Попасну ми відновлювати не будемо. Сенсу немає, - ватажок ЛНР Пасічник

Бойовики так званої "ЛНР" не планують відновлювати тимчасово окуповану Попасну після того, як вони спільно з військами РФ практично повністю знищили місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву так званого "глави республіки" Леоніда Пасічника, яку наводить ТАСС.

"Можливо, ми Попасну відновлювати не будемо, тому що особливо сенсу немає. Місто дійсно зруйноване практично повністю. Але ще раз повторюся, остаточне рішення не ухвалено", - заявив він.

При цьому Пасічник додав, що зараз нібито планується переселити жителів міста, які втратили своє житло в результаті обстрілів.

Варто зауважити, що представники України, зокрема голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, вже не раз заявляли про практично повне знищення Попасної росіянами внаслідок постійних обстрілів.

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