ЗСУ розбили останній міст, яким Росія перекидала техніку на Херсонщину, - облрада
Збройні сили України влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.
Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ЗСУ поцілили в останній — четвертий міст, який з’єднував Правий та Лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку. Звісно, вони будуть намагатись ремонтувати, шукати альтернативу в переправах, але це час, гроші, а потім як тільки підготуються і назбирають техніку і силу — ми знову її знищимо", - розповів він.
Хлань також додав, що окупанти бояться і готуються до контрнаступу ЗСУ: "УХерсоні наставили "їжаків", але дерев’яних, що в принципі символізує їхню сутність — все фейки і постановки. Посилили тиск на містян — вночі проводили обшуки й затримували людей".
Хлань додав, що "партизани знову нагадують, що паспорт РФ — це не документ, а фальшивка, яка перетворює на недолюдей, крім того — це причина мобілізувати у ворожу армію на вірну смерть. А ось розвідка застерігає, що за отримання паспорта буде відповідальність, адже це — співпраця з агресором".
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А-а, поняв.
никогда еще Штирлиц так не был близок к провалу...идиоты
Да там вообще убожество
Из кустов каких то)
Тобто про факт удару можно казати, але про факт знищення шляху - тільки після оцінки результатів удару.
я так розумію, що його вже нема
Вантажопідйомність баржі - кілька тисяч тон
Біда бідезна! Геть чисто!
Пора загортатися у біле простирадло, і строєм, з піснею, рівними рядами шмирувати на цвинтар.
Правильно, кацапа?
Що ти таке забористе куриш, що таке написюкало? Поділися!
та що там Скадовськ - у Саки з Євпаторією вже прилітало.
Подайте таку хорошу ідею кацапському командуванню, може клюнуть.