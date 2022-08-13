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Новини Війна
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ЗСУ розбили останній міст, яким Росія перекидала техніку на Херсонщину, - облрада

міст

Збройні сили України влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.

Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ЗСУ поцілили в останній — четвертий міст, який з’єднував Правий та Лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку. Звісно, вони будуть намагатись ремонтувати, шукати альтернативу в переправах, але це час, гроші, а потім як тільки підготуються і назбирають техніку і силу — ми знову її знищимо", - розповів він.

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Хлань також додав, що окупанти бояться і готуються до контрнаступу ЗСУ: "УХерсоні наставили "їжаків", але дерев’яних, що в принципі символізує їхню сутність — все фейки і постановки. Посилили тиск на містян — вночі проводили обшуки й затримували людей".

Хлань додав, що "партизани знову нагадують, що паспорт РФ — це не документ, а фальшивка, яка перетворює на недолюдей, крім того — це причина мобілізувати у ворожу армію на вірну смерть. А ось розвідка застерігає, що за отримання паспорта буде відповідальність, адже це — співпраця з агресором".

Автор: 

міст (1240) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5879)


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Топ коментарі
+68
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13.08.2022 01:25 Відповісти
+43
«Втеча андрофагів через кримський міст на історичну батьківщину". 2022.
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13.08.2022 01:27 Відповісти
+32
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13.08.2022 01:22 Відповісти
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Тебе в Крыму понравились взрывы?
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13.08.2022 01:12 Відповісти
В смислі роз`*бали ?
А-а, поняв.
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13.08.2022 01:23 Відповісти
дерев'яних їжаків???
никогда еще Штирлиц так не был близок к провалу...идиоты
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13.08.2022 00:57 Відповісти
Может это они нас запутать хотят, мол посмотрите украинцы какие мы деганы, типа вы быстро тут все освободите. Ну не могут они быть такими тупыми, ну это же треш просто
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13.08.2022 01:14 Відповісти
вони не тупі, просто весь метал який вони вкрали у нас, вони вже продали і виср..ли.
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13.08.2022 19:06 Відповісти
Посмотрел

Да там вообще убожество

Из кустов каких то)
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13.08.2022 07:00 Відповісти
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13.08.2022 11:47 Відповісти
ну авто точно не проїде
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13.08.2022 12:39 Відповісти
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13.08.2022 01:03 Відповісти
мотузочка на торбочці затягується.
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13.08.2022 01:04 Відповісти
Эту новость про последний мост я ещё вчера писал, что-то опаздывает Цензор.. )
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13.08.2022 09:06 Відповісти
ЗМІ, тим більше під час війни, користуються лише офіційною інформацією, яка у тому числі опирається на дані дорозвідки після удару.

Тобто про факт удару можно казати, але про факт знищення шляху - тільки після оцінки результатів удару.
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13.08.2022 13:25 Відповісти
ага, а то знову якась безумна пристібається що тайну видали військову. А у саміх цілісенький оп самі саботажники, корегувальники вогню типу падаляка а то й просто фсб-кі.
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13.08.2022 19:08 Відповісти
мишоловка захлопнулась
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13.08.2022 01:04 Відповісти
А сухопутний ? Класно би всі жд путі повзривати в сухопутному коридорі ОККУПАНТІВ
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13.08.2022 01:05 Відповісти
Сам купи
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13.08.2022 01:38 Відповісти
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13.08.2022 01:22 Відповісти
які ж вони розумні - свині тобто
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13.08.2022 12:42 Відповісти
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13.08.2022 01:25 Відповісти
«Втеча андрофагів через кримський міст на історичну батьківщину". 2022.
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13.08.2022 01:27 Відповісти
Супер! Чьих кистей работа?
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13.08.2022 03:08 Відповісти
якщо це не власна робота, то прийнято вказувати автора. До речі: Ви нещодавно сиділи в Європі (Словаччині здається). під проксі?
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13.08.2022 12:45 Відповісти
Наразі я знаю лише три мости, які з'єднують правий та лівий береги у Херсонській області. Мост через Інгулець біля Даріївки, то цілком на правому березі. То про який четвертий мова? Чи у нас за принципом: "Скільки буде два на два? П'ять, шість, сім. десь так!"?
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13.08.2022 01:35 Відповісти
На ГЕС також був залізничний міст......

