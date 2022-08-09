Попасную мы восстанавливать не будем. Смысла нет, - главарь ЛНР Пасечник

Боевики так называемой "ЛНР" не планируют восстанавливать временно оккупированную Попасную после того, как они совместно с войсками РФ практически полностью уничтожили город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление так называемого "главы республики" Леонида Пасечника, которое цитирует ТАСС.

"Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но еще раз повторюсь, окончательное решение не принято", – заявил он.

При этом Пасечник добавил, что сейчас якобы планируется переселить жителей города, лишившихся жилья вследствие обстрелов.

Следует отметить, что представители Украины, в частности председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, уже не раз заявляли о практически полном уничтожении Попасной россиянами вследствие постоянных обстрелов.

Смотрите также: Россия атаковала гражданские объекты в Украине в 60 раз чаще, чем военные: нанесла 17,3 тыс. ударов, - Центр противодействия дезинформации. ВИДЕО