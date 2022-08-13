Оккупанты начали выдавать на Херсонщине свои номера на автомобили
Россияне выдают херсонцам "государственные номера" с кодом 184.
Об этом пишет в фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Шоу под названием "референдум" оккупанты на Херсонщине еще не провели, но уже начали выдавать "госномера" на автомобильный транспорт с "кодом нового региона" – 184. Это еще раз свидетельствует о том, что результаты шоу уже утверждены, причем и явка "избирателей" и результаты "голосования"", - отметил Соболевский.
В то же время, он подчеркнул, что "все будет не так, как они планируют".
Ранее Соболевский заявлял, что анонсированная российскими агрессорами выдача в Херсонской области автомобильных номеров российского образца – еще один способ принудительной паспортизации.
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А что касается их действий - вы когда нибудь видели беспокойство стада баранов перед забоем?
Тут питання в іншому.... ВИСНОВКИ КИЇВ БУДЕ НАРЕШТІ КОЛИСЬ РОБИТИ? Щось буде змінювати?
Вже 30 років втрачаємо країну...А могло все відбуватися, як у нормальних людей... як у ПОЛЯКІВ, ЛИТОВЦІВ, ЧЕХІВ, ЕСТОНЦІВ...
Може справді ця нація така безталанна...
Одним словом...ЧОРНОВІЛ - це шлях Польщі, Чехії, Литви...з їхніми Гавелами, Валєнсами, Ландсбергісами....
Кравчук - це Назарбаєв, Лукашенко, Путін і всі ці середньоазійські деспотії..типу туркменбаші...
Це на що впливає?
Ви справді не розумієте, навіщо вони це роблять ?!!!??!!
Хоча вище вже написав...що точка розділу - це перші вибори КРАВЧУК-ЧОРНОВІЛ...Коли країна замість шляху Польщі, Чехії,Литви...вибрала шлях Казахстану, Туркменістан і Росії....Тоді був шанс у країни...
Зрештою, не все так трагічно з нами)))...Ми звичайно не ЛИТВА, Чехія і Польща...але й не Білорусь, Казахстан, Росія чи Узбекістан....
Київ не збирається звільняти Південь!! І якщо ми- українці цього прагнемо, то нам вже давно пора звільняти Київ від зелених рашистів!!!!