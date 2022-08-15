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Новини Війна
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Малюська про шанси України отримати від Росії компенсацію: Потрібно змінити один з основних укладів того, як взаємодіють держави між собою. Намагаємося це зробити

малюська

Росія готувалася до війни з Україною заздалегідь, тому зробила усе можливе, щоб її кошти на територіях західних країн було складно дістати сховала гроші в Китаї, або перевела у золото й сховала на своїй території. Однак, Україна все одно розраховує на компенсацію і робить все можливе для того, щоб отримати репарації.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі загальнонаціонального марафону 15 серпня.

"Ми змінюємо усі максимально можливі блоки, щоб отримати гроші. Блоки як юридичні, так і економічні та політичні. Росія до війни готувалася, більшість своїх коштів сховала або у Китаю, або перевела у золото й сховала у сховищах на своїй території ... Щоб їх відібрати, потрібно фактично змінити всю систему захисту суверенних коштів іноземних держав, які зберігаються в інших державах. Це ключова перепона — юридична, політична, дипломатична. Потрібно по суті змінити один з основних укладів того, як взаємодіють держави між собою на міжнародній арені. Це ми зараз і намагаємося зробити", — розповів міністр.

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Він додав, що політична воля міжнародних партнерів віддати російські фінанси Україні є, однак необхідна ще й юридична. За його словами, щоб процес прискорився Україна має отримати рішення авторитетної міжнародної організації, такої як Генасамблея ООН, за словами міністра, Україна розраховує на певні рішення: "По суті вони "освятять" нам те, що інші країни зможуть передавати нам такі активи. І далі наступний етап — укладення міжнародного договору. А він є важливішим, ніж будь-які національні закони. Ним можна встановити ті правила, які кожна окрема країна не могла б собі дозволити у себе всередині", — додав міністр.

Він уточнив, що мова йде про державне майно Росії, а не приватну власність великих російських бізнесменів, які потрапили під санкції, втратили майно й оскаржують ці рішення у міжнародних судах. За його словами визнання РФ державою-терористом суттєво сприяло б розблокуванню коштів РФ : "Статус терориста знімає юридичний захист над активами країни-терориста. По суті визнання Сполученими Штатами Росії як країни-терориста зніме імунітет на території США. Це не "зробить повністю погоду" ... тому що охочих забрати російські кошти є багато — постраждалих дуже багато".

Для того, щоб всі кошти, чи хоча б значна частина з них перейшла Україні — потрібен відповідний міжнародний договір, додав міністр.

Автор: 

компенсації (705) росія (66144) Малюська Денис (402) репарації (65)


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Топ коментарі
+11
Малюска повний дебіл.
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15.08.2022 22:33 Відповісти
+8
Ну перекласти на нормальну мову це досить легко: доки при владі такі дебіли, шансів отримати від кацапів репарації, в України немає.
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15.08.2022 22:44 Відповісти
+6
прийдем и заберем. а малюська лесом
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15.08.2022 22:30 Відповісти
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прийдем и заберем. а малюська лесом
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15.08.2022 22:30 Відповісти
А що там з Гаагою для кремлівських нелюдей ?????⁉️⁉️
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15.08.2022 22:33 Відповісти
Малюска повний дебіл.
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15.08.2022 22:33 Відповісти
хлопчика працевлаштували аби шив справи на Пороха а тут такоє, вайна...
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15.08.2022 22:35 Відповісти
А вы шо делали кроме шитья дел на Пороха и пробежками в фонтанах Мариуполя?
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15.08.2022 22:34 Відповісти
Пысы: розочки в зубах и ушах отпугнет любого врага. Только вот по каким-то причинам в этот раз это не сработало. Почему?
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15.08.2022 22:36 Відповісти
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15.08.2022 22:34 Відповісти
Компенсацію получити і за геноцид Сталіна
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15.08.2022 22:35 Відповісти
на малюську надеяться моллюсками или планктоном стать
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15.08.2022 22:35 Відповісти
Тобто владі займатися (уйнею, а вже нарешті діяти в інтересах держави і громадян? І не прогинатися під усі ці шпарини
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15.08.2022 22:36 Відповісти
Возьмите профессионалов и работайте!!! Хватит трудоустраивать зеленых неучей!!
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15.08.2022 22:38 Відповісти
не при цій говновладі

