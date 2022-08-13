Оккупанты начали выдавать на Херсонщине свои номера на автомобили

Россияне выдают херсонцам "государственные номера" с кодом 184.

Об этом пишет в фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Шоу под названием "референдум" оккупанты на Херсонщине еще не провели, но уже начали выдавать "госномера" на автомобильный транспорт с "кодом нового региона" – 184. Это еще раз свидетельствует о том, что результаты шоу уже утверждены, причем и явка "избирателей" и результаты "голосования"", - отметил Соболевский.

В то же время, он подчеркнул, что "все будет не так, как они планируют".

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Ранее Соболевский заявлял, что анонсированная российскими агрессорами выдача в Херсонской области автомобильных номеров российского образца – еще один способ принудительной паспортизации.