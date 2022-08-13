РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10669 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
6 919 54

Оккупанты начали выдавать на Херсонщине свои номера на автомобили

херсон,херсонщина,автономер,автономери

Россияне выдают херсонцам "государственные номера" с кодом 184.

Об этом пишет в фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Шоу под названием "референдум" оккупанты на Херсонщине еще не провели, но уже начали выдавать "госномера" на автомобильный транспорт с "кодом нового региона" – 184. Это еще раз свидетельствует о том, что результаты шоу уже утверждены, причем и явка "избирателей" и результаты "голосования"", - отметил Соболевский.

В то же время, он подчеркнул, что "все будет не так, как они планируют".

Читайте также: В Мариуполь завозят рабочих из РФ и "кидают" их на деньги. Местных на строительные работы даже не берут, - горсовет. ВИДЕО

Ранее Соболевский заявлял, что анонсированная российскими агрессорами выдача в Херсонской области автомобильных номеров российского образца – еще один способ принудительной паспортизации.

Автор: 

авто (4220) оккупация (10199) Херсон (2897) Соболевский Юрий (46) Херсонская область (4893)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Голосовать нужно не по приколу, а по уму,тогда и жизнь будет как в странах Балтии и Польше!
показать весь комментарий
13.08.2022 15:11 Ответить
+12
Не дуже схоже, що вони збираються тікати. Мости точно не підлягають використанню?
показать весь комментарий
13.08.2022 14:53 Ответить
+12
Тут потрібно чесно собі сказати...що проїпали знову кусок території.... Ніхто цього не буде відвойовувати....нікому не потрібні гори трупів наших військових...., ні самим військовим...ні країні...

Тут питання в іншому.... ВИСНОВКИ КИЇВ БУДЕ НАРЕШТІ КОЛИСЬ РОБИТИ? Щось буде змінювати?
Вже 30 років втрачаємо країну...А могло все відбуватися, як у нормальних людей... як у ПОЛЯКІВ, ЛИТОВЦІВ, ЧЕХІВ, ЕСТОНЦІВ...
показать весь комментарий
13.08.2022 15:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не дуже схоже, що вони збираються тікати. Мости точно не підлягають використанню?
показать весь комментарий
13.08.2022 14:53 Ответить
фото и видео стараетесь не смотреть, что бы избежать психологической травмы?
показать весь комментарий
13.08.2022 14:55 Ответить
Так
показать весь комментарий
13.08.2022 14:56 Ответить
ну правильно. В коменты Цензора тоже не ходите, да и вообще - перестаньте читать новости. Это расшатывает психику.
показать весь комментарий
13.08.2022 14:59 Ответить
Це смердючі кацапські онучі. Що ви з ними розмовляєте.
показать весь комментарий
13.08.2022 15:08 Ответить
?
показать весь комментарий
13.08.2022 15:21 Ответить
а шо вас удивляет? из ваших вопросов вата клочьями лезет.
показать весь комментарий
13.08.2022 15:31 Ответить
Вам здалося.
показать весь комментарий
13.08.2022 15:34 Ответить
вернитесь к своему вопросу в начало комментов )
показать весь комментарий
13.08.2022 15:51 Ответить
Це цілком логічне питання, щось не дуже видно по їх діям, що вони збентежені та збираються драпати, як би мені цього не хотілось (я живу в зоні їх обстрілів)
показать весь комментарий
13.08.2022 16:01 Ответить
вернёмся к вашему вопросу: вы фото\видео повреждений мостов не смотрите, что бы не травмировать свою нежную психику?
А что касается их действий - вы когда нибудь видели беспокойство стада баранов перед забоем?
показать весь комментарий
13.08.2022 22:04 Ответить
Все с такими номерами пойдет на службу ЗСУ
показать весь комментарий
13.08.2022 15:00 Ответить
Ну в местных сетях пишут, что техника не колоннами, но всё же проходит. И через Антоновский, и через ГЭС. ГЭС они вообще оперативно латают. В общем не знаю. Визуально подтвердить или опровергнуть не могу. Но Хлань тот ещё Арестович.
показать весь комментарий
13.08.2022 15:25 Ответить
не стоит пересказывать здесь, то что кто-то прочитал на заборе. Чтение таких надписей - глупое и не продуктивное занятие как минимум. А как максимум - вредное для вас, а при их распространении - еще и для окружающих.
показать весь комментарий
13.08.2022 15:41 Ответить
через десять лет у коллекционеров в цене будут.
показать весь комментарий
13.08.2022 14:53 Ответить
Це ви про окупантів?
показать весь комментарий
13.08.2022 14:55 Ответить
ну, военные билеты тоже кто-то будет коллекционировать.
показать весь комментарий
13.08.2022 14:57 Ответить
уже 2 недели как выдают
показать весь комментарий
13.08.2022 14:54 Ответить
немцы в Берлине и Германии набирали солдат из населения в свои войска уже даже после капитуляции..и якобы сдачи Гарнизона Берлина.. говоря что Гимтлер жив и капитуляциив Берлине это пропаганда Советов...эти дебилы в Херсоне поймут что дело херня когда под стулом взорвется снаряд..
показать весь комментарий
13.08.2022 15:01 Ответить
Тут потрібно чесно собі сказати...що проїпали знову кусок території.... Ніхто цього не буде відвойовувати....нікому не потрібні гори трупів наших військових...., ні самим військовим...ні країні...

