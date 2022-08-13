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Россия возобновила поставки нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба"

дружба,чехія,нафтопровід

Поставки российской нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" возобновились 12 августа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

"Сегодня в 20:00 возобновлены поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" на территорию Чехии", - говорится в сообщении MERO, оператора нефтепровода страны.

Чешский НПЗ Unipetrol (подразделение польской PKN Orlen) подтвердил, что его НПЗ снова начали получать нефть по нефтепроводу  "Дружба", и добавил, что недельный сбой не повлиял на его работу.

Ранее министр промышленности Чехии Йозеф Сикелла заявил, что восстановление произошло после решения вопроса транзитного сбора.

"Мы нашли способ разблокировать оплату транзитного сбора за поставки нефти, и вскоре ее транспортировка по "Дружбе" возобновится", - сообщил Сикелла в Twitter.

Читайте также: Россия говорит, что Украина остановила транзит нефти в Венгрию, Словакию и Чехию

Европейский банк согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину, устраняя причину остановки.

Напомним, во вторник, 9 августа, стало известно, что Россия приостановила экспорт нефти южной частью нефтепровода "Дружба", по которой нефть получают Венгрия, Словакия и Чехия.

Остановку транспортировки нефти в российской компании объясняли проблемой с оплатой за транзит в банке из-за вступления в силу седьмого пакета санкций.

11 августа Россия возобновила транзит нефти в Венгрию и Словакию.

Автор: 

нефть (1931) россия (96184) транзит (568) Чехия (1741) нефтепровод (110)


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Топ комментарии
+2
Ага полноє ачко, акі палналуніє))) а у нас тоді чьотири ачка як у німецької преміальної машинки...))
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13.08.2022 12:37 Ответить
+2
скажу тобі по секрету, то українське морозиво, виробляється в місті Дніпро, якби ти окрім назвив почитав хто виробник не писав би дурниць.
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13.08.2022 12:39 Ответить
+1
Ага. Как Украина качает рашистскую нефть и газ то значит так треба. А как немцы так сразу в крик что немчура работает на рашистскую економику
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13.08.2022 12:31 Ответить
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Значит так треба
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13.08.2022 12:29 Ответить
Ага. Как Украина качает рашистскую нефть и газ то значит так треба. А как немцы так сразу в крик что немчура работает на рашистскую економику
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13.08.2022 12:31 Ответить
Саме так) нещодавно звернув увагу у сільпо морозиво білорасєйське, бєлая бяроза, навіть їхні фірмові холодильники, ми не переможні...))
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13.08.2022 12:34 Ответить
скажу тобі по секрету, то українське морозиво, виробляється в місті Дніпро, якби ти окрім назвив почитав хто виробник не писав би дурниць.
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13.08.2022 12:39 Ответить
Морозиво з російською символікою українського виробництва теж є?
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13.08.2022 13:11 Ответить
а куда они на*й денутся? на расее полное очко......
https://www.youtube.com/watch?v=417CdgrERgo
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13.08.2022 12:31 Ответить
Ага полноє ачко, акі палналуніє))) а у нас тоді чьотири ачка як у німецької преміальної машинки...))
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13.08.2022 12:37 Ответить
то "очко" нам по ***...в них ще дуже багато ресурсу, а піпл їх задоволений
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13.08.2022 12:40 Ответить
Незважаючи на значні успіхи команди росіян, українська команда не здається у найважливішому замаганні цього віку - столітньої премії Дарвіна.
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13.08.2022 12:43 Ответить
Это какое-то Зазеркалье!
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13.08.2022 12:58 Ответить
Скажуть що заробляють гроші на транзиті, тільки в чию кишеню ті гроші підуть? А що хлопці кожного дня гинуть, населені пункти зникають, люди страждають - то таке. Вже ВІСІМ років твориться бардак і ніхто не звертає уваги.
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13.08.2022 13:32 Ответить
коррупционеры продолжают варить бабки в то время, как Украинские воины гибнут. Кого-то уже пора расстрелять! Нужно все газопроводы и нефтепроводы выключить России в Европу! Остановить поток бабок России!!!
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13.08.2022 13:07 Ответить
Не долго целку корчила девчёнка, зажав коленки, ручками дрожа! За транзит деньги мы получим. Остальное было туфта. Таковы реалии, тем более во время войны.
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13.08.2022 13:27 Ответить
Чехия,кто дальше?
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13.08.2022 13:32 Ответить
Казахстан договорился с Ильхамом Алиевым и Эрдоганов о поставкам нефти в Европу в обход рабZeи...
По факту вентиль в Новороссийске путлер может себе всунуть в зад ..вместо пропеллера...
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13.08.2022 13:59 Ответить
Господин Токаев...прекратите терроризировать рабZeю...братана по ОДКБ... крутой Казахстан это вам не Мавзолей чЛенина...
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13.08.2022 14:05 Ответить
Дебилы конченые, сначала ракетами обстреливали и уничтожали инфраструктуру нефтепровода " Дружба" . Теперь возобновляют.
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13.08.2022 17:20 Ответить
 
 