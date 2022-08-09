Россия заявила о гибели еще одного пленника из "Азовстали"

Захватчики сообщают о гибели пленника из "Азовстали" якобы из-за обострения хронических заболеваний.

Об этом со ссылкой на источник в "следственных органах" так называемой "ДНР" сообщило российское государственное информагентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Оно отмечает, что погибший был "участником диверсионно-штурмовой группировки "Медведи SS" (входит в состав "Азова". – Ред.).

Россияне утверждают, что защитник Украины еще до попадания в плен якобы употреблял наркотики. Это "спровоцировало у него осложнение хронических заболеваний, а затем и смерть в СИЗО", сообщает ТАСС.

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