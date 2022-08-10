Для України життєво необхідно завершити активну фазу війни до настання зими, - Єрмак
Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно, оскільки зберігаються ризики російських атак по теплоенергетичній інфраструктурі України.
Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Звісно, такі ризики (ракетні атаки по об'єктах теплоенергетики. - Ред.) протягом усієї війни зберігаються. Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тож це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені", - заявив Єрмак.
За його словами, це складне та амбітне завдання, але життєво необхідне.
"Ми робимо все для того, щоб цілі деокупації було досягнуто. І, відповідно, пояснюємо це нашим партнерам. Вони поділяють нашу позицію", - додав він.
Водночас глава ОП наголосив, що чим довше російські війська перебувають на тимчасово окупованих територіях України і намагаються там окопатися, тим складніше буде ці території деокупувати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але з досвідом б... не беруть офіцерів тому що б... через вислугу у них великі зарплати будуть і для них немає вже посад і те саме з сержантами яких б... підняти в званні...
Чи ви живете казками Арестовича про неймовірний наступ на Херсоні на переважаюче нас угрупування... і поодинокими ударами хімарсів... причому що ворог на район пісків 15000 снарядів за тиждень.... і це зниження типу інтенсивності, бо раніше до хімарсів 25000, хтось уявляє щільність вогню артилерії і втрати при цьому....
Б... де будуть ваші квартири якщо не будете підтримвати армію і почне прилітати по них....
Єрмак- ти вже всіх котелень координати в кремль передав??? ЗеЛох як діла????