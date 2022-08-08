На YouTube тепер доступні автоматичні субтитри українською, - Федоров
На YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"На зустрічах з Google ми неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube. Наша команда робить все, щоб більше світових продуктів та сервісів були доступні українською. Звертаємося з листами до компаній, ведемо переговори й досягаємо результатів.На YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською", - повідомив Федоров.
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це дійсно гарна новина.
кацапська вже п..ць як заї..а