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Новини Окуповані території
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Окупанти почали видавати на Херсонщині свої номери на автомобілі

херсон,херсонщина,автономер,автономери

Росіяни видають херсонцям "державні номери" з кодом 184.

Про це пише у фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шоу під назвою "референдум" окупанти на Херсонщині ще не провели, але вже почали видавати "держномери" на автомобільний транспорт із "кодом нового регіону" – 184. Це ще раз свідчить про те, що результати шоу вже затверджено, причому і явка "виборців", та результати "голосування"", - зазначив Соболевський.

Водночас він наголосив, що "все буде не так, як ними планується".

Раніше Соболевський заявляв, що анонсована російськими агресорами видача на Херсонщині автомобільних номерів російського зразка - ще один спосіб примусової паспортизації.

Слухайте: Дружина колаборанта в перехопленні ГУР не приховує розчарування РФ: "И где ж ваши ответы? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, их покупать никто не будет". АУДIО

Автор: 

авто (6234) окупація (6751) Херсон (3442) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5882)


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Топ коментарі
+15
Голосовать нужно не по приколу, а по уму,тогда и жизнь будет как в странах Балтии и Польше!
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13.08.2022 15:11 Відповісти
+12
Не дуже схоже, що вони збираються тікати. Мости точно не підлягають використанню?
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13.08.2022 14:53 Відповісти
+12
Тут потрібно чесно собі сказати...що проїпали знову кусок території.... Ніхто цього не буде відвойовувати....нікому не потрібні гори трупів наших військових...., ні самим військовим...ні країні...

Тут питання в іншому.... ВИСНОВКИ КИЇВ БУДЕ НАРЕШТІ КОЛИСЬ РОБИТИ? Щось буде змінювати?
Вже 30 років втрачаємо країну...А могло все відбуватися, як у нормальних людей... як у ПОЛЯКІВ, ЛИТОВЦІВ, ЧЕХІВ, ЕСТОНЦІВ...
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13.08.2022 15:05 Відповісти
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Не дуже схоже, що вони збираються тікати. Мости точно не підлягають використанню?
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13.08.2022 14:53 Відповісти
фото и видео стараетесь не смотреть, что бы избежать психологической травмы?
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13.08.2022 14:55 Відповісти
Так
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13.08.2022 14:56 Відповісти
ну правильно. В коменты Цензора тоже не ходите, да и вообще - перестаньте читать новости. Это расшатывает психику.
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13.08.2022 14:59 Відповісти
Це смердючі кацапські онучі. Що ви з ними розмовляєте.
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13.08.2022 15:08 Відповісти
?
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13.08.2022 15:21 Відповісти
а шо вас удивляет? из ваших вопросов вата клочьями лезет.
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13.08.2022 15:31 Відповісти
Вам здалося.
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13.08.2022 15:34 Відповісти
вернитесь к своему вопросу в начало комментов )
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13.08.2022 15:51 Відповісти
Це цілком логічне питання, щось не дуже видно по їх діям, що вони збентежені та збираються драпати, як би мені цього не хотілось (я живу в зоні їх обстрілів)
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13.08.2022 16:01 Відповісти
вернёмся к вашему вопросу: вы фото\видео повреждений мостов не смотрите, что бы не травмировать свою нежную психику?
А что касается их действий - вы когда нибудь видели беспокойство стада баранов перед забоем?
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13.08.2022 22:04 Відповісти
Все с такими номерами пойдет на службу ЗСУ
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13.08.2022 15:00 Відповісти
Ну в местных сетях пишут, что техника не колоннами, но всё же проходит. И через Антоновский, и через ГЭС. ГЭС они вообще оперативно латают. В общем не знаю. Визуально подтвердить или опровергнуть не могу. Но Хлань тот ещё Арестович.
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13.08.2022 15:25 Відповісти
не стоит пересказывать здесь, то что кто-то прочитал на заборе. Чтение таких надписей - глупое и не продуктивное занятие как минимум. А как максимум - вредное для вас, а при их распространении - еще и для окружающих.
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13.08.2022 15:41 Відповісти
через десять лет у коллекционеров в цене будут.
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13.08.2022 14:53 Відповісти
Це ви про окупантів?
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13.08.2022 14:55 Відповісти
ну, военные билеты тоже кто-то будет коллекционировать.
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13.08.2022 14:57 Відповісти
уже 2 недели как выдают
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13.08.2022 14:54 Відповісти
немцы в Берлине и Германии набирали солдат из населения в свои войска уже даже после капитуляции..и якобы сдачи Гарнизона Берлина.. говоря что Гимтлер жив и капитуляциив Берлине это пропаганда Советов...эти дебилы в Херсоне поймут что дело херня когда под стулом взорвется снаряд..
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13.08.2022 15:01 Відповісти
Тут потрібно чесно собі сказати...що проїпали знову кусок території.... Ніхто цього не буде відвойовувати....нікому не потрібні гори трупів наших військових...., ні самим військовим...ні країні...

