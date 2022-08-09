Попасную мы восстанавливать не будем. Смысла нет, - главарь ЛНР Пасечник
Боевики так называемой "ЛНР" не планируют восстанавливать временно оккупированную Попасную после того, как они совместно с войсками РФ практически полностью уничтожили город.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление так называемого "главы республики" Леонида Пасечника, которое цитирует ТАСС.
"Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но еще раз повторюсь, окончательное решение не принято", – заявил он.
При этом Пасечник добавил, что сейчас якобы планируется переселить жителей города, лишившихся жилья вследствие обстрелов.
Следует отметить, что представители Украины, в частности председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, уже не раз заявляли о практически полном уничтожении Попасной россиянами вследствие постоянных обстрелов.
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- Слушай, а кто на них еще нападал? Когда мы в 1945 выходили вроде больше целых зданий было
- А когда у вас война закончилась?
- Какая вайна?
- Ну - Вторая мировая
- Так да нас вайна не дашла!
- А чего же у вас треть райцентра живёт до сих пор в землянках?
У Пітуна грошей багато.
Ровно 23 года назад президент рф ельцин назначил своим преемником владимира путина. https://t.me/charter97_org/80403 https://t.me/charter97_org/80403
кацап это мерзская изворотливая и лживая тварь
по-перше ці маріонетки взагалі нічого не вирішують. Тож не треба писати що вони там планують чи не планують.
В.И. Ленин
Нихрена вы в ватниках не понимаете!
ЛИЧНО видел интервью одного товарища - он эвакуировался в Расию из Мариуполя, когда там ещё шли бои, его собстенную квартиру разнесли расияне, он нахрен в каком-то летнем лагере в тверских лесах, но действия Расмии - одобряет!