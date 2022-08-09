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"Дія" прийматиме інформацію про житло, зруйноване РФ з 2014 року

дія

Кабінет міністрів розширив і спростив порядок подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії РФ - до процесу залучили застосунок "Дія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції, яке розробило відповідну постанову.

"Якщо раніше через Дію українці подавали інформацію лише про житло, знищене за період повномасштабного вторгнення рф, то зараз діапазон розширили: застосунок приймає дані про майно, пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року", - пояснили в міністерстві.

Подавати інформаційне повідомлення можна самостійно через портал або застосунок Дія в розділі "Пошкоджене майно". Це також можна зробити у ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса. Більш детальна інформація за посиланням.

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Автор: 

житло (1087) Кабмін (14141) Дія (1141)


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Зараз подадуть шо Порох дамбіл бамбас і все зруйнував.
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09.08.2022 18:25 Відповісти
Треба все пофоткати завчасно чи як ?
Бо потім проблематично довести що в тебе в квартирі було.
Та і загалом, як порахувати вартість втраченого майна ?
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09.08.2022 18:49 Відповісти
піар на крові...
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09.08.2022 19:40 Відповісти
в ЖОДНІЙ країні вам без стосів паперів та рішень судів не компенсують майнові втрати!!
І в Україні теж... дурня повна. Замість реальної роботи -- налагодження відомства, призначення очільника, набрання персоналу, підпорядкуванню і т.п.
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09.08.2022 19:43 Відповісти
 
 