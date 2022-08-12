УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11949 відвідувачів онлайн
Новини
3 520 19

Генпрокуратура Литви розпочала розслідування щодо майна пропагандиста Шарія

шарий

Генеральна прокуратура Литви минулого тижня розпочала розслідування щодо майна та фінансів проросійського блогера Анатолія Шарія, а також можливого відмивання грошей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє литовське видання 15min.

В Генпрокуратурі Литви, зокрема, повідомили, що проти Шарія було розпочато досудове розслідування за статтею 216 Кримінального кодексу (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом).

Повідомляється, що розслідування розпочато після отримання заяви від російського юриста Марка Фейгіна, в якій йдеться про те, що з 2012 року,  коли був резидентом Литви, Шарій міг провадити незареєстровану діяльність, отримувати незадекларовані доходи з незрозумілих російських джерел та ухилятися від сплати податків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активи Шарія, Медведчука та Мураєва можна конфіскувати за пришвидшеною процедурою, - голова НАЗК Новіков

Як повідомляв Цензор.НЕТ 4 травня Шарія затримали в Іспанії.

5 травня, іспанські ЗМІ повідомили, що суд відпустив його під підписку про невиїзд. 

Він очікує на рішення суду про видачу Україні.

Автор: 

майно (335) Литва (2448) розслідування (2279) Шарій Анатолій (228)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Генпрокуратурі Литви-респект...
показати весь коментар
12.08.2022 14:33 Відповісти
+6
сподіваюсь їхні хворі голови вже пролікувались.
показати весь коментар
12.08.2022 14:35 Відповісти
+6
Не альтернативну, а гібридну - за рецептом Геббельса - змішує правду і брехню...
показати весь коментар
12.08.2022 14:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ашонетакзшарієм?
ко-котолій, готуйся
показати весь коментар
12.08.2022 14:33 Відповісти
Генпрокуратурі Литви-респект...
показати весь коментар
12.08.2022 14:33 Відповісти
Достатньо багато шарійовців було в Україні.
Ніби він же правду говорить, хоча і дещо альтернативну.
показати весь коментар
12.08.2022 14:34 Відповісти
сподіваюсь їхні хворі голови вже пролікувались.
показати весь коментар
12.08.2022 14:35 Відповісти
Мені моя перукарка якось сказала, що її чоловік шарія слухає, я їй порадив подавати на розлучення.
показати весь коментар
12.08.2022 16:14 Відповісти
Развод с помощью чугунной сковородки. По дурной башке.
показати весь коментар
12.08.2022 16:46 Відповісти
його з одних рахунків опзж фінансували. особливо классно було, як вони з собаківсько-білецькими нацжонами тягалися за порохом під час президентських виборів
показати весь коментар
12.08.2022 14:41 Відповісти
Не альтернативну, а гібридну - за рецептом Геббельса - змішує правду і брехню...
показати весь коментар
12.08.2022 14:41 Відповісти
Навіть тут, на Цензорі були його прихильники.
Писали - нє всьо так однозначно...
показати весь коментар
12.08.2022 15:16 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2022 14:43 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2022 14:45 Відповісти
майно анексувати, провести швиденько "референдум", передати біженцям з України
показати весь коментар
12.08.2022 14:48 Відповісти
а смысл? его скорее там посадят, чем тут
показати весь коментар
12.08.2022 14:56 Відповісти
педо-петуШарiй, лайнюк, незабаром тобi буде один вибiр -

на цугундер, або втекти на паРашу до кураторiв.
показати весь коментар
12.08.2022 14:48 Відповісти
Do 7 let tiurma ego zdiot Litve za otmyvanyja deneg
показати весь коментар
12.08.2022 14:57 Відповісти
А хто це голосував за цю потвору?
показати весь коментар
12.08.2022 15:03 Відповісти
я лично такого знаю. Эвакуировался из Киева во Францию.
показати весь коментар
12.08.2022 15:17 Відповісти
Фейгин лучший.
Вот когда такие как он будут при власти в России, будет процветание и сытость даже в тайге.
показати весь коментар
12.08.2022 15:20 Відповісти
прелестно ))))
показати весь коментар
12.08.2022 21:22 Відповісти
 
 