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Новий реактивний надзвуковий безпілотник Bayraktar Kizilelma планується збудувати в Україні

байрактар,bayraktar

Компанія Baykar планує у майбутньому виробляти в Україні безпілотні винищувачі Bayraktar Kizilelma, а також безпілотники Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci.

Про це гендиректор компанії Baykar Makina Халук Байрактар розповів в інтерв’ю фонду "Повернись живим", передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми працюємо над проєктом безпілотного винищувача, який є дуже новим, і ми повністю його фінансуємо. Це, фактично, буде новий рівень на арені безпілотних систем. Akinci здійснив свій перший політ з українським двигуном, а тепер ми інтегруємо більше, включно з різними українськими двигунами", – повідомив він.

Читайте також: Завод "байрактарів" можуть запустити в Україні у 2023 році, - посол Боднар

Baykar розпочав будівництво фабрики в Україні, дослідницького центру та центру передового виробництва, де турецька компанія хоче виробляти всі системи - фюзеляж, електроніку, програмне забезпечення.

Технічна інженерна команда компанії працює на підтримку України, яка має стати виробничою базою.

"Це один із наших ідеалів. Наше бажання – щоб одного дня на заводі в Україні ми змогли створювати Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci, а також новий Bayraktar Kizilelma – безпілотний винищувач", – резюмував Байрактар.

Також читайте: Власник "Baykar" створив компанію для виробництва БПЛА в Україні, - посол Боднар

