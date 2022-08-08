РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6560 посетителей онлайн
Новости Война
2 020 15

Действия военных РФ на ЗАЭС являются ядерным терроризмом, - Госатомрегулирование

заес

Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования признала действия российских военных на Запорожской АЭС актом ядерного терроризма, их действия могут привести к тяжелому повреждению ядерного топлива с последующим радиационным загрязнением окружающей среды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в телеграме.

"Коллегия Госатомрегулирования приняла решение о признании действий военных РФ на площадке ЗАЭС и размещении военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой непосредственно рядом с ядерными установками актом ядерного терроризма", - говорится в сообщении.

Коллегия также приняла решение в кратчайшие сроки рассмотреть на заседании лицензионной комиссии Госатомрегулирования вопрос о приостановлении/внесении изменений в лицензии на эксплуатацию ядерных установок энергоблоков №1 и №2 Запорожской АЭС. Кроме того, Энергоатом в кратчайшие сроки должен принять меры по определению безопасной конфигурации энергоблоков ЗАЭС в условиях оккупации российской армией и ведения боевых действий в районе расположения объекта.

Читайте также: Российские оккупанты заявили о готовности подорвать заминированную ЗАЭС, - "Энергоатом"

Согласно сообщению, коллегия Госатомрегулирования пришла к выводам, что ведение активных боевых действий в районе расположения ЗАЭС, пребывание военных РФ на площадке атомной станции и их непредсказуемые действия могут привести к ряду катастрофических последствий. В частности – к исключению возможности выполнения персоналом непосредственных функций по управлению энергоблоками, препятствованию применению дополнительных технических средств, внедренных на энергоблоках ЗАЭС с учетом опыта аварии на АЭС Фукусима, и препятствования подразделениям ГСЧС Украины тушения пожаров и реагирования на другие возможные аварии.

Кроме того, действия российских военных могут привести к невозможности защиты персонала и населения временно оккупированной территории в районе расположения ЗАЭС в условиях ядерной/радиационной аварии и т.д.

Также читайте: На ЗАЭС может произойти утечка водорода и радиации, - Энергоатом

Коллегия пришла к выводу, что размещение на площадке ЗАЭС военного арсенала может привести к повреждению систем и элементов, важных для безопасности ядерных установок станции. Следовательно, в зависимости от особенностей эксплуатационного состояния ядерной установки и характера повреждений, при самом неблагоприятном случае уже в течение нескольких часов может произойти тяжелое повреждение ядерного топлива с последующим радиационным загрязнением окружающей среды и радиационным облучением персонала и населения.

Автор: 

терроризм (18692) Энергоатом (411) ядерная безопасность (496) Запорожская АЭС (713) атака на ЗАЭС (81)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Классичне:
якщо обираєте позор -то отримуєте і війну і позор у підсумку
показать весь комментарий
08.08.2022 18:55
+4
Взірвуть - буде погано, поведемся на шантаж - буде ще гірше.
показать весь комментарий
08.08.2022 18:58
+4
Много разговоров,но конкретных дел ноль.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які ваші дії?
показать весь комментарий
08.08.2022 18:48 Ответить
В поточній ситуації кожен з нас повинен себе запитати: "Які мої дії?".
показать весь комментарий
08.08.2022 18:52 Ответить
розпочати переговори з Путіним за посередництва Червоного Хреста, ООН та Амністі Інтернейшел під їхні гарантії заради миру в усьому Світі - Африки, Європи та Азії

- настав час зійтися десь посередині і нарешті продовжити Велике Будівництво🙏
показать весь комментарий
08.08.2022 18:55 Ответить
МАГАТЕ на підході
показать весь комментарий
08.08.2022 18:50 Ответить
Довго телиться те МАГАТЕ.Замість того,щоб вимагати негайного виводу окупантів з ядерного об'єкту,жує соплі.
І весь імпотентний світ,який так гарно вміє розповідати про демократію,цінності,боротися з глобальним потеплінням та ще з чимось абстрактним-засунув язика в дупу і чекає чогось.А треба лише ліквідувати кремлівського недомірка,і вся та дута піраміда посиплеться в лічені дні.Всі те кацапське сміття саме побіжить з України,коли не буде над холопами "царя",який гарантував їм безкарність
показать весь комментарий
08.08.2022 18:58 Ответить
зачекайте, ми ще на шашлики травневі не з'їздили. Не на часі.
показать весь комментарий
08.08.2022 18:53 Ответить
Не успеете. Вы еще с COVID-23 пи-штаммом не познакомились.
показать весь комментарий
08.08.2022 18:58 Ответить
Классичне:
якщо обираєте позор -то отримуєте і війну і позор у підсумку
показать весь комментарий
08.08.2022 18:55 Ответить
українці так і вчинили - ганьба + війна

до 24 лютого весь час соромно, після 24 лютого їм страшно і трупи навколо

показать весь комментарий
08.08.2022 19:05 Ответить
Взірвуть - буде погано, поведемся на шантаж - буде ще гірше.
показать весь комментарий
08.08.2022 18:58 Ответить
Якщо ************ взiрвуть цю станцiю - то кому, кому - а їм одразу буде *****.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:00 Ответить
Vladyslav Novikov - кацапи беруть "на понт '! Це їх фірмова метода для спілкування зі світовою цивілізацією. Доки світ не зрозуміє,що кацапи то є звичайні бандити( тільки всесвітнього масштабу), перемоги над нечістю Світ не отримає!
показать весь комментарий
08.08.2022 19:01 Ответить
Вот только ответка будет "без понтов". Без человеческой морали и прочей ерунды.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:06 Ответить
Много разговоров,но конкретных дел ноль.
показать весь комментарий
08.08.2022 19:13 Ответить
 
 