https://www.5.ua/ru/polytyka/stalo-yzvestno-chto-ukraynskye-vlasty-otkazalys-ot-vziskanyia-s-rossyy-za-anneksyrovannii-krim-278626.html СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ВЗЫСКАНИЯ С РОССИИ ЗА АННЕКСИРОВАННЫЙ КРЫМ 31.05.2022 13:18Читайте українською
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15.08.2022 22:40 Відповісти
Малюська, забронируй Куйлу платную камеру в Гааге, и пусть он тебе за неё заплатит.
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15.08.2022 22:41 Відповісти
москалі попали на бабки
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15.08.2022 22:42 Відповісти
З такими Малюськами це ми попали на бабки.
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15.08.2022 23:09 Відповісти
Ну перекласти на нормальну мову це досить легко: доки при владі такі дебіли, шансів отримати від кацапів репарації, в України немає.
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15.08.2022 22:44 Відповісти
у ***** и его стада баранов другие методы - пришел убил украл...Денчик русню #башить нужно сказки в старости внукам рассказываит будешь.
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15.08.2022 22:45 Відповісти
З такими горе-міністрами шансів щось отримати від рашки 0, тільки висловлювання дуже карколомні.
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15.08.2022 22:49 Відповісти
Так виглядає перемога. Нейромережа Midjourney показала перемогу України у війні проти росії.
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15.08.2022 22:51 Відповісти
Зеленожопый идиотик, даже тупее Коли Каклеты- Митболы!
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15.08.2022 22:59 Відповісти
Малюська - агент московського криміналу.
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15.08.2022 23:01 Відповісти
«Росія до війни готувалася, » - ЗЄлєшобло дерибанило Україну і розвалювало армію
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15.08.2022 23:04 Відповісти
раша это сырьевая экспортная империя, нужен механизм при котором, с каждого куба газа, барреля нефти и прочих ресурсов часть их стоимости автоматически шла на погашение ущерба Украины, и не нужно выдумывать колесо, но напомните мне малюска это зекоманда? тот шо тюрьмы закрывал и продавал? а ну тогда все ясно...
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15.08.2022 23:04 Відповісти
Скільки позовів проти кацапів було подано у міжнародні суди за три останні роки? Скільки міжнародних судів було виграно Україною за останні три роки? Скільки млрд доларів компенсацій було вибито вазеленською владою з кацапів за три останні роки? Вже не кажучи про повернення територій.
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15.08.2022 23:37 Відповісти
Если и получим репарации то большую часть раскрадут. Неважно кто будет при власти. У власть не идут порядочные люди, а только воры и аферисты.
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15.08.2022 23:39 Відповісти
А тому буде багато позовів до України.
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16.08.2022 09:06 Відповісти
Якщо кацапів загнати за поребрик і посилити санкції то для того щоб санкції почали знімати кацапи змушені будуть погодитись на виплату репарацій. Інакше ніяк. Вже за два роки у них будуть продуктові картки і совєцька планова економіка. А далі вже "справа техніки" - % з усіх зарплат і продаж на репарації.
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16.08.2022 00:29 Відповісти
Потрібно потроху відстрілювати цю дибільну владу не чекаючи закінчення війни.
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16.08.2022 06:41 Відповісти
Ну с такими "специалистами" как ты и весь ваЗЕлиновский Сброд Украине ни чего не светит, с 19 года не выиграно ни одного суда, только подарены 12 млрд. баксов такими малоПИД...роскими юристами как Оманский Осел!!!
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16.08.2022 08:11 Відповісти
Про що воно меле не забрає майно росії в Україні не заборонив партію опзж дурака постійно включає.
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16.08.2022 09:17 Відповісти
 
 