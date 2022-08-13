198 украинских детей считаются пропавшими без вести, - Офис омбудсмена
По данным Офиса омбудсмена, 198 детей остаются в розыске как пропавшие без вести.
Об этом сообщается на странице Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным государственного портала розыска детей "Дети войны" по состоянию на 13 августа 2022 года, пропавшими без вести числятся 198 детей, депортированы 6482. Найдено - 4523, возвращено - 50 детей.
Ранее в Нацполиции заявляли о более 200 пропавших детях. В период с 24 февраля в органы Национальной полиции поступили обращения о пропавших без вести 4 353 детей. Правоохранителям удалось разыскать 4 143 детей, 211 – оставались в розыске на начало августа. Об этом сообщил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Алексей Сергеев.
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