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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Попасну ми відновлювати не будемо. Сенсу немає, - ватажок ЛНР Пасічник

гайдай,попасна

Бойовики так званої "ЛНР" не планують відновлювати тимчасово окуповану Попасну після того, як вони спільно з військами РФ практично повністю знищили місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву так званого "глави республіки" Леоніда Пасічника, яку наводить ТАСС.

"Можливо, ми Попасну відновлювати не будемо, тому що особливо сенсу немає. Місто дійсно зруйноване практично повністю. Але ще раз повторюся, остаточне рішення не ухвалено", - заявив він.

При цьому Пасічник додав, що зараз нібито планується переселити жителів міста, які втратили своє житло в результаті обстрілів.

Варто зауважити, що представники України, зокрема голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, вже не раз заявляли про практично повне знищення Попасної росіянами внаслідок постійних обстрілів.

Також читайте: Понад 5500 будинків пошкодили або знищили російські війська на Миколаївщині від початку війни, - ОВА

Автор: 

окупація (6741) Пасічник Леонід (37) ОРДЛО (320) руйнування (258)


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Топ коментарі
+33
Вони ще свої дьорьовні після другої світової не відновили.
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09.08.2022 21:13
+25
Идут два немецких генерала в начале 90-х по Кенику и говорят друг другу.
- Слушай, а кто на них еще нападал? Когда мы в 1945 выходили вроде больше целых зданий было
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09.08.2022 21:30
+17
Відновите, гниди.
У Пітуна грошей багато.
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09.08.2022 21:15
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Вони ще свої дьорьовні після другої світової не відновили.
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09.08.2022 21:13 Відповісти
Идут два немецких генерала в начале 90-х по Кенику и говорят друг другу.
- Слушай, а кто на них еще нападал? Когда мы в 1945 выходили вроде больше целых зданий было
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09.08.2022 21:30 Відповісти
Ви смієтеся? Та я у 83-му приїхав у райцентр на сході Саратовської області і спитав:
- А когда у вас война закончилась?
- Какая вайна?
- Ну - Вторая мировая
- Так да нас вайна не дашла!
- А чего же у вас треть райцентра живёт до сих пор в землянках?
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10.08.2022 04:10 Відповісти
Відновите, гниди.
У Пітуна грошей багато.
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09.08.2022 21:15 Відповісти
23 года назад был поставлен крест на свободе россии.

Ровно 23 года назад президент рф ельцин назначил своим преемником владимира путина. https://t.me/charter97_org/80403 https://t.me/charter97_org/80403

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09.08.2022 21:28 Відповісти
Странно. Я помню, что Ельцин объявил об отставке правительства Степашина во время какой-то поездки, как-то между прочим, и тут же сказал, что следующим премьером будет ввп, и что ввп будет следующим президентом. Но видео есть видео, с ним не поспоришь. Будем считать, что то, что я помню, мне приснилось.
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10.08.2022 01:11 Відповісти
тому що особливо сенсу немає......nu kaneshno , lamatj ne stroitj - skoro esho i drapatj nado bude
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09.08.2022 21:16 Відповісти
Відновите, і не тільки Попасну, а всі наші міста і села!
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09.08.2022 21:17 Відповісти
Ну будет там минное поле. Вообще нам придется делать буфер с кацапами некий. И пусть только какая-то ***** попробует там что-то разминировать как было с Чонгаром
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09.08.2022 21:19 Відповісти
при будущих наступлениях, делать проходы в минных полях планируется первым пускать арестовича. мины его просто боятся ))
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09.08.2022 21:24 Відповісти
и взрываются через две-три недели? не годится. надо вашего кумира пускать, на две-три хватит, выберем нового. по приколу
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09.08.2022 21:33 Відповісти
Ти правий Пороха якраз на дві три хватить. А вибирати навіщо - одним нардепом менше.
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09.08.2022 22:43 Відповісти
Краще вже тебе! Ти своїм язиком заміниш дві "плєті" УР-77
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10.08.2022 04:12 Відповісти
Окупанти знають що Попасна їм не залишиться ось тау і діють. А взагалі орки щось будують? Ні вони тільки знищують.
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09.08.2022 21:20 Відповісти
старая глава в парашной истории "чёрная попасная или подземные жители" ). шахтёрам не привыкать.
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09.08.2022 21:22 Відповісти
в Попасной нет шахт.
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09.08.2022 21:37 Відповісти
Все беды России от незагашеного Окурка...
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09.08.2022 21:29 Відповісти
вообще от окурков которыми все кацапы и являются
кацап это мерзская изворотливая и лживая тварь
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09.08.2022 22:40 Відповісти
америку открыли. если бы они решили что нить восстанавливать - я бы удивился
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09.08.2022 21:32 Відповісти
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09.08.2022 21:32 Відповісти
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09.08.2022 22:02 Відповісти
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09.08.2022 21:34 Відповісти
он конечно *****, но отдыхать в крыму думаю ума хватит туда не ехать))))
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09.08.2022 21:35 Відповісти
не может быть =)
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09.08.2022 21:36 Відповісти
Усіх полонених кацапів на розмінування
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09.08.2022 21:36 Відповісти
от же бідло кацапське
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09.08.2022 21:40 Відповісти
Мало шо вони рішили -- а ми ім карти спутаєм
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09.08.2022 21:45 Відповісти
Главное прокурора там назначили, а то , что ни людей ни домов, то такэ.
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09.08.2022 22:00 Відповісти
Відновлять. Ще й ключи від нових квартир у зубах принесуть!
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09.08.2022 22:00 Відповісти
Знають, що вони там не надовго
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09.08.2022 22:18 Відповісти
а що збиралися відновлювати, а що та бидлота відновила з 2014 року не нагадає хтось? і нафіга ця стаття?
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09.08.2022 22:23 Відповісти
Ще одне підтвердження, що орді потрібні тільки території.
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09.08.2022 23:01 Відповісти
Хіба тільки Попасну? Вони взагалі нічого відновлювати не збираються. У них просто тями немає. Здатні тільки руйнувати і нищити.
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09.08.2022 23:19 Відповісти
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09.08.2022 23:28 Відповісти
Цензор,
по-перше ці маріонетки взагалі нічого не вирішують. Тож не треба писати що вони там планують чи не планують.
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10.08.2022 02:04 Відповісти
"Можливо, ми Лугандон відновлювати не будемо, тому що особливо сенсу немає. - заявив Пасічник
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10.08.2022 05:20 Відповісти
"Идея становится материальной силой, когда овладевает массами."

В.И. Ленин

Нихрена вы в ватниках не понимаете!

ЛИЧНО видел интервью одного товарища - он эвакуировался в Расию из Мариуполя, когда там ещё шли бои, его собстенную квартиру разнесли расияне, он нахрен в каком-то летнем лагере в тверских лесах, но действия Расмии - одобряет!
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10.08.2022 10:03 Відповісти
 
 