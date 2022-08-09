Росія заявила про загибель ще одного полоненого з "Азовсталі"
Загарбники повідомляють про загибель полоненого з "Азовсталі" нібито через загострення хронічних захворювань.
Про це з посиланням на джерело у "слідчих органах" так званої "ДНР" повідомило російське державне інформагентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
Воно зазначає, що загиблий був "учасником диверсійно-штурмового угруповання "Ведмеді" (входить до складу "Азову". - Ред.).
Росіяни твердять, що захисник України ще до того, як потрапити в полон, нібито вживав наркотики. Це "спровокувало у нього ускладнення хронічних захворювань, а потім і смерть у СІЗО", - повідомляє ТАСС.
Топ коментарі
+72 Підлога Маккартні
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+53 Sergio Li
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+48 Александр Чуднивец #474549
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які азовці ?
не ми були сильною стороною в перемовинах
А для їхніх полонених - у нас немає урологів іта проктологів інтернів?
путлєр і кацапи - вбивці мародери і ********
зе-шобла то зрадники патріотів України