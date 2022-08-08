На YouTube теперь доступны автоматические субтитры на украинском, - Федоров
На YouTube стал доступным просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский. Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на украинский.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"На встречах с Google мы неоднократно обсуждали доступность сервисов компании на украинском языке. В частности, и субтитров на YouTube. Наша команда делает все, чтобы больше мировых продуктов и сервисов были доступны на украинском. Обращаемся с письмами к компаниям, ведем переговоры и достигаем результатов. На YouTube стал доступным просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский. Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на украинский", - сообщил Федоров.
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це дійсно гарна новина.
кацапська вже п..ць як заї..а