я так розумію, що його вже нема
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13.08.2022 04:00 Відповісти
Там йдуть рейки. Але одна колія над шлюзами і навряд чи вона витримає важкі транспорти. Це суто для технічного обслуговування станції. Ніколи не бачили там поїзди.
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13.08.2022 06:31 Відповісти
До війни, постійно ходили пасажирські і вантажні потяги по тим рейкам.
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13.08.2022 10:29 Відповісти
Можливо Ви і праві.
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13.08.2022 07:13 Відповісти
Залізничний був знищений при першому обстрілі, коли пошкодили автомобільний. Вони один біля одного. Зараз знищено автомобільний.
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13.08.2022 09:56 Відповісти
ЖД колія над дамбою. Але вона вже зруйнована, кацапи і відео показували.
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13.08.2022 11:47 Відповісти
Вы всьо врьоте! рассейская доблестная пво все сбила, а потом обломки ракет от пво упали и частично задели полотно, специалисты из крыма уже занимаются восстановлением, завтра движение будем восстановлено, паромами...
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13.08.2022 02:56 Відповісти
И главный паромщик Харон
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13.08.2022 21:05 Відповісти
Їжаки з дерева. То тринда. Давайте кацапів вже записуйте в першу армію світу, бо тільки перша армія світу може собі таке дозволити.
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13.08.2022 04:54 Відповісти
Ви нічєго нє панімаєтє в скрєпних пративатанковіх єжах.Ани нє гваздямі сколочєни,а скручєни саморєзами.Етім єжам аналогвнєт.
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13.08.2022 23:06 Відповісти
Остров невезения в океане есть.
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13.08.2022 07:26 Відповісти
З назвою Зміїний.
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13.08.2022 21:06 Відповісти
Йолопу не зрозуміло. Без мостів через Дніпро (ти в реалі бачив, який він там широкий?) кацапскі тумени на правому березі можна вважати оточеними. Коли наші ліквідують цей мішок, можна взятись і за лівий берег. А для цього мости не потрібні.
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13.08.2022 07:57 Відповісти
Тебе б обов"язково запросили в помiчники Залужному...якби ти не був би з кацапського мухосранська, "iксперд-сiкретчик" херов...Херсон та Днiпро тiльки на листiвках й бачив..
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13.08.2022 09:20 Відповісти
пришло время окончательно очистить правый берег от гнид
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13.08.2022 08:10 Відповісти
Дарма смітесь. Кацапи можуть річковими бар'єрами техніку та ********** через Дніпро перевозити.
Вантажопідйомність баржі - кілька тисяч тон
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13.08.2022 08:17 Відповісти
* рі чковими баржами
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13.08.2022 08:19 Відповісти
То може одразу субмаринами і телепортами?🤣
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13.08.2022 09:57 Відповісти
Нє, саме баржами.
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13.08.2022 13:03 Відповісти
Серйозно? Ой, як халепа! Це ж москалі сотворять баржі з чистого повітря... Отак: ррраз! - і створили. А потім... дввва! - і створили, знову ж таки, з чистого повітря Абсолютну Зброю (привіт Роберту Шеклі!).
Біда бідезна! Геть чисто!
Пора загортатися у біле простирадло, і строєм, з піснею, рівними рядами шмирувати на цвинтар.
Правильно, кацапа?
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13.08.2022 08:57 Відповісти
В місті з великим вантажним портом нема барж?
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13.08.2022 12:03 Відповісти
Танки на баржі...
Що ти таке забористе куриш, що таке написюкало? Поділися!
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13.08.2022 14:36 Відповісти
А як вони доставлять туди такі баржи? )) У Херсоні і Енергодарі таких не було.
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13.08.2022 11:49 Відповісти
