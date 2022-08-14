Новою ціллю РФ на Донбасі є захоплення траси M04, - британська розвідка

Минулого тижня пріоритетом Росії була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України. Однак на Донбасі підтримувані Росією сили, переважно бойовики "ДНР", продовжують робити спроби атак на північ від Донецька.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

"Особливо запеклі бої розгорнулися за селищем Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Врегулювання, ймовірно, залишається спірним. Район розташовується на передовій лінії контролю Донбасу з 2014 року", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці вважають, що новою ціллю російських окупантів є захоплення траси M04, основного підходу до Донецька із Заходу України.

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