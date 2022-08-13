ЗСУ розбили останній міст, яким Росія перекидала техніку на Херсонщину, - облрада

Збройні сили України влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.

Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ЗСУ поцілили в останній — четвертий міст, який з’єднував Правий та Лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку. Звісно, вони будуть намагатись ремонтувати, шукати альтернативу в переправах, але це час, гроші, а потім як тільки підготуються і назбирають техніку і силу — ми знову її знищимо", - розповів він.

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Хлань також додав, що окупанти бояться і готуються до контрнаступу ЗСУ: "УХерсоні наставили "їжаків", але дерев’яних, що в принципі символізує їхню сутність — все фейки і постановки. Посилили тиск на містян — вночі проводили обшуки й затримували людей".

Хлань додав, що "партизани знову нагадують, що паспорт РФ — це не документ, а фальшивка, яка перетворює на недолюдей, крім того — це причина мобілізувати у ворожу армію на вірну смерть. А ось розвідка застерігає, що за отримання паспорта буде відповідальність, адже це — співпраця з агресором".