Тут питання в іншому.... ВИСНОВКИ КИЇВ БУДЕ НАРЕШТІ КОЛИСЬ РОБИТИ? Щось буде змінювати?
Вже 30 років втрачаємо країну...А могло все відбуватися, як у нормальних людей... як у ПОЛЯКІВ, ЛИТОВЦІВ, ЧЕХІВ, ЕСТОНЦІВ...
показать весь комментарий
13.08.2022 15:05 Ответить
Голосовать нужно не по приколу, а по уму,тогда и жизнь будет как в странах Балтии и Польше!
показать весь комментарий
13.08.2022 15:11 Ответить
Дивлюся на поляків...і аж шляки трафляють... Такі ж самі слов'яни, мови схожі, християни, ...ніс, вуха, очі..ідентичні... ПОЛЯКИ ЗМОГЛИ, А МИ У ДУПІ...
Може справді ця нація така безталанна...
показать весь комментарий
13.08.2022 15:18 Ответить
Поперше не таки самі християни,бо католики.По друге,-увесь час ми вважали себе братами "серця всесвітнього зла".А в Польщі та країнах балтії вже тоді вистачало "русофобії",до якої ми лише наближаємось зараз.Зараз іде відрив від усіх цінностей,що нав'язував нам рашкостан.Починаючи з корупції закінчуючи-"як було добре в СРСР"
показать весь комментарий
13.08.2022 15:43 Ответить
Католики слов'яни поляки не християни?))) просто не ерпецешники як ти, ***...
показать весь комментарий
13.08.2022 16:04 Ответить
А при чому тут Київ? За Зеленського голосувала вся країна "щоб паржать", крім Західної України. І висновків цей мудрий нарід так і не зробив. Так і буде скорочуватись країна. Якщо за 100 років "мудрий нарід" так ніхєра не поняв, то знову втратить країну. Тому Путін і напав на нас, бо добре це все розуміє.
показать весь комментарий
13.08.2022 15:16 Ответить
объективности ради: зеленский не смог победить только в Львовской области. Думаю, во многом из-за голосов самого Львова.
показать весь комментарий
13.08.2022 15:47 Ответить
Особисто для мене...Головна точка розділу це КРАВЧУК -ЧОРНОВІЛ.... Після Кравчука, їх всіх можна вже не ділити... ВСЕ ЦЕ ОДИН СУЦІЛЬНИЙ КЛАСТЕР...просто одні попали у політику завдяки, ще РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМІ ПАРТІЙНИХ НОМЕНКЛАТУР та ЗВЯЗКІВ, яку Кравчук зберегти і розвинути (Кучма, Тимошенко, Ющенко, Порошенко і т.д.) інші безпосередньо вилізли із дупи олігархів....Зелінський, Янукович з дупи Ахметова...

