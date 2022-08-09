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Новини Війна
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Росія заявила про загибель ще одного полоненого з "Азовсталі"

азов

Загарбники повідомляють про загибель полоненого з "Азовсталі" нібито через загострення хронічних захворювань.

Про це з посиланням на джерело у "слідчих органах" так званої "ДНР" повідомило російське державне інформагентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Воно зазначає, що загиблий був "учасником диверсійно-штурмового угруповання "Ведмеді" (входить до складу "Азову". - Ред.).

Росіяни твердять, що захисник України ще до того, як потрапити в полон, нібито вживав наркотики. Це "спровокувало у нього ускладнення хронічних захворювань, а потім і смерть у СІЗО", - повідомляє ТАСС.

Також читайте: Родичі захисників "Азовсталі" закликали Зеленського, МКЧХ та ООН завадити Росії провести фейкові трибунали

Росія заявила про загибель ще одного полоненого з Азовсталі 01

Автор: 

полон (1580) смерть (6776) Азов (784) Азовсталь (445) полонені (2293)


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Топ коментарі
+72
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09.08.2022 11:34
+53
Порошенко отримав оцінку за недооцінку засобів масової інформації і їх вплив на недолуге населення. Яку оцінку отримав Зеленський за Маріуполь, за Херсон, за Єнергодар, за Северодонецьк, за Лисичанськ, за Бучу, за Чорнобль, за щоденні обстріли Миколаєва, Харківа, Сумщини і Чернігова які залишаються без відповіді? Оцінка - "дуже гарно", тому що - "единий телемарафон" і відсутність мізків у більшій частині населення.
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09.08.2022 12:06
+48
Кацапські мерзенні падли мають намір вбити всіх полонених Азовців-тому вважаю що наказ здатись у полон був величезною помилкою або свідомим злочином...
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09.08.2022 11:34
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А почему у нас в плену так много ********* из Даунбасса? Не зажились ли они на свете, эти ******** мобики? Кобзон с нетерпением их ожидает!
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09.08.2022 12:59 Відповісти
У орков почти 10 тыс в плену ,сам подумай что с ними будет,если они так же как ты решат,типа зачем кормить мясо
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09.08.2022 15:52 Відповісти
то проблеми самих полонених. Нєфіг було здаватися в полон!
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09.08.2022 21:29 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.

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09.08.2022 13:05 Відповісти
Чому на переговорах щодо зернових коридорів, Україною не висувалася ВИМОГА щодо ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОЛОНУ ЗАХИСНИКІВ АЗОВСТАЛІ. в т.ч ГЕРОЇВ-АЗОВЦІВ ?!! Що. взагалі. отримала Україна від зернових коридорів?!! Розстріляну Оленівку ?!! Страчених у тюрмах Азовців ?!! Виявляється. такою була ЦІНА зернових коридорів !
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09.08.2022 13:31 Відповісти
чому ? та тому що ми ледь випросили дозволу продати зерно
які азовці ?
не ми були сильною стороною в перемовинах
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09.08.2022 13:37 Відповісти

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09.08.2022 13:31 Відповісти
Что то у нас пленные кацапы от хронических болезней давно не помирали!!! Всё чего то боимся, либеральничаем, совесть мучит… Зеля,тебе азовцы из Марика ночью не снятся???
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09.08.2022 14:49 Відповісти
А Украина должна заявить, что Медведчук остался без глаза.
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09.08.2022 15:31 Відповісти
азовців заплановано знищити ще в Омані
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09.08.2022 16:05 Відповісти
"Іловайськ" нікого нічому не невчив..
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09.08.2022 16:40 Відповісти
Ні зі шмарклі, ні з шоколаду кулі не віділлєш і шаблі не викуєш. Закінчуйте срач - у нас спільний ворог. А на майбутнє - жоден свободівець, на скільки я знаю, ворогу не здався. Правда і полонених у нас майже немає. І кожен воїн має вибір - виконувати злочинний наказ, чи ні. Здатися в полон у наших умовах наказ злочинний. З повагою до всіх, хто боронить Україну.
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09.08.2022 16:40 Відповісти
А при чому тут "шоколад" ... Коли їм (азовцям), верховнийкомандір приказав здатися в полон.
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09.08.2022 20:59 Відповісти
я з вами згоден!!! АЛЕ! з 2014 по 2019 можна було кричати, що головнокомандувач "шоколадний", а зараз не тре про шмарклі (між іншим, він вже виріс зі шмарклей) з того часу... Але ми -- українці, яким би не був сильним наш паскудний сусід, завжди могли заручитись підтримкою заходу і цим треба було займатись до, а не після 24.02.22!!!!!!!!!!!!!!!!!! Шоколодний займався, вам асфальт був важливіший на ваших майбахах, бентлі і всліких інших *********, що росіянському снаряду допі*ди що роз*башити! Зрозуміли вже в кінець??? Чи й досі ні?? Гадаєте, що з баблом будь-які трабли порішаєте???
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09.08.2022 22:17 Відповісти
Повинен розпочатися "массовый падеж" від хронічєскіх заболєваній плєнних москалів.
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09.08.2022 17:55 Відповісти
ВБИЙ КАЦАПА!
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09.08.2022 19:20 Відповісти
А в списках померлих в німецьких концтаборах писали "смерть від серцевої недостатності"
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09.08.2022 20:05 Відповісти
*****. Це вже пішла статистика - перший озвучений.
А для їхніх полонених - у нас немає урологів іта проктологів інтернів?
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09.08.2022 20:43 Відповісти
Зеля, ну як тобі спиться
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09.08.2022 21:01 Відповісти
хіба клоуни сплять?
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09.08.2022 22:46 Відповісти
АЗОВ-ГЕРОЇ
путлєр і кацапи - вбивці мародери і ********
зе-шобла то зрадники патріотів України
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09.08.2022 22:43 Відповісти
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