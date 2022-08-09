Попасну ми відновлювати не будемо. Сенсу немає, - ватажок ЛНР Пасічник
Бойовики так званої "ЛНР" не планують відновлювати тимчасово окуповану Попасну після того, як вони спільно з військами РФ практично повністю знищили місто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву так званого "глави республіки" Леоніда Пасічника, яку наводить ТАСС.
"Можливо, ми Попасну відновлювати не будемо, тому що особливо сенсу немає. Місто дійсно зруйноване практично повністю. Але ще раз повторюся, остаточне рішення не ухвалено", - заявив він.
При цьому Пасічник додав, що зараз нібито планується переселити жителів міста, які втратили своє житло в результаті обстрілів.
Варто зауважити, що представники України, зокрема голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, вже не раз заявляли про практично повне знищення Попасної росіянами внаслідок постійних обстрілів.
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- Слушай, а кто на них еще нападал? Когда мы в 1945 выходили вроде больше целых зданий было
- А когда у вас война закончилась?
- Какая вайна?
- Ну - Вторая мировая
- Так да нас вайна не дашла!
- А чего же у вас треть райцентра живёт до сих пор в землянках?
У Пітуна грошей багато.
Ровно 23 года назад президент рф ельцин назначил своим преемником владимира путина. https://t.me/charter97_org/80403 https://t.me/charter97_org/80403
кацап это мерзская изворотливая и лживая тварь
по-перше ці маріонетки взагалі нічого не вирішують. Тож не треба писати що вони там планують чи не планують.
В.И. Ленин
Нихрена вы в ватниках не понимаете!
ЛИЧНО видел интервью одного товарища - он эвакуировался в Расию из Мариуполя, когда там ещё шли бои, его собстенную квартиру разнесли расияне, он нахрен в каком-то летнем лагере в тверских лесах, но действия Расмии - одобряет!