Одним словом...ЧОРНОВІЛ - це шлях Польщі, Чехії, Литви...з їхніми Гавелами, Валєнсами, Ландсбергісами....
Кравчук - це Назарбаєв, Лукашенко, Путін і всі ці середньоазійські деспотії..типу туркменбаші...
показать весь комментарий
13.08.2022 16:02 Ответить
Закарпаття було за зе, тож не, треба пе...діти окрім західної...
показать весь комментарий
13.08.2022 16:06 Ответить
Закарпаття було й за Януковича, бо Закарпаття - то територія вати і друзяк ***** - мадьярів. Звідкіля Шуфрич? Із Закарпаття! Отож! Так що ватні східні території дали більше голосів за Зе. Це трансформація совковати - вони плавно від туги за СССР перейшли на голосування "па пріколу". Чим і вбили Україну.
показать весь комментарий
13.08.2022 17:18 Ответить
Фсьо пропало! Ааааа!! номери видають.
Це на що впливає?

Ви справді не розумієте, навіщо вони це роблять ?!!!??!!
показать весь комментарий
13.08.2022 15:21 Ответить
Ні, не розуміємо))) лише ти у нас умніцаразумніца...)))
показать весь комментарий
13.08.2022 16:08 Ответить
ну я задоволений що розумієте, але коментував не вас)))
показать весь комментарий
13.08.2022 19:23 Ответить
Поляки мають сильну iдентичнiсть й iсторичну память. Там й мова й культура мала рiзницю. Захiдна Украiна така сама. У багатьох украiнцiв стёрлось з памятi всi вбивства , а було" брати-словяни". Украiнцi, якi iдуть в Польшу за рiк вивчають польську мову, а своеi цураються. Деякi глобальнi питання теж не розумiли- що росiя завжди була iмперiалiстичною й нiколи не признавала нашоi культури. Поляки, якi були згуртованим народом , знали ,що таке Росiя й чухнули то в НАТО то в Евросоюз. А в нас що було? Задайте рокiв так собi 10? Противникiв було багато за вступ до НАТО. А що Зеленський, який явно вiрив ,що порiшае й "росiяни теж люди". Вiн такий самий малорос , як багато украiнцiв, й не розумiв ,що также Росiя. Йому "какая разница " була. Порох значно далекогляднiший полiтик, який знав ,що вiра , мова й армiя це е кити на яких тримаеться держава.
показать весь комментарий
13.08.2022 15:33 Ответить
Ви й прадва вірите, що олігарх-єврей міг бути таким наївним. Мільйонер, який володіє корпорацією Грін Фемелі отакий наївний і довірливий? Ви серйозно?
показать весь комментарий
13.08.2022 15:57 Ответить
Вiн цинiчний й косить пiд дурника, iгноруючи все й вся, але в нього була малорociйсьуа ментальнiсть- це 100%. Думаю, що частково так. А те ,що еврей , який називае Украiну проституткою, нiколи не е патрiотом й не любить Украiну, то менi й так було очевидно. Люди голосували за Голобородька , а вибрали еврея-пофiгiста.
показать весь комментарий
13.08.2022 16:03 Ответить
Ну так...є таке...У поляків, якщо комуніст, то він ПОЛЬСЬКИЙ КОМУНІСТ...А наших комуняк завжди тягнуло чомусь до Москви....
Хоча вище вже написав...що точка розділу - це перші вибори КРАВЧУК-ЧОРНОВІЛ...Коли країна замість шляху Польщі, Чехії,Литви...вибрала шлях Казахстану, Туркменістан і Росії....Тоді був шанс у країни...