Тут питання в іншому.... ВИСНОВКИ КИЇВ БУДЕ НАРЕШТІ КОЛИСЬ РОБИТИ? Щось буде змінювати?
Вже 30 років втрачаємо країну...А могло все відбуватися, як у нормальних людей... як у ПОЛЯКІВ, ЛИТОВЦІВ, ЧЕХІВ, ЕСТОНЦІВ...
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13.08.2022 15:05 Відповісти
Голосовать нужно не по приколу, а по уму,тогда и жизнь будет как в странах Балтии и Польше!
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13.08.2022 15:11 Відповісти
Дивлюся на поляків...і аж шляки трафляють... Такі ж самі слов'яни, мови схожі, християни, ...ніс, вуха, очі..ідентичні... ПОЛЯКИ ЗМОГЛИ, А МИ У ДУПІ...
Може справді ця нація така безталанна...
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13.08.2022 15:18 Відповісти
Поперше не таки самі християни,бо католики.По друге,-увесь час ми вважали себе братами "серця всесвітнього зла".А в Польщі та країнах балтії вже тоді вистачало "русофобії",до якої ми лише наближаємось зараз.Зараз іде відрив від усіх цінностей,що нав'язував нам рашкостан.Починаючи з корупції закінчуючи-"як було добре в СРСР"
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13.08.2022 15:43 Відповісти
Католики слов'яни поляки не християни?))) просто не ерпецешники як ти, ***...
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13.08.2022 16:04 Відповісти
А при чому тут Київ? За Зеленського голосувала вся країна "щоб паржать", крім Західної України. І висновків цей мудрий нарід так і не зробив. Так і буде скорочуватись країна. Якщо за 100 років "мудрий нарід" так ніхєра не поняв, то знову втратить країну. Тому Путін і напав на нас, бо добре це все розуміє.
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13.08.2022 15:16 Відповісти
объективности ради: зеленский не смог победить только в Львовской области. Думаю, во многом из-за голосов самого Львова.
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13.08.2022 15:47 Відповісти
Особисто для мене...Головна точка розділу це КРАВЧУК -ЧОРНОВІЛ.... Після Кравчука, їх всіх можна вже не ділити... ВСЕ ЦЕ ОДИН СУЦІЛЬНИЙ КЛАСТЕР...просто одні попали у політику завдяки, ще РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМІ ПАРТІЙНИХ НОМЕНКЛАТУР та ЗВЯЗКІВ, яку Кравчук зберегти і розвинути (Кучма, Тимошенко, Ющенко, Порошенко і т.д.) інші безпосередньо вилізли із дупи олігархів....Зелінський, Янукович з дупи Ахметова...

Одним словом...ЧОРНОВІЛ - це шлях Польщі, Чехії, Литви...з їхніми Гавелами, Валєнсами, Ландсбергісами....
Кравчук - це Назарбаєв, Лукашенко, Путін і всі ці середньоазійські деспотії..типу туркменбаші...
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13.08.2022 16:02 Відповісти
Закарпаття було за зе, тож не, треба пе...діти окрім західної...
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13.08.2022 16:06 Відповісти
Закарпаття було й за Януковича, бо Закарпаття - то територія вати і друзяк ***** - мадьярів. Звідкіля Шуфрич? Із Закарпаття! Отож! Так що ватні східні території дали більше голосів за Зе. Це трансформація совковати - вони плавно від туги за СССР перейшли на голосування "па пріколу". Чим і вбили Україну.
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13.08.2022 17:18 Відповісти
Фсьо пропало! Ааааа!! номери видають.
Це на що впливає?

Ви справді не розумієте, навіщо вони це роблять ?!!!??!!
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13.08.2022 15:21 Відповісти
Ні, не розуміємо))) лише ти у нас умніцаразумніца...)))
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13.08.2022 16:08 Відповісти
ну я задоволений що розумієте, але коментував не вас)))
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13.08.2022 19:23 Відповісти
Поляки мають сильну iдентичнiсть й iсторичну память. Там й мова й культура мала рiзницю. Захiдна Украiна така сама. У багатьох украiнцiв стёрлось з памятi всi вбивства , а було" брати-словяни". Украiнцi, якi iдуть в Польшу за рiк вивчають польську мову, а своеi цураються. Деякi глобальнi питання теж не розумiли- що росiя завжди була iмперiалiстичною й нiколи не признавала нашоi культури. Поляки, якi були згуртованим народом , знали ,що таке Росiя й чухнули то в НАТО то в Евросоюз. А в нас що було? Задайте рокiв так собi 10? Противникiв було багато за вступ до НАТО. А що Зеленський, який явно вiрив ,що порiшае й "росiяни теж люди". Вiн такий самий малорос , як багато украiнцiв, й не розумiв ,що также Росiя. Йому "какая разница " була. Порох значно далекогляднiший полiтик, який знав ,що вiра , мова й армiя це е кити на яких тримаеться держава.
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13.08.2022 15:33 Відповісти
Ви й прадва вірите, що олігарх-єврей міг бути таким наївним. Мільйонер, який володіє корпорацією Грін Фемелі отакий наївний і довірливий? Ви серйозно?
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13.08.2022 15:57 Відповісти
Вiн цинiчний й косить пiд дурника, iгноруючи все й вся, але в нього була малорociйсьуа ментальнiсть- це 100%. Думаю, що частково так. А те ,що еврей , який називае Украiну проституткою, нiколи не е патрiотом й не любить Украiну, то менi й так було очевидно. Люди голосували за Голобородька , а вибрали еврея-пофiгiста.
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13.08.2022 16:03 Відповісти
Ну так...є таке...У поляків, якщо комуніст, то він ПОЛЬСЬКИЙ КОМУНІСТ...А наших комуняк завжди тягнуло чомусь до Москви....
Хоча вище вже написав...що точка розділу - це перші вибори КРАВЧУК-ЧОРНОВІЛ...Коли країна замість шляху Польщі, Чехії,Литви...вибрала шлях Казахстану, Туркменістан і Росії....Тоді був шанс у країни...

