УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10047 відвідувачів онлайн
Новини
2 257 17

Росія відновила поставки нафти до Чехії нафтопроводом "Дружба"

дружба,чехія,нафтопровід

Поставки російської нафти до Чехії через нафтопровід "Дружба" відновилися 12 серпня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні о 20:00 відновлено поставки російської нафти по південній гілці нафтопроводу "Дружба" на територію Чехії", - йдеться в повідомленні MERO, оператора нафтопроводу країни.

Чеський НПЗ Unipetrol, підрозділ польської PKN Orlen, підтвердив, що його НПЗ знову почали отримувати нафту через Дружбу, і додав, що тижневий збій не вплинув на його роботу.

Раніше міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела заявив, що відновлення відбулося після вирішення питання зі зборами.

"Ми знайшли спосіб розблокувати оплату транзитного збору за поставки нафти, і незабаром її транспортування по "Дружбі" відновиться", - повідомив Сікела у Twitter.

Також читайте: Росія відновила транзит нафти через Україну, - Reuters

Європейський банк погодився обробити платіж за транзит російської нафти через Україну, усунувши причину зупинки.

Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня, стало відомо, що Росія призупинила експорт нафти південною частиною нафтопроводу "Дружба", через яку нафту отримують Угорщина, Словаччина та Чехія.

Зупинку транспортування нафти в російській компанії пояснювали проблемою з оплатою за транзит у банку через набрання чинності сьомим пакетом санкцій.

11 серпня Росія відновила транзит нафти до Угорщини та Словаччини.

Автор: 

нафта (5592) росія (66070) транзит (788) Чехія (1654) нафтопровід (366)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Ага полноє ачко, акі палналуніє))) а у нас тоді чьотири ачка як у німецької преміальної машинки...))
показати весь коментар
13.08.2022 12:37 Відповісти
+2
скажу тобі по секрету, то українське морозиво, виробляється в місті Дніпро, якби ти окрім назвив почитав хто виробник не писав би дурниць.
показати весь коментар
13.08.2022 12:39 Відповісти
+1
Ага. Как Украина качает рашистскую нефть и газ то значит так треба. А как немцы так сразу в крик что немчура работает на рашистскую економику
показати весь коментар
13.08.2022 12:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значит так треба
показати весь коментар
13.08.2022 12:29 Відповісти
Ага. Как Украина качает рашистскую нефть и газ то значит так треба. А как немцы так сразу в крик что немчура работает на рашистскую економику
показати весь коментар
13.08.2022 12:31 Відповісти
Саме так) нещодавно звернув увагу у сільпо морозиво білорасєйське, бєлая бяроза, навіть їхні фірмові холодильники, ми не переможні...))
показати весь коментар
13.08.2022 12:34 Відповісти
скажу тобі по секрету, то українське морозиво, виробляється в місті Дніпро, якби ти окрім назвив почитав хто виробник не писав би дурниць.
показати весь коментар
13.08.2022 12:39 Відповісти
Морозиво з російською символікою українського виробництва теж є?
показати весь коментар
13.08.2022 13:11 Відповісти
а куда они на*й денутся? на расее полное очко......
https://www.youtube.com/watch?v=417CdgrERgo
показати весь коментар
13.08.2022 12:31 Відповісти
Ага полноє ачко, акі палналуніє))) а у нас тоді чьотири ачка як у німецької преміальної машинки...))
показати весь коментар
13.08.2022 12:37 Відповісти
то "очко" нам по ***...в них ще дуже багато ресурсу, а піпл їх задоволений
показати весь коментар
13.08.2022 12:40 Відповісти
Незважаючи на значні успіхи команди росіян, українська команда не здається у найважливішому замаганні цього віку - столітньої премії Дарвіна.
показати весь коментар
13.08.2022 12:43 Відповісти
Это какое-то Зазеркалье!
показати весь коментар
13.08.2022 12:58 Відповісти
Скажуть що заробляють гроші на транзиті, тільки в чию кишеню ті гроші підуть? А що хлопці кожного дня гинуть, населені пункти зникають, люди страждають - то таке. Вже ВІСІМ років твориться бардак і ніхто не звертає уваги.
показати весь коментар
13.08.2022 13:32 Відповісти
коррупционеры продолжают варить бабки в то время, как Украинские воины гибнут. Кого-то уже пора расстрелять! Нужно все газопроводы и нефтепроводы выключить России в Европу! Остановить поток бабок России!!!
показати весь коментар
13.08.2022 13:07 Відповісти
Не долго целку корчила девчёнка, зажав коленки, ручками дрожа! За транзит деньги мы получим. Остальное было туфта. Таковы реалии, тем более во время войны.
показати весь коментар
13.08.2022 13:27 Відповісти
Чехия,кто дальше?
показати весь коментар
13.08.2022 13:32 Відповісти
Казахстан договорился с Ильхамом Алиевым и Эрдоганов о поставкам нефти в Европу в обход рабZeи...
По факту вентиль в Новороссийске путлер может себе всунуть в зад ..вместо пропеллера...
показати весь коментар
13.08.2022 13:59 Відповісти
Господин Токаев...прекратите терроризировать рабZeю...братана по ОДКБ... крутой Казахстан это вам не Мавзолей чЛенина...
показати весь коментар
13.08.2022 14:05 Відповісти
Дебилы конченые, сначала ракетами обстреливали и уничтожали инфраструктуру нефтепровода " Дружба" . Теперь возобновляют.
показати весь коментар
13.08.2022 17:20 Відповісти
 
 