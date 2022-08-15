До Латвії на реабілітацію прибули 12 українських військових, - МЗС Латвії

Поранені військові з України доставлені до медичних закладів Латвії для проходження реабілітації.

Про це повідомляється на сторінці МЗС Латвії, передає Цензор.НЕТ.

15 серпня 2022 року відновлюється програма реабілітації поранених українських військових, яку координує Міністерство закордонних справ. 12 українських військових розпочнуть тритижневий курс лікування у Національному реабілітаційному центрі "Вайварі", щоб отримати реабілітаційні послуги та відновити тяжкі поранення, отримані під час захисту України від нападу збройних сил РФ.

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Проводячи реабілітацію важкопоранених українських воїнів, фахівці Національного реабілітаційного центру "Вайварі" використовуватимуть свої професійні навички та технологічні можливості, щоб зменшити наслідки поранень та допомогти пацієнтам повернутися до життя.

Кабінет Міністрів Латвії 7 березня 2022 року вирішив поновити програму державної підтримки реабілітації військовослужбовців, які постраждали в Україні, з бюджетної програми "Кошти на непередбачені витрати" та виділив 280 000 євро на реабілітацію українських військовослужбовців у Латвії, що включає витрати на реабілітацію, транспортні витрати та витрати на технічне забезпечення.

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Відбір українських пацієнтів, їх транспортування до Латвії та надання реабілітаційних послуг у Національному реабілітаційному центрі "Вайварі" координує МЗС у співпраці з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством добробуту та за підтримки Міністерства оборони.

Надання медичної допомоги постраждалим під час бойових дій на сході України було розпочато ще у 2014 році. До 2019 року Латвія забезпечила лікування 58 постраждалих в Україні в медзакладах Латвії.

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