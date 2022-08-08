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Новини
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На YouTube тепер доступні автоматичні субтитри українською, - Федоров

youtube

На YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"На зустрічах з Google ми неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube. Наша команда робить все, щоб більше світових продуктів та сервісів були доступні українською. Звертаємося з листами до компаній, ведемо переговори й досягаємо результатів.На YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською", - повідомив Федоров.

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YouTube (237) Федоров Михайло (886) Мінцифри (1203)


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Топ коментарі
+4
Новина? Щось я ними вже давненько користуюсь. Кацапську озвучку перекладаю на титри українською. Хай Ютуб практикується!
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08.08.2022 15:13
+3
Добре, якщо так... Щеб офіс в Україні, а не в мордорі... тоді взагалі - залік....
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08.08.2022 15:14
+3
Ви бачили ті автоматичні субтитри ? Вони коли англійською автоматично створені там помилок і слів які були неправильно почуті системою більше 30% а тепер уявіть що вони просто пройдуть через перекладач
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08.08.2022 15:18
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Новина? Щось я ними вже давненько користуюсь. Кацапську озвучку перекладаю на титри українською. Хай Ютуб практикується!
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08.08.2022 15:13 Відповісти
Як ти користуєшся , якщо.їх не було, а деякі відео на ютубі взагалі не підтримують ніякі субтитри.
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08.08.2022 16:44 Відповісти
В функції автоперекладу завжди була українська мова. Що це ще за "новина"?
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08.08.2022 21:17 Відповісти
урааааааа. не пройшло і .... років.
це дійсно гарна новина.
кацапська вже п..ць як заї..а
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08.08.2022 15:13 Відповісти
Добре, якщо так... Щеб офіс в Україні, а не в мордорі... тоді взагалі - залік....
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08.08.2022 15:14 Відповісти
Ви бачили ті автоматичні субтитри ? Вони коли англійською автоматично створені там помилок і слів які були неправильно почуті системою більше 30% а тепер уявіть що вони просто пройдуть через перекладач
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08.08.2022 15:18 Відповісти
Дарованому коневі в зуби... Лиха біда початок.
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08.08.2022 15:32 Відповісти
а в зелених все так, у них і закони це - насправді тільки назви
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08.08.2022 16:11 Відповісти
От спасибо. От молодца. От расцеловал бы, оторвав уши нафиг и оцифровав их в 3Д изображении.
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08.08.2022 15:20 Відповісти
Чому на Ютубі повно кацапського контенту, а в комментарях повно кацапської сволоти,яка бризкає слюнями?
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08.08.2022 15:21 Відповісти
Тому що ти не створив вдосталь українського контенту)
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08.08.2022 16:45 Відповісти
Щодо пам'ятника - все вірно, бо русскіє охотно пішут на всєх заборах слово из трех букв, і ето слово - не "мир"
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08.08.2022 15:53 Відповісти
Чудово, нарешті знизійшли на 30 році.
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08.08.2022 15:29 Відповісти
Если бы там еще кремлеботов блокировали бы.
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08.08.2022 15:32 Відповісти
Ви прямо як Чапай: "... а во всемірном масштабе? - Нєт, Пєтька, нє могу - язиков нє знаю ..."
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08.08.2022 15:44 Відповісти
краще б алгоритми свої пофіксили і видавали український контент на український запит а не москальський
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08.08.2022 15:48 Відповісти
Поляки ж не мають з цим жодних проблєм - для освіченої людини будь-яка європейська мова (крім угорської, яка по суті європейською не є) в цілому зрозуміла. Якщо потрібно вникнути детально (що, власне, для YouTube неістотно, зважаючи на знікомий інтелектуальний рівень більшості відосиків), то Google Translate, яким би недолугим не був (останнім часом значно покращився) вам допоможе.
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08.08.2022 15:50 Відповісти
А когда уже уламают Ютуб чтобы он не пихал в тренды Украины контен рашкинского происхождения?
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08.08.2022 16:18 Відповісти
Українські субтитри і переклад автоматом вже давно працювали на ютубі.
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08.08.2022 16:52 Відповісти
 
 