На YouTube тепер доступні автоматичні субтитри українською, - Федоров

На YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"На зустрічах з Google ми неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube. Наша команда робить все, щоб більше світових продуктів та сервісів були доступні українською. Звертаємося з листами до компаній, ведемо переговори й досягаємо результатів.На YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською", - повідомив Федоров.

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