Зрештою, не все так трагічно з нами)))...Ми звичайно не ЛИТВА, Чехія і Польща...але й не Білорусь, Казахстан, Росія чи Узбекістан....
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13.08.2022 16:13 Відповісти
Висновків не має кому робити, які до дупи висновки коли 73% відсотки обирають клоуна какаяразніца у президенти а той комплектує апарат президента агентами фсб, де ти бачиш місце для висновків?)) з країни у ліпшому випадку залишиться 25% і слава Богу що у воєний час виборів не буде бо хто зна що ті 73відсоткові ще наобирали б...
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13.08.2022 16:18 Відповісти
О, ще один зрадофіл проїпатель. Якось розберемось без таких воїнів.
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13.08.2022 17:15 Відповісти
От же ж бл.ядота оккупантская, но допустили это украинцы(73%), за ЗЕбилов голосовавшие. За националистов, которые ВСЕГДА! боролись за Украину и народ, 2%. Выводы делайте сами, хотя я сомневаюсь, что даже после победы в войне украинцы поумнеют. Опять каких-нить олигархов-клептократов понавыбирают вместо клоунов. Симон Петлюра писал: не так страшны российские вши, как украинские гниды.
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13.08.2022 15:43 Відповісти
ну да, олигарх уже начали подкупать избирателей. Умные (у нас же умных выбирают?) персонажи уже начали это замечать:
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13.08.2022 15:56 Відповісти
Не порозумнішають. Нажаль, ми не поляки і не чехи. Дивлюсь навкруги - вони висновків не роблять, ще й вати багато, хоча Путін багато вати перебив на сході, так поспішає. Але й патріотів багато вбиває, особливо "Азов" для нього - це джек-пот. До того ж він впевнений, що на захопленій території він швидко зазомбує наше населення зомбоящиком, двох місяців достатньо.
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13.08.2022 16:04 Відповісти
Дайте відповідь, чому в Херсоні виявилося не достатньо 2х місяців для зомбування населення? (одразу умова - це має бути більшість населення, а не 73% від 0 цілих хрін десятих
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13.08.2022 20:18 Відповісти
Любой концлагерной Аусвайс путлера попадает моментом под санкции ЕС и США..даже миллиардерам РабZeи и их детям внукам закрыто все..Подругу путлера гимнастку Кабаеву выгнали из Швейцарии вместе с ее потомством... а кошелек путлера Роман Абрамович хитро спрятал свою яхту в турецком курортном местечке Бодрум...но это временно..найдут везде..хотя по моим сведениям в Турции прячеца не только Абрамович
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13.08.2022 16:06 Відповісти
вони знають, що ніякого контрнаступу на півдні не буде незважаючи на гучні заяви
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13.08.2022 16:16 Відповісти
Ніякого контрнаступу ЗСУ вони не пророкують значить. З початку квітня жодної звільненої області, лише втрати на сході міст! Вам всім що, якщо по марафону не сказали 'нова лінія розмежування', то до вас це фактами не доходить??!
Київ не збирається звільняти Південь!! І якщо ми- українці цього прагнемо, то нам вже давно пора звільняти Київ від зелених рашистів!!!!
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13.08.2022 16:20 Відповісти
Пізно вралися. Не можна під час війни.
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13.08.2022 17:20 Відповісти
Брехня шобли зеленського - Марченко знов послали не для контрнаступу, а для спроби відстояти Миколаїв від стягнування орочіх війск на Півдні. Оцей ********* марафон - таке лайно зеленського і його шобли, шоб крутити свої гнійні справи.
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13.08.2022 16:46 Відповісти
Або як камбалу ленку облизували з її ганебними фото, це був просто триндець, пан Орвел був би в шоці як його твори тепер відповідають реальним подіям.
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13.08.2022 17:23 Відповісти
Вы скумбрию от камбалы не отличаете ?
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13.08.2022 21:55 Відповісти
 
 