Действия военных РФ на ЗАЭС являются ядерным терроризмом, - Госатомрегулирование

Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования признала действия российских военных на Запорожской АЭС актом ядерного терроризма, их действия могут привести к тяжелому повреждению ядерного топлива с последующим радиационным загрязнением окружающей среды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в телеграме.

"Коллегия Госатомрегулирования приняла решение о признании действий военных РФ на площадке ЗАЭС и размещении военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой непосредственно рядом с ядерными установками актом ядерного терроризма", - говорится в сообщении.

Коллегия также приняла решение в кратчайшие сроки рассмотреть на заседании лицензионной комиссии Госатомрегулирования вопрос о приостановлении/внесении изменений в лицензии на эксплуатацию ядерных установок энергоблоков №1 и №2 Запорожской АЭС. Кроме того, Энергоатом в кратчайшие сроки должен принять меры по определению безопасной конфигурации энергоблоков ЗАЭС в условиях оккупации российской армией и ведения боевых действий в районе расположения объекта.

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Согласно сообщению, коллегия Госатомрегулирования пришла к выводам, что ведение активных боевых действий в районе расположения ЗАЭС, пребывание военных РФ на площадке атомной станции и их непредсказуемые действия могут привести к ряду катастрофических последствий. В частности – к исключению возможности выполнения персоналом непосредственных функций по управлению энергоблоками, препятствованию применению дополнительных технических средств, внедренных на энергоблоках ЗАЭС с учетом опыта аварии на АЭС Фукусима, и препятствования подразделениям ГСЧС Украины тушения пожаров и реагирования на другие возможные аварии.

Кроме того, действия российских военных могут привести к невозможности защиты персонала и населения временно оккупированной территории в районе расположения ЗАЭС в условиях ядерной/радиационной аварии и т.д.

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Коллегия пришла к выводу, что размещение на площадке ЗАЭС военного арсенала может привести к повреждению систем и элементов, важных для безопасности ядерных установок станции. Следовательно, в зависимости от особенностей эксплуатационного состояния ядерной установки и характера повреждений, при самом неблагоприятном случае уже в течение нескольких часов может произойти тяжелое повреждение ядерного топлива с последующим радиационным загрязнением окружающей среды и радиационным облучением персонала и населения.