, як і інші державні службовці.
06.08.2022 16:51
Нагадайте но яка країна казала 24-го, що навіщо вам допомогати, вас через 24 години не буде? Питання риторичне.
06.08.2022 16:53
мабуть німцям дуже хотілось самім повоювати. а-ля "можем повторить"!
06.08.2022 17:05
Німеччина ніколи не була лояльною до України і вона ще буде гальмувати вступ України до ЕС.
06.08.2022 16:56
Як на мене, то Німеччина правильно робить. ЗЄрмакам довіряти свої гроші не можна.
06.08.2022 17:05
ага, то нехай посипеться фронт, країна розвалиться і тоді побачимо зміну риторіки...
06.08.2022 17:07
Ні. Німецька еліта якраз була тими хто почали цю війну так як вони мріять відродити рейх, а для цього їм треба було повалити глобальний світ та вплив сша на якому цей порядок тримався.
06.08.2022 18:32
30 років мудрий нарід наголосував -1 президент комуняка з ніг до голови інфляція, зубожіння населення, організував та підписав Будапештський туалетний папірець, 2 червоний дирехтор-батько олігархічно-кланова економіки, розпочав розпродаж військового майна, розвалив армію, 3 "месія любих друзів" бездарь та словоблуд ... 4 президентом країна обрала зека... Думав що це вже дно, але з'явилася хоч якась надія на шоколадного 5 але і цей з любими друзями обісрався, і тут народ "па пріколу, сделал всех" зробив хід конем...
06.08.2022 17:15
Тепер їм усі навколо щось повинні дати,думаю такий нарід ще не заслуговує на державу,така держава нікому не потрібна.
06.08.2022 17:46
Щось ви рівняєте усіх президентів по зеленій шоблі. До найвеличнішої бубочки в жодного президента не було монобільшості. Ющ не подобається? Порох не подобається? А давайте ви будете ремонтувати розйобані Жигулі а до вас постійно підходитимуть люди і *********** інструменти і запчастини. А на прохання не робити так, ржатимуть в обличчя. Швидко впораєтесь?
06.08.2022 17:47
зеленые гниды воровали в год по 40 миллиардов баксов ( инфа публичная от Блинкена и саакашвили). За три года это 120 миллардов баксов.Это годовой бюджет Украины!
Сколько из этих денег повернуто в казну????????
Почему воровство 95 кагала должна покрывать Европа, тем более, что пересичный по-прежнему молится на боневтика, т.е. не поумнел???
Риторический вопрос...
06.08.2022 17:44
ось для чого"зелена влада" влізла в прорашистський план(кандидат в ЄС) Україну і дальше "зе влада" ,по вказівці куйла відтягнула від реальної допомоги союзу зАнглією і Польщею .Також свого часу рашист проплатив всю "зелену взраду і всіх решту депіздатів, щоб не голосували про звернення до США за надання Україні статусу основного союзника поза НАТО.Україна при зелених зрадниках не буде ані в ЄС, ані в НАТО,як і союз з Англією і Польщею ці прорашистські слуги відсунули.Одним словом " зелені прорашистські манкурти " працють чітко ,згідно рашистського плану, по знищенню України,як держави.
06.08.2022 17:50
Треба негайно моссад який буде страчувати таких пособників рф за межами України.

Натомість наші уйобки пилять бюджет що міг би піти на моссад та займаються створенням інфо поводів і політичними іграми.

Коли наприклад провладні змі перекручують повід вкинутий сбу (який не сказав чия бот мережа) та висирають що це накрили бот мережу пороха (висер від "укр правди"). Бидло ж до аналізу не здатне і буде як з 4000$ та іншим що виявляється ніхто не обіцяв...

За такі вкиди що розколюють суспільство під час війни на довічне треба відправляти, а бюджет нарешті дати моссаду.
06.08.2022 18:24
Україні не треба робити позики. Нехай виділяють гроші з замороженого балансу мордору.
08.08.2022 13:07
 
 