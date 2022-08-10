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Новини Війна
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Для України життєво необхідно завершити активну фазу війни до настання зими, - Єрмак

єрмак

Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно, оскільки зберігаються ризики російських атак по теплоенергетичній інфраструктурі України.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Звісно, такі ризики (ракетні атаки по об'єктах теплоенергетики. - Ред.) протягом усієї війни зберігаються. Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тож це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені", - заявив Єрмак.

За його словами, це складне та амбітне завдання, але життєво необхідне.

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"Ми робимо все для того, щоб цілі деокупації було досягнуто. І, відповідно, пояснюємо це нашим партнерам. Вони поділяють нашу позицію", - додав він.

Водночас глава ОП наголосив, що чим довше російські війська перебувають на тимчасово окупованих територіях України і намагаються там окопатися, тим складніше буде ці території деокупувати.

Автор: 

перемога (488) Єрмак Андрій (1382)


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Топ коментарі
+84
Гнида
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10.08.2022 22:43 Відповісти
+80
Повішати тебе треба
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10.08.2022 22:44 Відповісти
+74
До зими.
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10.08.2022 22:44 Відповісти
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Хтось з тих хто пише воювати до кінця, "особливо ті хто втікли з України, бо їм родини треба годувати", взагалі орієнтується яка реальна ситуація зараз на Донбасі, втрати, практично відсутність нашої арти і що дирки закриває "неймовірний" полководець живою силою, як совок в часи другої світової, причому практично немає навчання, призвали і на передок, особливо складно з командирами, чомусь один д...л вважає що піджаки це профі, і вони на кафедрах не карти грали і по 20 у.е носили, тому що інакше не здаш а на полігонах відпрацьовували майстерність, що їх можна місяць потримати малювавши паркани і в мясорубку командувати, такими як він "профі" які автомат 2 рази тримали, після місяця в учебці... Хочете ставити піджаків командувати, то відправляйте їх на навчання до партнерів хоча б на 3 місяці а ні то б... піднімайте в званнях сержантів з досвідом, щоб не було прямих окопів і одного прильоту туди снаряду що кладе купу бійців....
Але з досвідом б... не беруть офіцерів тому що б... через вислугу у них великі зарплати будуть і для них немає вже посад і те саме з сержантами яких б... підняти в званні...

Чи ви живете казками Арестовича про неймовірний наступ на Херсоні на переважаюче нас угрупування... і поодинокими ударами хімарсів... причому що ворог на район пісків 15000 снарядів за тиждень.... і це зниження типу інтенсивності, бо раніше до хімарсів 25000, хтось уявляє щільність вогню артилерії і втрати при цьому....
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11.08.2022 10:15 Відповісти
Задача № 1, чтобы тебя паскуду до зимы утилизировать!
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11.08.2022 10:15 Відповісти
А годувальники родин не хочуть повернутись в Україну і показати на ділі як воювати, а то вже і не дуже на армію скидаються, раніше хоть відмазка у них була що мов багато допомагають, а тепер ледве з волонтерами назбируємо, дивляться на нас як на дураків, мов нам тут важко на родини заробити а ви ще грошей просите, але б... як розказувати як воювати до кінця а самому пальцем об палець не вдарити для цього а гроші збирати б... для купівлі квартири, щоб здати переселенцям за дикими цінами...
Б... де будуть ваші квартири якщо не будете підтримвати армію і почне прилітати по них....
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11.08.2022 10:26 Відповісти
Кожен кластер економіки має бути перебудований для підтримки і введення війни. Населення насправді максимально донатило поки мало заощпдження, зараз все ваще. Питанея до міністра економіки, де б...ть гроші брати?! Чому економіка не перебудована? В нас дира в бюджеті вже на 40%. Все пов'язано. В нас було 1.2млн онкохворих, а ця цифра ще збільшилася, ампутантів скільки. Багато людей звільнили з роботи, або працють на відсоток від клієнта, а це мізер, зростання цін на 30відсотків. Це все вволить в мінус населення. В нас майже в кожної 3-4сім'ї є член сім'ї з онкологією- це катастрофа. Ці сім'ї несуть на собі весь фінансовий тягар на собі. Тому розслаблені може є, але я не думаю, що це більше 10% від популяції. В нас рецесивний тип суспільства, тобто пенсіонерів більше ніж молодняка. 20% території взагалі втрачено, тобто 1/5 населення без житла та прибутку. Тому деявол крижться в деталях. Населення економічно виснажено, економіка в нас в мінусі, от вчому причина. Система держави не пробує це стабілізувати, а поки тільки друкує гривню.
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11.08.2022 11:48 Відповісти
Єрмак- рупор кремля в України! Ти маєш бути вбитий! Бажано символічно 24 серпня! Україні потрібна перемога, а не заморожений конфлікт на користь рф!!!!!!! А грітися поїдемо в Київ на банкову, за потреби!
Єрмак- ти вже всіх котелень координати в кремль передав??? ЗеЛох як діла????
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11.08.2022 10:44 Відповісти
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело:
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28.01.2023 22:54 Відповісти
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