безпілотник (4333) Туреччина (3627) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+14
Ще розкажіть де, щоб туди ракета прилетіла.
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12.08.2022 16:54 Відповісти
+13
Kizilelma(Кизил елма) - красное яблоко. Судя по заявленным ТТХ - норм яблочко, вкусное должно быть, когда созреет. Планируется массовое производство уже в 2023.
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12.08.2022 16:59 Відповісти
+12
Пам'ятаю як на г+г розповідали про завод в Києві на якому ремонтували кацапську трофейну трехніку, а потім туди прилетіла ракета, ви хочете щоб і з заводом байрактарів так було? 🤬
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12.08.2022 16:56 Відповісти
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Ще розкажіть де, щоб туди ракета прилетіла.
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12.08.2022 16:54 Відповісти
Скоріш за все там, де ніякі ракети не дістануть.
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12.08.2022 16:57 Відповісти
И где же это?! Разве что в Турции (и не потому, что туда не достают ракеты)
Такое впечатление, что все это время вы были не в Украине и не заходили в интернет. Иначе бы знали куда достают ракеты!!!
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12.08.2022 21:45 Відповісти
а не поплохеет ли пыне от этого?
с Эрдоганом базар будет коротким..... )
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12.08.2022 17:01 Відповісти
Ключове слово "в майбутньому"
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12.08.2022 17:09 Відповісти
Пам'ятаю як на г+г розповідали про завод в Києві на якому ремонтували кацапську трофейну трехніку, а потім туди прилетіла ракета, ви хочете щоб і з заводом байрактарів так було? 🤬
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12.08.2022 16:56 Відповісти
Завод байрактарів ніхто не буде будувати простонеба, а також, це неможливо зробити потайки.
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12.08.2022 16:58 Відповісти
ща у путиноидов пердаки взорвутся )
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12.08.2022 16:56 Відповісти
Kizilelma(Кизил елма) - красное яблоко. Судя по заявленным ТТХ - норм яблочко, вкусное должно быть, когда созреет. Планируется массовое производство уже в 2023.
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12.08.2022 16:59 Відповісти
Kızılelma (кизил елма), а не kizilelma (кізіл елма).
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12.08.2022 19:04 Відповісти
не вчіть киримли вимовляти тюркське тверде "и"
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12.08.2022 19:34 Відповісти
Так это ж такие общетюркские слова, которые поймет и Турок и Узбек, просто произношение разнится у разных народов.
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12.08.2022 20:39 Відповісти
А бойові випробування вже провели у реальній обстановці по кацапах?
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12.08.2022 17:01 Відповісти
на кацапах все відпрацьовано на попередніх бпла.
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12.08.2022 17:39 Відповісти
це все прекрасно но реактивний винищувач розробляється і у нас
тільки спонсорів треба
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12.08.2022 17:02 Відповісти
Іран рашистам поставив ударно-розвідувальні БПЛА "Shahed 129"
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12.08.2022 17:03 Відповісти
Там їх небагато було у самих іранців, плюс це китайський хлам з іранським шильдиком.
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12.08.2022 17:12 Відповісти
круто
а ще буде крутіше коли нові "цяцьки" полетять на орків
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12.08.2022 17:04 Відповісти
Интересно...русскоязычная Вики дает очень кастрированную версию, в сравнении с Англоязычной.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_Kizilelma ruzzian
https://en.wikipedia.org/wiki/Baykar_Bayraktar_K%C4%B1z%C4%B1lelma English
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12.08.2022 17:06 Відповісти
Кацапомовна версія у Wiki завжди набагато коротша за інші
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12.08.2022 17:08 Відповісти
Лично для меня хрюскоязычная вики окончательно сдохла после того, как там "потолок" сушки начал прыгать туда-сюда, чтобы подстроиться под кацапскую пропаганду после МН17. Если раньше ещё мог там что-то посмотреть, то сейчас хрюске вики сразу идет в бан.
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12.08.2022 17:17 Відповісти
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12.08.2022 17:06 Відповісти
Доречі, не завдяки,а всуперч пісюністу! Бо в нього була хотєлка "розірвати порошенківський контракт!", але коли виявилося,що тоді доведеться заплатити ОДРАЗУ і більше,ніж по контракту за рік - охолов.
Може Резніков саме це мав на увазі? Міг,але не зробив.
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12.08.2022 17:22 Відповісти
Дутен пиня кізда меті. Лучче так назвать.
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12.08.2022 17:10 Відповісти
Непогано влаштували! Двигуни є,труба (аеродін.)- є,планерні специ теж є. Турецьке керуваня буде ефективніше за українске на найближчі роки.
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12.08.2022 17:16 Відповісти
Але у компанії "100% турецька власність" і скоріше за все, "100% інтелектуальна власність" і на всі технології.
І що ж цього отримає Україна?
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12.08.2022 17:25 Відповісти
Скоріш за все там немає турецької інтелектуальної власності на 100%, бо двигуни українські. А Україна отримає нову зброю, робочі місця і багато податків.
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12.08.2022 17:27 Відповісти
Буде так саме як з Нептуном, Громом-2 та усім іншим.
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12.08.2022 17:31 Відповісти
Гром-2 розроблявся і вироблявся під замовлення саудитів. Майже цілком з вітчизняних деталей. Які окремо відвалили бабла за таємницю і свою власність на "Гром-2". Включаючи виключення повторення. Але ніхто не заважає доробити і випустити щось своє аналогічне. Але всі гроші пішли на дороги...
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12.08.2022 19:11 Відповісти
Новейший истребитель Saab Gripen E/F начали производить за пределами Швеции .Стройте предприятие в Украине...
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12.08.2022 18:29 Відповісти
возможность Gripen работать со взлетно-посадочных полос плохого качества, включая автомобильные трассы. Это связано с тактикой шведских воздушных сил, которые в случае необходимости должны максимально рассредоточится по всей стране.
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12.08.2022 18:34 Відповісти
подготовка летного состава и обслуживающего персонала занимает около 6 месяцев. Для примера, готовить людей к F-16 придется 1,5 - 2 года., новые шведские истребители четвертого поколения дешевле, чем те же американские F-16, а также Eurofighter Typhoon. В условиях ограниченных финансовых ресурсов Украина смогла бы начать замену советских истребителей именно шведскими самолетами. логистическим хабом для Saab. Обслуживание и, возможно, даже производство "птичек" вполне можно сосредоточить в нашем государствеСрок эксплуатации самолета, по расчетам производителя, составляет 50 лет.
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12.08.2022 18:36 Відповісти
виглядає як якась брехня.

нормальна людина заради прибутку не стане будувати завод в країні, де війна.
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12.08.2022 18:34 Відповісти
может они что то знают)
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12.08.2022 18:39 Відповісти
 
 