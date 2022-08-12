Новий реактивний надзвуковий безпілотник Bayraktar Kizilelma планується збудувати в Україні

Компанія Baykar планує у майбутньому виробляти в Україні безпілотні винищувачі Bayraktar Kizilelma, а також безпілотники Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci.

Про це гендиректор компанії Baykar Makina Халук Байрактар розповів в інтерв’ю фонду "Повернись живим", передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми працюємо над проєктом безпілотного винищувача, який є дуже новим, і ми повністю його фінансуємо. Це, фактично, буде новий рівень на арені безпілотних систем. Akinci здійснив свій перший політ з українським двигуном, а тепер ми інтегруємо більше, включно з різними українськими двигунами", – повідомив він.

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Baykar розпочав будівництво фабрики в Україні, дослідницького центру та центру передового виробництва, де турецька компанія хоче виробляти всі системи - фюзеляж, електроніку, програмне забезпечення.

Технічна інженерна команда компанії працює на підтримку України, яка має стати виробничою базою.

"Це один із наших ідеалів. Наше бажання – щоб одного дня на заводі в Україні ми змогли створювати Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci, а також новий Bayraktar Kizilelma – безпілотний винищувач", – резюмував Байрактар.

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