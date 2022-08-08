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На YouTube теперь доступны автоматические субтитры на украинском, - Федоров

youtube

На YouTube стал доступным просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский. Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на украинский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"На встречах с Google мы неоднократно обсуждали доступность сервисов компании на украинском языке. В частности, и субтитров на YouTube. Наша команда делает все, чтобы больше мировых продуктов и сервисов были доступны на украинском. Обращаемся с письмами к компаниям, ведем переговоры и достигаем результатов. На YouTube стал доступным просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский. Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на украинский", - сообщил Федоров.

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Автор: 

YouTube (107) Федоров Михаил (508) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+4
Новина? Щось я ними вже давненько користуюсь. Кацапську озвучку перекладаю на титри українською. Хай Ютуб практикується!
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08.08.2022 15:13
+3
Добре, якщо так... Щеб офіс в Україні, а не в мордорі... тоді взагалі - залік....
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08.08.2022 15:14
+3
Ви бачили ті автоматичні субтитри ? Вони коли англійською автоматично створені там помилок і слів які були неправильно почуті системою більше 30% а тепер уявіть що вони просто пройдуть через перекладач
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08.08.2022 15:18
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Новина? Щось я ними вже давненько користуюсь. Кацапську озвучку перекладаю на титри українською. Хай Ютуб практикується!
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08.08.2022 15:13 Ответить
Як ти користуєшся , якщо.їх не було, а деякі відео на ютубі взагалі не підтримують ніякі субтитри.
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08.08.2022 16:44 Ответить
В функції автоперекладу завжди була українська мова. Що це ще за "новина"?
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08.08.2022 21:17 Ответить
урааааааа. не пройшло і .... років.
це дійсно гарна новина.
кацапська вже п..ць як заї..а
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08.08.2022 15:13 Ответить
Добре, якщо так... Щеб офіс в Україні, а не в мордорі... тоді взагалі - залік....
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08.08.2022 15:14 Ответить
Ви бачили ті автоматичні субтитри ? Вони коли англійською автоматично створені там помилок і слів які були неправильно почуті системою більше 30% а тепер уявіть що вони просто пройдуть через перекладач
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08.08.2022 15:18 Ответить
Дарованому коневі в зуби... Лиха біда початок.
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08.08.2022 15:32 Ответить
а в зелених все так, у них і закони це - насправді тільки назви
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08.08.2022 16:11 Ответить
От спасибо. От молодца. От расцеловал бы, оторвав уши нафиг и оцифровав их в 3Д изображении.
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08.08.2022 15:20 Ответить
Чому на Ютубі повно кацапського контенту, а в комментарях повно кацапської сволоти,яка бризкає слюнями?
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08.08.2022 15:21 Ответить
Тому що ти не створив вдосталь українського контенту)
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08.08.2022 16:45 Ответить
Щодо пам'ятника - все вірно, бо русскіє охотно пішут на всєх заборах слово из трех букв, і ето слово - не "мир"
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08.08.2022 15:53 Ответить
Чудово, нарешті знизійшли на 30 році.
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08.08.2022 15:29 Ответить
Если бы там еще кремлеботов блокировали бы.
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08.08.2022 15:32 Ответить
Ви прямо як Чапай: "... а во всемірном масштабе? - Нєт, Пєтька, нє могу - язиков нє знаю ..."
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08.08.2022 15:44 Ответить
краще б алгоритми свої пофіксили і видавали український контент на український запит а не москальський
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08.08.2022 15:48 Ответить
Поляки ж не мають з цим жодних проблєм - для освіченої людини будь-яка європейська мова (крім угорської, яка по суті європейською не є) в цілому зрозуміла. Якщо потрібно вникнути детально (що, власне, для YouTube неістотно, зважаючи на знікомий інтелектуальний рівень більшості відосиків), то Google Translate, яким би недолугим не був (останнім часом значно покращився) вам допоможе.
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08.08.2022 15:50 Ответить
А когда уже уламают Ютуб чтобы он не пихал в тренды Украины контен рашкинского происхождения?
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08.08.2022 16:18 Ответить
Українські субтитри і переклад автоматом вже давно працювали на ютубі.
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08.08.2022 16:52 Ответить
 
 