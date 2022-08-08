Дії військових РФ на ЗАЕС є ядерним тероризмом, - Держатомрегулювання

Колегія Державної інспекції ядерного регулювання визнала дії російських військових на Запорізькій АЕС актом ядерного тероризму їхні дії можуть призвести до тяжкого пошкодження ядерного палива із подальшим радіаційним забрудненням довкілля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у телеграмі.

"Колегія Держатомрегулювання ухвалила рішення про визнання дій військових рф на майданчику ЗАЕС та розміщення військової техніки з боєкомплектом, зброєю й вибухівкою безпосередньо поруч із ядерними установками актом ядерного тероризму", - йдеться у повідомленні.

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Колегія також постановила у найкоротший термін розглянути на засіданні ліцензійної комісії Держатомрегулювання. питання щодо зупинення/внесення змін до ліцензій на експлуатацію ядерних установок енергоблоків №1 та №2 Запорізької АЕС. Крім того, Енергоатом у найстисліші терміни має вжити заходів щодо визначення безпечної конфігурації енергоблоків ЗАЕС в умовах окупації російською армією та ведення бойових дій в районі розташування об'єкта.

Згідно з повідомленням, колегія Держатомрегулювання дійшла висновків, що ведення активних бойових дій у районі розташування ЗАЕС, перебування військових рф на майданчику атомної станції та їхні непередбачувані дії можуть призвести до низки катастрофічних наслідків. Зокрема – до унеможливлення виконання персоналом безпосередніх функцій з керування енергоблоками, перешкоджання застосуванню додаткових технічних засобів, впроваджених на енергоблоках ЗАЕС з урахуванням досвіду аварії на АЕС Фукусіма, та перешкоджання підрозділам ДСНС України гасіння пожеж та реагування на інші можливі аварії.

Крім того, дії російських військових можуть призвести до унеможливлення захисту персоналу та населення тимчасово окупованої території в районі розташування ЗАЕС в умовах ядерної/радіаційної аварії тощо, зазначають в ДІЯРУ.

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Колегія також дійшла висновку, що розміщення на майданчику ЗАЕС військового арсеналу може призвести до пошкодження систем та елементів, важливих для безпеки ядерних установок станції. Відтак, залежно від особливостей експлуатаційного стану ядерної установки та характеру пошкоджень, за найнесприятливішого випадку вже протягом кількох годин може відбутися тяжке пошкодження ядерного палива із подальшим радіаційним забрудненням довкілля та радіаційним опроміненням персоналу і населення.