В Херсоні та НК барж немає? Не смішіть...
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13.08.2022 12:01 Відповісти
Спеціалізованих, для авто техніки? Якщо тобі смішно, спробуй пошукати.
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13.08.2022 18:43 Відповісти
Не зважайте: воно саме хіхікає, і миші в нього хіхікають, і навіть таргани. Бо шмаль класну дістало. А поділитися нею з ближніми - жаба тисне.
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15.08.2022 00:22 Відповісти
можуть. вантажитися найближче у Скадовську. А туди вже прилітало
та що там Скадовськ - у Саки з Євпаторією вже прилітало.
Подайте таку хорошу ідею кацапському командуванню, може клюнуть.
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13.08.2022 12:50 Відповісти
Що будемо робити з тими, хто на Донбасі отримав російськи паспорти? Там майже кожен має дірявий паспорт та другий з куркою.
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13.08.2022 08:26 Відповісти
Перше треба звільнити Донбас. А далі - нічого вигадувати не треба. Буде так, як завжди бувало: вата побіжить вслід за асвабадітєлямі.
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13.08.2022 09:26 Відповісти
Департировать
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13.08.2022 09:32 Відповісти
После нашей победы они их жрать будут, эти паспорта, чтоб никто не заметил, что они у них были.
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13.08.2022 09:58 Відповісти
Забрать украинский паспорт, взамен выдать ветеринарный. С соответствующими правами.
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13.08.2022 10:06 Відповісти
Кожен, хто отримав рос паспорт, отримує паспорт негромадянина. Без права голосувати і займати держ посади.
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13.08.2022 11:50 Відповісти
тим хто не втік і не приймав участі протидержавній діяльності - паспорт негромадянина. У прибалтійських країнах є досвід. нам лише скопіювати його.
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13.08.2022 12:52 Відповісти
А хто тобі таку маячню сказав? Ніякої бронетехніки там не їздить.
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13.08.2022 09:59 Відповісти
Нахера бомбить мосты есть живая сила ! Чем больше 200-х больше паники и протестов ,а их по-абристовичу 25 000 ! Такое впичатление ,что берут на понт,а вдруг вы убежите . Залужний заявлял за каждого убитого заплатите кровю ????????
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13.08.2022 10:45 Відповісти
Багато прокацапських троляк набігло, це добре, значить ЗСУ боляче вдарили 😁
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13.08.2022 11:17 Відповісти
Нужно побольше техники рабочей затрофеить для ЗСУ, побольше пленных взять для обмена на Азовцев и поменьше своих потерять в атаках. Генштаб это прекрасно понимает.
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13.08.2022 12:55 Відповісти
Эти мосты уже и нахрен не нужны - зачем возить технику и б/к через керченский мост - хрен его знает кудой - если уже есть коридор через донецкую область - Мариуполь уже давно у ввх. Зачем писать то, что не соответствует действительности? оппа ропцює. Как и всю инфу по АЗОВУ и 36 МОРПЕХОВ.
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13.08.2022 15:35 Відповісти
Просто ты плохо учился в школе и не знаешь, что речь идет о правом береге Днепра. Причем тут керченский мост?
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13.08.2022 18:47 Відповісти
Знищений та пошкоджений - різні речі. Жоден з мостів на даний момент не знищений, а усі пошкодження можливо усунути частково, питання в ресурсах та меті
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13.08.2022 16:00 Відповісти
Техніка там зараз не їздить. Ну а спробуй його відремонтувати під щоденними обстрілами.
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13.08.2022 18:48 Відповісти
Можна чи таки ганяють? Є підтвердження? Іісус он ходив по воді, тобто теж можна?
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13.08.2022 21:14 Відповісти
Четвертый, это какой из трёх? Кто в курсе?
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14.08.2022 11:09 Відповісти
 
 