Генпрокуратура Литви розпочала розслідування щодо майна пропагандиста Шарія

Генеральна прокуратура Литви минулого тижня розпочала розслідування щодо майна та фінансів проросійського блогера Анатолія Шарія, а також можливого відмивання грошей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє литовське видання 15min.

В Генпрокуратурі Литви, зокрема, повідомили, що проти Шарія було розпочато досудове розслідування за статтею 216 Кримінального кодексу (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом).

Повідомляється, що розслідування розпочато після отримання заяви від російського юриста Марка Фейгіна, в якій йдеться про те, що з 2012 року, коли був резидентом Литви, Шарій міг провадити незареєстровану діяльність, отримувати незадекларовані доходи з незрозумілих російських джерел та ухилятися від сплати податків.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ 4 травня Шарія затримали в Іспанії.

5 травня, іспанські ЗМІ повідомили, що суд відпустив його під підписку про невиїзд.

Він очікує на рішення суду про видачу Україні.