Россия заявила о гибели еще одного пленника из "Азовстали"
Захватчики сообщают о гибели пленника из "Азовстали" якобы из-за обострения хронических заболеваний.
Об этом со ссылкой на источник в "следственных органах" так называемой "ДНР" сообщило российское государственное информагентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
Оно отмечает, что погибший был "участником диверсионно-штурмовой группировки "Медведи SS" (входит в состав "Азова". – Ред.).
Россияне утверждают, что защитник Украины еще до попадания в плен якобы употреблял наркотики. Это "спровоцировало у него осложнение хронических заболеваний, а затем и смерть в СИЗО", сообщает ТАСС.
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які азовці ?
не ми були сильною стороною в перемовинах
А для їхніх полонених - у нас немає урологів іта проктологів інтернів?
путлєр і кацапи - вбивці мародери і ********
зе-шобла то зрадники патріотів України