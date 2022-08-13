Росія відновила поставки нафти до Чехії нафтопроводом "Дружба"

Поставки російської нафти до Чехії через нафтопровід "Дружба" відновилися 12 серпня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні о 20:00 відновлено поставки російської нафти по південній гілці нафтопроводу "Дружба" на територію Чехії", - йдеться в повідомленні MERO, оператора нафтопроводу країни.

Чеський НПЗ Unipetrol, підрозділ польської PKN Orlen, підтвердив, що його НПЗ знову почали отримувати нафту через Дружбу, і додав, що тижневий збій не вплинув на його роботу.

Раніше міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела заявив, що відновлення відбулося після вирішення питання зі зборами.

"Ми знайшли спосіб розблокувати оплату транзитного збору за поставки нафти, і незабаром її транспортування по "Дружбі" відновиться", - повідомив Сікела у Twitter.

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Європейський банк погодився обробити платіж за транзит російської нафти через Україну, усунувши причину зупинки.

Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня, стало відомо, що Росія призупинила експорт нафти південною частиною нафтопроводу "Дружба", через яку нафту отримують Угорщина, Словаччина та Чехія.

Зупинку транспортування нафти в російській компанії пояснювали проблемою з оплатою за транзит у банку через набрання чинності сьомим пакетом санкцій.

11 серпня Росія відновила транзит нафти до Угорщини та Словаччини.