Зрештою, не все так трагічно з нами)))...Ми звичайно не ЛИТВА, Чехія і Польща...але й не Білорусь, Казахстан, Росія чи Узбекістан....
показать весь комментарий
13.08.2022 16:13 Ответить
Висновків не має кому робити, які до дупи висновки коли 73% відсотки обирають клоуна какаяразніца у президенти а той комплектує апарат президента агентами фсб, де ти бачиш місце для висновків?)) з країни у ліпшому випадку залишиться 25% і слава Богу що у воєний час виборів не буде бо хто зна що ті 73відсоткові ще наобирали б...
показать весь комментарий
13.08.2022 16:18 Ответить
О, ще один зрадофіл проїпатель. Якось розберемось без таких воїнів.
показать весь комментарий
13.08.2022 17:15 Ответить
От же ж бл.ядота оккупантская, но допустили это украинцы(73%), за ЗЕбилов голосовавшие. За националистов, которые ВСЕГДА! боролись за Украину и народ, 2%. Выводы делайте сами, хотя я сомневаюсь, что даже после победы в войне украинцы поумнеют. Опять каких-нить олигархов-клептократов понавыбирают вместо клоунов. Симон Петлюра писал: не так страшны российские вши, как украинские гниды.
показать весь комментарий
13.08.2022 15:43 Ответить
ну да, олигарх уже начали подкупать избирателей. Умные (у нас же умных выбирают?) персонажи уже начали это замечать:
показать весь комментарий
13.08.2022 15:56 Ответить
Не порозумнішають. Нажаль, ми не поляки і не чехи. Дивлюсь навкруги - вони висновків не роблять, ще й вати багато, хоча Путін багато вати перебив на сході, так поспішає. Але й патріотів багато вбиває, особливо "Азов" для нього - це джек-пот. До того ж він впевнений, що на захопленій території він швидко зазомбує наше населення зомбоящиком, двох місяців достатньо.
показать весь комментарий
13.08.2022 16:04 Ответить
Дайте відповідь, чому в Херсоні виявилося не достатньо 2х місяців для зомбування населення? (одразу умова - це має бути більшість населення, а не 73% від 0 цілих хрін десятих
показать весь комментарий
13.08.2022 20:18 Ответить
Любой концлагерной Аусвайс путлера попадает моментом под санкции ЕС и США..даже миллиардерам РабZeи и их детям внукам закрыто все..Подругу путлера гимнастку Кабаеву выгнали из Швейцарии вместе с ее потомством... а кошелек путлера Роман Абрамович хитро спрятал свою яхту в турецком курортном местечке Бодрум...но это временно..найдут везде..хотя по моим сведениям в Турции прячеца не только Абрамович
показать весь комментарий
13.08.2022 16:06 Ответить
вони знають, що ніякого контрнаступу на півдні не буде незважаючи на гучні заяви
показать весь комментарий
13.08.2022 16:16 Ответить
Ніякого контрнаступу ЗСУ вони не пророкують значить. З початку квітня жодної звільненої області, лише втрати на сході міст! Вам всім що, якщо по марафону не сказали 'нова лінія розмежування', то до вас це фактами не доходить??!
Київ не збирається звільняти Південь!! І якщо ми- українці цього прагнемо, то нам вже давно пора звільняти Київ від зелених рашистів!!!!
показать весь комментарий
13.08.2022 16:20 Ответить
Пізно вралися. Не можна під час війни.
показать весь комментарий
13.08.2022 17:20 Ответить
Брехня шобли зеленського - Марченко знов послали не для контрнаступу, а для спроби відстояти Миколаїв від стягнування орочіх війск на Півдні. Оцей ********* марафон - таке лайно зеленського і його шобли, шоб крутити свої гнійні справи.
показать весь комментарий
13.08.2022 16:46 Ответить
Або як камбалу ленку облизували з її ганебними фото, це був просто триндець, пан Орвел був би в шоці як його твори тепер відповідають реальним подіям.
показать весь комментарий
13.08.2022 17:23 Ответить
Вы скумбрию от камбалы не отличаете ?
показать весь комментарий
13.08.2022 21:55 Ответить
 
 