Окупанти почали видавати на Херсонщині свої номери на автомобілі

Росіяни видають херсонцям "державні номери" з кодом 184.

Про це пише у фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шоу під назвою "референдум" окупанти на Херсонщині ще не провели, але вже почали видавати "держномери" на автомобільний транспорт із "кодом нового регіону" – 184. Це ще раз свідчить про те, що результати шоу вже затверджено, причому і явка "виборців", та результати "голосування"", - зазначив Соболевський.

Водночас він наголосив, що "все буде не так, як ними планується".

Раніше Соболевський заявляв, що анонсована російськими агресорами видача на Херсонщині автомобільних номерів російського зразка - ще один спосіб примусової паспортизації.

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