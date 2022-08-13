Россия возобновила поставки нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба"

Поставки российской нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" возобновились 12 августа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

"Сегодня в 20:00 возобновлены поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" на территорию Чехии", - говорится в сообщении MERO, оператора нефтепровода страны.

Чешский НПЗ Unipetrol (подразделение польской PKN Orlen) подтвердил, что его НПЗ снова начали получать нефть по нефтепроводу "Дружба", и добавил, что недельный сбой не повлиял на его работу.

Ранее министр промышленности Чехии Йозеф Сикелла заявил, что восстановление произошло после решения вопроса транзитного сбора.

"Мы нашли способ разблокировать оплату транзитного сбора за поставки нефти, и вскоре ее транспортировка по "Дружбе" возобновится", - сообщил Сикелла в Twitter.

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Европейский банк согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину, устраняя причину остановки.

Напомним, во вторник, 9 августа, стало известно, что Россия приостановила экспорт нефти южной частью нефтепровода "Дружба", по которой нефть получают Венгрия, Словакия и Чехия.

Остановку транспортировки нефти в российской компании объясняли проблемой с оплатой за транзит в банке из-за вступления в силу седьмого пакета санкций.

11 августа Россия возобновила транзит нефти в Венгрию и Словакию.