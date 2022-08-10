Для України життєво необхідно завершити активну фазу війни до настання зими, - Єрмак

Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно, оскільки зберігаються ризики російських атак по теплоенергетичній інфраструктурі України.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Звісно, такі ризики (ракетні атаки по об'єктах теплоенергетики. - Ред.) протягом усієї війни зберігаються. Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тож це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені", - заявив Єрмак.

За його словами, це складне та амбітне завдання, але життєво необхідне.

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"Ми робимо все для того, щоб цілі деокупації було досягнуто. І, відповідно, пояснюємо це нашим партнерам. Вони поділяють нашу позицію", - додав він.

Водночас глава ОП наголосив, що чим довше російські війська перебувають на тимчасово окупованих територіях України і намагаються там окопатися, тим складніше буде ці території деокупувати.