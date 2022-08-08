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Новини Війна
2 020 15

Дії військових РФ на ЗАЕС є ядерним тероризмом, - Держатомрегулювання

заес

Колегія Державної інспекції ядерного регулювання визнала дії російських військових на Запорізькій АЕС актом ядерного тероризму їхні дії можуть призвести до тяжкого пошкодження ядерного палива із подальшим радіаційним забрудненням довкілля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у телеграмі.

"Колегія Держатомрегулювання ухвалила рішення про визнання дій військових рф на майданчику ЗАЕС та розміщення військової техніки з боєкомплектом, зброєю й вибухівкою безпосередньо поруч із ядерними установками актом ядерного тероризму", - йдеться у повідомленні.

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Колегія також постановила у найкоротший термін розглянути на засіданні ліцензійної комісії Держатомрегулювання. питання щодо зупинення/внесення змін до ліцензій на експлуатацію ядерних установок енергоблоків №1 та №2 Запорізької АЕС. Крім того, Енергоатом у найстисліші терміни має вжити заходів щодо визначення безпечної конфігурації енергоблоків ЗАЕС в умовах окупації російською армією та ведення бойових дій в районі розташування об'єкта.

Згідно з повідомленням, колегія Держатомрегулювання дійшла висновків, що ведення активних бойових дій у районі розташування ЗАЕС, перебування військових рф на майданчику атомної станції та їхні непередбачувані дії можуть призвести до низки катастрофічних наслідків. Зокрема – до унеможливлення виконання персоналом безпосередніх функцій з керування енергоблоками, перешкоджання застосуванню додаткових технічних засобів, впроваджених на енергоблоках ЗАЕС з урахуванням досвіду аварії на АЕС Фукусіма, та перешкоджання підрозділам ДСНС України гасіння пожеж та реагування на інші можливі аварії.

Крім того, дії російських військових можуть призвести до унеможливлення захисту персоналу та населення тимчасово окупованої території в районі розташування ЗАЕС в умовах ядерної/радіаційної аварії тощо, зазначають в ДІЯРУ.

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Колегія також дійшла висновку, що розміщення на майданчику ЗАЕС військового арсеналу може призвести до пошкодження систем та елементів, важливих для безпеки ядерних установок станції. Відтак, залежно від особливостей експлуатаційного стану ядерної установки та характеру пошкоджень, за найнесприятливішого випадку вже протягом кількох годин може відбутися тяжке пошкодження ядерного палива із подальшим радіаційним забрудненням довкілля та радіаційним опроміненням персоналу і населення.

Автор: 

тероризм (2868) Енергоатом (1644) ядерна безпека (566) Запорізька АЕС (1417) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+5
Классичне:
якщо обираєте позор -то отримуєте і війну і позор у підсумку
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08.08.2022 18:55
+4
Взірвуть - буде погано, поведемся на шантаж - буде ще гірше.
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08.08.2022 18:58
+4
Много разговоров,но конкретных дел ноль.
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08.08.2022 19:13
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Які ваші дії?
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08.08.2022 18:48 Відповісти
В поточній ситуації кожен з нас повинен себе запитати: "Які мої дії?".
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08.08.2022 18:52 Відповісти
розпочати переговори з Путіним за посередництва Червоного Хреста, ООН та Амністі Інтернейшел під їхні гарантії заради миру в усьому Світі - Африки, Європи та Азії

- настав час зійтися десь посередині і нарешті продовжити Велике Будівництво🙏
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08.08.2022 18:55 Відповісти
МАГАТЕ на підході
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08.08.2022 18:50 Відповісти
Довго телиться те МАГАТЕ.Замість того,щоб вимагати негайного виводу окупантів з ядерного об'єкту,жує соплі.
І весь імпотентний світ,який так гарно вміє розповідати про демократію,цінності,боротися з глобальним потеплінням та ще з чимось абстрактним-засунув язика в дупу і чекає чогось.А треба лише ліквідувати кремлівського недомірка,і вся та дута піраміда посиплеться в лічені дні.Всі те кацапське сміття саме побіжить з України,коли не буде над холопами "царя",який гарантував їм безкарність
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08.08.2022 18:58 Відповісти
зачекайте, ми ще на шашлики травневі не з'їздили. Не на часі.
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08.08.2022 18:53 Відповісти
Не успеете. Вы еще с COVID-23 пи-штаммом не познакомились.
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08.08.2022 18:58 Відповісти
Классичне:
якщо обираєте позор -то отримуєте і війну і позор у підсумку
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08.08.2022 18:55 Відповісти
українці так і вчинили - ганьба + війна

до 24 лютого весь час соромно, після 24 лютого їм страшно і трупи навколо

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08.08.2022 19:05 Відповісти
Взірвуть - буде погано, поведемся на шантаж - буде ще гірше.
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08.08.2022 18:58 Відповісти
Якщо ************ взiрвуть цю станцiю - то кому, кому - а їм одразу буде *****.
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08.08.2022 19:00 Відповісти
Vladyslav Novikov - кацапи беруть "на понт '! Це їх фірмова метода для спілкування зі світовою цивілізацією. Доки світ не зрозуміє,що кацапи то є звичайні бандити( тільки всесвітнього масштабу), перемоги над нечістю Світ не отримає!
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08.08.2022 19:01 Відповісти
Вот только ответка будет "без понтов". Без человеческой морали и прочей ерунды.
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08.08.2022 19:06 Відповісти
Много разговоров,но конкретных дел ноль.
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08.08.2022 19:13 Відповісти
 
 