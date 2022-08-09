Росія заявила про загибель ще одного полоненого з "Азовсталі"

Загарбники повідомляють про загибель полоненого з "Азовсталі" нібито через загострення хронічних захворювань.

Про це з посиланням на джерело у "слідчих органах" так званої "ДНР" повідомило російське державне інформагентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Воно зазначає, що загиблий був "учасником диверсійно-штурмового угруповання "Ведмеді" (входить до складу "Азову". - Ред.).

Росіяни твердять, що захисник України ще до того, як потрапити в полон, нібито вживав наркотики. Це "спровокувало у нього ускладнення хронічних захворювань, а потім і смерть у СІЗО", - повідомляє ТАСС.

Також читайте: Родичі захисників "Азовсталі" закликали Зеленського, МКЧХ та ООН завадити Росії провести фейкові трибунали