Німеччина блокує виплату Україні наступних траншів макрофінансової допомоги ЄС, - Польське пресагентство
У Берліні стурбовані, що Україна не зможе повернути позики в майбутньому, і це доведеться зробити Європейському союзу.
Про це повідомило Польському пресагентству дипломатичне джерело в ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
У травні Європейська комісія запропонувала уряду в Києві виняткову макрофінансову допомогу в розмірі 9 мільярдів євро у вигляді позик у відповідь на російську агресію та пов’язані з нею економічні проблеми в Україні. У травні країни ЄС також заявили, що готові надати Україні цю додаткову допомогу.
З цієї суми на початку серпня Єврокомісія виплатила Україні лише 1 млрд євро, а коли Київ отримає решту 8 млрд євро - не відомо. Ці кошти надходять не з бюджету ЄС. Європейська комісія має позичати їх на фінансових ринках на основі гарантій держав-членів. Однак для надання таких гарантій потрібна одностайність 27 країн ЄС.
"Зараз Німеччина виступає проти надання таких гарантій. Робота заблокована. У Берліні стурбовані тим, що Україна не зможе повернути гроші в майбутньому, і це доведеться зробити Європейському союзу. Проте агресія Росії триває, в Україні гинуть люди, і без цієї допомоги країна не впорається", – повідомило Польському пресагентству дипломатичне джерело в ЄС.
5 серпня журналісти попросили коментар Європейської комісії з цього приводу, однак відповіді не надано.
Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро. 7 липня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення першого траншу у розмірі 1 млрд євро, а 12 липня таке рішення ухвалила Рада Європейського союзу. Згодом Україні перерахували 1 мільярд євро макрофінансової допомоги.
У серпні в Офісі Президента звернули увагу на затримки з перерахуванням макрофінансової допомоги ЄС.
Я знаю що зе ще той лох, і якби не він та його віра в мир в очах, то все було б напевне краще. Але є те що є. І це ніяк не відміняє того що ти висрало брехню.
І ще раз повторюю саме німецька еліта винна у цій війні, прямо зараз вони її фінансують переводячи по мільярду $ в день рф, та саме ця еліта робить все для того щоб росіяни почували себе прекрасно, кайфували та ніяк не замічали що йде сама масштабна війна з часів другої світової.
Вже не кажучи за те що вони нам винні так як ми відмовились від атомної зброї і всі нам гарантували безпеку, інакше ми вправі заявити що наступного разу як тільки хтось пропонує відмовитись комусь від атомної зброї то треба по таких зразу наносити атомний удар інакше через пару десятиліть вони зроблять проти вас геноцид.
Те що якийсь бюргер задонатив в російський червоний хрест це лиш погіршує його статус тому що ця організація діє в інтересах рф та громадян рф. Ось якби вони донатили так як це робили литовці чи як поляки то тоді так. Але литовців, поляків та решти дуже мало на фоні населення Німеччини і інших, вже не кажучи за їх зарплати...
це я тобі ще культурно відповів, бо дуже хочеться нах.. послати
до речі цікава риторика, про добич. а в Європі теж так можна чиєюсь добиччю пререкрити державні борги чи це лише твої фантазії? ви ж демократія, гадаю що у вас так не можна. тому досить нас тримати за буфер, де може бути все що завгодно. ви сретесь від однієї думки про війну з росією, а ми вже 6й місяць з цим живемо, тому так, нам потрібна ваша паличка! або мільйони біженців. думайТЕ
"ви" ж мали б розуміти (nict wahr?), що нарід України - це не зелений кагал на Банковій, "нас" бо вбивають ---- а "ви" фундуєте кацапів баблом "за газ", щоби вони (кацапи) вбивали "нас" ще дужче
отже, не піхвіть, Валю --- Бог усе бачить, навіть як "ви" витанцьовуєте на Цензорі
майте стримання
По друге, все було. В Україні було в кілька разів танків більше, чим в тій самій Німеччині. І деякий запас снарядів був. Але російська армія дуже велика, за кілька місяців інтенсивних боїв все це вичерпалось, було знищено. Вони ще в кілька разів більше понесли потері. Але в них ще є зброя. І нам треба, бо вони всіх нас знищать. А потім вас.
І так , Європа нам винна, бо це вона викормила Путіна. Хоча ми попереджали, що треба бути дуже обачним з Путіним і з "дешевим" російським газом.
Просто армія рашки хоч і тупа, но дуже здорова. Тому вони б пробили ракетами ППО будь якої країни Європи ще швидше, ніж українську.
Вони сподіваються на авіацію, ппо в них майже немає в порівнянні з Україною.
і чому на нас напали, а на маленьку естонію ні?
А ще у нас ПДВ існує завдяки європі, а саме це й податок є гігантською причиною проблем із економікою.
Вже не кажучи за те що вони озброювали рф, маргіналізували рф та як наслідок спричинили війну та як німецька еліта не те що дала дозвіл, а навіть мотивувала рф щоб та воювала так як це для німецької еліти єдиний шанс відродити рейх.
Таки, я да уже почти, а вы-есчо...
Не так вы хочити,
как мне вы моск ******...
https://meduza.io/image/attachments/images/008/085/257/large/NTjWyV7D_bhmrOhbxkP_1w.jpg
Вони мріять про відродження рейху. А для цього треба зруйнувати глобальний світ і вплив сша який цей світ сформував.
Я за те, щоб поки клоун Ермака не вижене, зеленим гроші не давати. За місяць українці самі винесуть і беню і наркомана і єрмака. А ЗСУ поможуть американці
Якщо б німецька еліта справді хотіла допомогти Україні то вони б заявили на міжнародну спільноту - видайте нам Беню і ми вам зразу даємо гроші. А не те що ви тут вкидуєте, бо це як із 4000$ вчителям, як прийшлось до діла то виявилось що ніхто нічого не обіцяв, а вкинули цю обіцюнку змі та боти. Розумієте про що я? Або офіційна заява від ЄС чи Берліна, або немає навіть про що хрюкати тут всяким що не дають гроші бо беня...
Айфон = підняти за депутатам удвічі
Машина для дівчини = бабло бені.
Сколько из этих денег повернуто в казну????????
Почему воровство 95 кагала должна покрывать Европа, тем более, что пересичный по-прежнему молится на боневтика, т.е. не поумнел???
Риторический вопрос...
Натомість наші уйобки пилять бюджет що міг би піти на моссад та займаються створенням інфо поводів і політичними іграми.
Коли наприклад провладні змі перекручують повід вкинутий сбу (який не сказав чия бот мережа) та висирають що це накрили бот мережу пороха (висер від "укр правди"). Бидло ж до аналізу не здатне і буде як з 4000$ та іншим що виявляється ніхто не обіцяв...
За такі вкиди що розколюють суспільство під час війни на довічне треба відправляти, а бюджет нарешті дати моссаду.