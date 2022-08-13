198 українських дітей вважаються зниклими безвісти, - Офіс омбудсмена

За даними Офісу омбудсмена, 198 дітей залишаються у розшуку як зниклі безвісти.

Про це повідомляється на сторінці Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, передає Цензор.НЕТ.

За даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 13 серпня 2022 року, зниклими безвісти вважаються 198 дітей, депортовані 6482. Знайдено - 4523, повернуто - 50 дітей.



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Раніше у Нацполіції заявляли про більше 200 зниклих дітей. У період з 24 лютого до органів Національної поліції надійшли звернення про зниклих безвісти 4 тисячі 353 дітей. Правоохоронцям вдалося розшукати 4 тисячі 143 дитини, 211 - залишалися у розшуку на початок серпня. Про це повідомляв начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції Олексій Сергєєв.