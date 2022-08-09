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Новости Агрессия России против Украины Война
15 205 38

Попасную мы восстанавливать не будем. Смысла нет, - главарь ЛНР Пасечник

гайдай,попасна

Боевики так называемой "ЛНР" не планируют восстанавливать временно оккупированную Попасную после того, как они совместно с войсками РФ практически полностью уничтожили город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление так называемого "главы республики" Леонида Пасечника, которое цитирует ТАСС.

"Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но еще раз повторюсь, окончательное решение не принято", – заявил он.

При этом Пасечник добавил, что сейчас якобы планируется переселить жителей города, лишившихся жилья вследствие обстрелов.

Следует отметить, что представители Украины, в частности председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, уже не раз заявляли о практически полном уничтожении Попасной россиянами вследствие постоянных обстрелов.

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Автор: 

оккупация (10188) Пасечник Леонид (37) ОРДЛО (246) разрушение (165)


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Топ комментарии
+33
Вони ще свої дьорьовні після другої світової не відновили.
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09.08.2022 21:13
+25
Идут два немецких генерала в начале 90-х по Кенику и говорят друг другу.
- Слушай, а кто на них еще нападал? Когда мы в 1945 выходили вроде больше целых зданий было
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09.08.2022 21:30
+17
Відновите, гниди.
У Пітуна грошей багато.
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09.08.2022 21:15
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Вони ще свої дьорьовні після другої світової не відновили.
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09.08.2022 21:13 Ответить
Идут два немецких генерала в начале 90-х по Кенику и говорят друг другу.
- Слушай, а кто на них еще нападал? Когда мы в 1945 выходили вроде больше целых зданий было
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09.08.2022 21:30 Ответить
Ви смієтеся? Та я у 83-му приїхав у райцентр на сході Саратовської області і спитав:
- А когда у вас война закончилась?
- Какая вайна?
- Ну - Вторая мировая
- Так да нас вайна не дашла!
- А чего же у вас треть райцентра живёт до сих пор в землянках?
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10.08.2022 04:10 Ответить
Відновите, гниди.
У Пітуна грошей багато.
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09.08.2022 21:15 Ответить
23 года назад был поставлен крест на свободе россии.

Ровно 23 года назад президент рф ельцин назначил своим преемником владимира путина. https://t.me/charter97_org/80403 https://t.me/charter97_org/80403

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09.08.2022 21:28 Ответить
Странно. Я помню, что Ельцин объявил об отставке правительства Степашина во время какой-то поездки, как-то между прочим, и тут же сказал, что следующим премьером будет ввп, и что ввп будет следующим президентом. Но видео есть видео, с ним не поспоришь. Будем считать, что то, что я помню, мне приснилось.
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10.08.2022 01:11 Ответить
тому що особливо сенсу немає......nu kaneshno , lamatj ne stroitj - skoro esho i drapatj nado bude
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09.08.2022 21:16 Ответить
Відновите, і не тільки Попасну, а всі наші міста і села!
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09.08.2022 21:17 Ответить
Ну будет там минное поле. Вообще нам придется делать буфер с кацапами некий. И пусть только какая-то ***** попробует там что-то разминировать как было с Чонгаром
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09.08.2022 21:19 Ответить
при будущих наступлениях, делать проходы в минных полях планируется первым пускать арестовича. мины его просто боятся ))
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09.08.2022 21:24 Ответить
и взрываются через две-три недели? не годится. надо вашего кумира пускать, на две-три хватит, выберем нового. по приколу
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09.08.2022 21:33 Ответить
Ти правий Пороха якраз на дві три хватить. А вибирати навіщо - одним нардепом менше.
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09.08.2022 22:43 Ответить
Краще вже тебе! Ти своїм язиком заміниш дві "плєті" УР-77
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10.08.2022 04:12 Ответить
Окупанти знають що Попасна їм не залишиться ось тау і діють. А взагалі орки щось будують? Ні вони тільки знищують.
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09.08.2022 21:20 Ответить
старая глава в парашной истории "чёрная попасная или подземные жители" ). шахтёрам не привыкать.
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09.08.2022 21:22 Ответить
в Попасной нет шахт.
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09.08.2022 21:37 Ответить
Все беды России от незагашеного Окурка...
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09.08.2022 21:29 Ответить
вообще от окурков которыми все кацапы и являются
кацап это мерзская изворотливая и лживая тварь
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09.08.2022 22:40 Ответить
америку открыли. если бы они решили что нить восстанавливать - я бы удивился
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09.08.2022 21:32 Ответить
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09.08.2022 21:32 Ответить
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09.08.2022 22:02 Ответить
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09.08.2022 21:34 Ответить
он конечно *****, но отдыхать в крыму думаю ума хватит туда не ехать))))
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09.08.2022 21:35 Ответить
не может быть =)
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09.08.2022 21:36 Ответить
Усіх полонених кацапів на розмінування
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09.08.2022 21:36 Ответить
от же бідло кацапське
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09.08.2022 21:40 Ответить
Мало шо вони рішили -- а ми ім карти спутаєм
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09.08.2022 21:45 Ответить
Главное прокурора там назначили, а то , что ни людей ни домов, то такэ.
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09.08.2022 22:00 Ответить
Відновлять. Ще й ключи від нових квартир у зубах принесуть!
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09.08.2022 22:00 Ответить
Знають, що вони там не надовго
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09.08.2022 22:18 Ответить
а що збиралися відновлювати, а що та бидлота відновила з 2014 року не нагадає хтось? і нафіга ця стаття?
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09.08.2022 22:23 Ответить
Ще одне підтвердження, що орді потрібні тільки території.
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09.08.2022 23:01 Ответить
Хіба тільки Попасну? Вони взагалі нічого відновлювати не збираються. У них просто тями немає. Здатні тільки руйнувати і нищити.
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09.08.2022 23:19 Ответить
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09.08.2022 23:28 Ответить
Цензор,
по-перше ці маріонетки взагалі нічого не вирішують. Тож не треба писати що вони там планують чи не планують.
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10.08.2022 02:04 Ответить
"Можливо, ми Лугандон відновлювати не будемо, тому що особливо сенсу немає. - заявив Пасічник
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10.08.2022 05:20 Ответить
"Идея становится материальной силой, когда овладевает массами."

В.И. Ленин

Нихрена вы в ватниках не понимаете!

ЛИЧНО видел интервью одного товарища - он эвакуировался в Расию из Мариуполя, когда там ещё шли бои, его собстенную квартиру разнесли расияне, он нахрен в каком-то летнем лагере в тверских лесах, но действия Расмии - одобряет!
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10.08.2022 10:03 Ответить
 
 