Новой целью РФ на Донбассе является захват трассы M04, - британская разведка

На прошлой неделе приоритетом России была переориентация подразделений для усиления юга Украины. Однако на Донбассе поддерживаемые Россией силы, преимущественно боевики "ДНР", продолжают предпринимать попытки атак к северу от Донецка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Особенно упорные бои развернулись за поселком Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Урегулирование, вероятно, остается спорным. Район располагается на передовой линии контроля Донбасса с 2014 года", - говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что новой целью российских оккупантов является захват трассы M04, основного подхода к Донецку из Западной Украины.

Также читайте: Мосты в Херсоне не пригодны для переправы военной техники, выносливость оккупационных сил будет зависеть от их запасов на западном берегу Днепра, - британская разведка