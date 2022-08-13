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Окупанти почали видавати на Херсонщині свої номери на автомобілі
Росіяни видають херсонцям "державні номери" з кодом 184.
Про це пише у фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шоу під назвою "референдум" окупанти на Херсонщині ще не провели, але вже почали видавати "держномери" на автомобільний транспорт із "кодом нового регіону" – 184. Це ще раз свідчить про те, що результати шоу вже затверджено, причому і явка "виборців", та результати "голосування"", - зазначив Соболевський.
Водночас він наголосив, що "все буде не так, як ними планується".
Раніше Соболевський заявляв, що анонсована російськими агресорами видача на Херсонщині автомобільних номерів російського зразка - ще один спосіб примусової паспортизації.
Топ коментарі
+15 Татьяна Москаленко #526378
показати весь коментар13.08.2022 15:11 Відповісти Посилання
+12 Олександр Радченко #525759
показати весь коментар13.08.2022 14:53 Відповісти Посилання
+12 dandy NeinRusSchwein
показати весь коментар13.08.2022 15:05 Відповісти Посилання
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А что касается их действий - вы когда нибудь видели беспокойство стада баранов перед забоем?
Тут питання в іншому.... ВИСНОВКИ КИЇВ БУДЕ НАРЕШТІ КОЛИСЬ РОБИТИ? Щось буде змінювати?
Вже 30 років втрачаємо країну...А могло все відбуватися, як у нормальних людей... як у ПОЛЯКІВ, ЛИТОВЦІВ, ЧЕХІВ, ЕСТОНЦІВ...
Може справді ця нація така безталанна...
Одним словом...ЧОРНОВІЛ - це шлях Польщі, Чехії, Литви...з їхніми Гавелами, Валєнсами, Ландсбергісами....
Кравчук - це Назарбаєв, Лукашенко, Путін і всі ці середньоазійські деспотії..типу туркменбаші...
Це на що впливає?
Ви справді не розумієте, навіщо вони це роблять ?!!!??!!
Хоча вище вже написав...що точка розділу - це перші вибори КРАВЧУК-ЧОРНОВІЛ...Коли країна замість шляху Польщі, Чехії,Литви...вибрала шлях Казахстану, Туркменістан і Росії....Тоді був шанс у країни...
Зрештою, не все так трагічно з нами)))...Ми звичайно не ЛИТВА, Чехія і Польща...але й не Білорусь, Казахстан, Росія чи Узбекістан....
Київ не збирається звільняти Південь!! І якщо ми- українці цього прагнемо, то нам вже давно пора звільняти Київ від зелених рашистів!!!!