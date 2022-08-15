Малюська про шанси України отримати від Росії компенсацію: Потрібно змінити один з основних укладів того, як взаємодіють держави між собою. Намагаємося це зробити

Росія готувалася до війни з Україною заздалегідь, тому зробила усе можливе, щоб її кошти на територіях західних країн було складно дістати сховала гроші в Китаї, або перевела у золото й сховала на своїй території. Однак, Україна все одно розраховує на компенсацію і робить все можливе для того, щоб отримати репарації.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі загальнонаціонального марафону 15 серпня.

"Ми змінюємо усі максимально можливі блоки, щоб отримати гроші. Блоки як юридичні, так і економічні та політичні. Росія до війни готувалася, більшість своїх коштів сховала або у Китаю, або перевела у золото й сховала у сховищах на своїй території ... Щоб їх відібрати, потрібно фактично змінити всю систему захисту суверенних коштів іноземних держав, які зберігаються в інших державах. Це ключова перепона — юридична, політична, дипломатична. Потрібно по суті змінити один з основних укладів того, як взаємодіють держави між собою на міжнародній арені. Це ми зараз і намагаємося зробити", — розповів міністр.

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Він додав, що політична воля міжнародних партнерів віддати російські фінанси Україні є, однак необхідна ще й юридична. За його словами, щоб процес прискорився Україна має отримати рішення авторитетної міжнародної організації, такої як Генасамблея ООН, за словами міністра, Україна розраховує на певні рішення: "По суті вони "освятять" нам те, що інші країни зможуть передавати нам такі активи. І далі наступний етап — укладення міжнародного договору. А він є важливішим, ніж будь-які національні закони. Ним можна встановити ті правила, які кожна окрема країна не могла б собі дозволити у себе всередині", — додав міністр.

Він уточнив, що мова йде про державне майно Росії, а не приватну власність великих російських бізнесменів, які потрапили під санкції, втратили майно й оскаржують ці рішення у міжнародних судах. За його словами визнання РФ державою-терористом суттєво сприяло б розблокуванню коштів РФ : "Статус терориста знімає юридичний захист над активами країни-терориста. По суті визнання Сполученими Штатами Росії як країни-терориста зніме імунітет на території США. Це не "зробить повністю погоду" ... тому що охочих забрати російські кошти є багато — постраждалих дуже багато".

Для того, щоб всі кошти, чи хоча б значна частина з них перейшла Україні — потрібен відповідний міжнародний договір, додав міністр.