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Новини Санкції проти Росії
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США поки опираються визнанню Росії державою-терористом, - Кулеба

кулеба

Влада США поки не готова визнати Росію державою-спонсором тероризму через вплив цього рішення на відносини між країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Ми вже бачимо, як починають різні країни, там, приймати рішення (визнавати Росію державою-терористом. - Ред.), говорять про Росію як про терориста. Але це політичні оцінки. Ми зараз працюємо, і це завдання. Американці опираються поки що. Тому що для їхньої країни це матиме дуже серйозні наслідки для відносин з Росією", - підкреслив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Москва вже попередила Вашингтон про можливе розірвання дипвідносин за визнання Росії "країною-спонсором тероризму", - МЗС РФ

Також він зазначив, що президент України Володимир Зеленський особисто зайнявся питанням визнання Росії державою-спонсором тероризму від США і визначив його пріоритетним.

Автор: 

росія (66144) санкції (12139) США (23449) тероризм (2868) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
ждут чтобы аэс взорвали и пол-Украины расх*чили...а то мало еще
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15.08.2022 23:42 Відповісти
+14
Это , как с санкциями от всех требуют ,а сами с Абрамовича -путлера снимают миллиарды ,не арестовывают и не конфискуют предприятия рашистских олигархов , …… миллиарды находящиеся на территории Украины
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16.08.2022 00:13 Відповісти
+11
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15.08.2022 23:52 Відповісти
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15.08.2022 23:34 Відповісти
Та визнайте, вони ж так просять.
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15.08.2022 23:37 Відповісти
Кулеба идиот тупорылый - СЩА давно бы уже признали рашку террористом только пока на московию завязано много производственных схем - без которой пострадают сотни предприятий по всему миру
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16.08.2022 00:45 Відповісти
раїся вже давно просто цех по збиранню виробів з китайських комплектуючих, які до сраки мікросхеми від жопоруких, що ви несете???

раїся он сама нічого випускать вже не може
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16.08.2022 09:30 Відповісти
США це країна завжди вичікує така в них політика.Щоб цю політику змінити потрібен дієвий результат.Тобто або продавлювання противника в Херсоні або під Харковом або на Донбассі.Їм потрібен реальній дєвий і 100% результат.Це все залежить від нас.Продаивмо буде реакція і добивання ворога .
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15.08.2022 23:37 Відповісти
ждут чтобы аэс взорвали и пол-Украины расх*чили...а то мало еще
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15.08.2022 23:42 Відповісти
Это , как с санкциями от всех требуют ,а сами с Абрамовича -путлера снимают миллиарды ,не арестовывают и не конфискуют предприятия рашистских олигархов , …… миллиарды находящиеся на территории Украины
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16.08.2022 00:13 Відповісти
Величезна кількість расєйського бізнесу переоформлена на українських гандонів, РНБО їм порадив аби не паритись з санкціями, альфа банк яскравий приклад...
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16.08.2022 00:38 Відповісти
ты тупая как пробка
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16.08.2022 00:46 Відповісти
Кулеба, а ти зі своїм патроном визнав рф державою-терористом?
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15.08.2022 23:44 Відповісти
Да, в начале марта.
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15.08.2022 23:52 Відповісти
Так. І не тільки державою-терористом, а й нацистським політичним режимом. Посилання на ЗУ надати, чи самі знайдете?
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16.08.2022 00:05 Відповісти
так что газ уже не транзитируем? с террористами же нельзя!
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16.08.2022 00:47 Відповісти
Хто сказав, що "нельзя"?
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16.08.2022 01:57 Відповісти
Да, нельзя.
А шо делать если очень хочется - правильно, можно всегда придумать отговорку про забовязаня перед западными партнёрами.
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16.08.2022 07:22 Відповісти
все просто популяция жителей на росии террористы подлежат изоляции а ***** и его банда ликвидации.. кто себя таким не считает покидает эту территорию...
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15.08.2022 23:45 Відповісти
росію треба визнати фашистською державою, такою, як була гітлерівська німеччина, а путіна гітлером2.

цікаво буде подивитись реакцію російського суспільства на це, якому 8 років розказували, що в україні нацисти.
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15.08.2022 23:45 Відповісти
Американские сенатори визнали Росію державою -спонсором тероризму , зараз уся проблема у Білому домі та Байдені , там великі гроші зав' язані на торговли з росіею.
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16.08.2022 08:30 Відповісти
і це після ядерного тероризму на запорізькій аес?
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15.08.2022 23:46 Відповісти
я не виправдовую але не розумію яким чином визнання раші країною спонсором тероризму може запобігти підриву енергоблоків?
***** ж казав - зачем нам тот мир в котором не будит росии
вони ******* принаймні чекістська верхівка
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16.08.2022 00:11 Відповісти
Отказ Украине во вступлении в НАТО, снятие санкций с СП-2, отказ от превентивных санкий перед вторжением, блокирование или саботаж санкций вообще. Все это обяъсняется заботой о избирателе. И вот результат реакторы Запроржской АЭС на грани взрыва. Вы, как избиратель США, довольны такой заботой?
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16.08.2022 00:33 Відповісти
А какая связь избирателей США с Запорожской атомной электростанцией ? Мне просто интересно , у меня кстати сын в Запорожье в территориальной обороне, и что может сделать американский избиратель для людей в Энергодаре? Привезти туда бесполезное ООН в полном составе, Или уговорить ***** дать согласие на приезд на Запорожскую атомную такое же бесполезное МАГАТЭ?
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16.08.2022 08:35 Відповісти
что может сделать американский избиратель для людей в Энергодаре? Например объявить рашку спонсором тероризма, передать Украине сотню списаных F-16. Ась? На такие шаги дедушка "животворяший" не получил разрешения у кремлевского окурка?
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16.08.2022 19:30 Відповісти
даун ватный не будет никаких подрывов реакторов
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16.08.2022 00:49 Відповісти
Давайте назывть веши своими именами. Не власти США, а Президент США. Конгресс и Сенат - другие ветви власти, наоборот настаивают на признании парашки спонсором терроризма.
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15.08.2022 23:51 Відповісти
Держсекретар, а не президент, визнає державою - спонсором тероризму.
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15.08.2022 23:53 Відповісти
А, понял, Байден тут не причем, ему Блинкен не разрешает.
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16.08.2022 00:00 Відповісти
поведінку Байдана а точніше клана Обами треба розглядати з точки зору внутрішньої американськой політики.
коли їм буде з цього політичний прибуток визнають
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16.08.2022 00:14 Відповісти
Байден тут конечно не причем тупой ты кацап - а вот зеленский и ермак при чем это же они сдали атомные станции и коридор в Крым
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16.08.2022 00:50 Відповісти
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15.08.2022 23:52 Відповісти
З китамуніздами менше загравайте (стосується *********** і його звернення) можливо і швидше справи підуть.
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15.08.2022 23:52 Відповісти
Гордон рекламировал пирамидки. Пирамидки пропали. Потом Гордон рекламировал патриота Смешко. Патриот Смешко тоже пропал. Теперь Гордон рекламирует Арестовича. Волнуюсь за Алексея!
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15.08.2022 23:53 Відповісти
фсб-шный смешко патриот? смешно
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16.08.2022 00:52 Відповісти
Не треба за нього так серце собі крайяти, воно не потоне .Воно хоче піти в президенти після второго сроку Зеленського, воно впевнено що Зеленський ще раз буде президентом, (зараз його підтрумуют 91 % виборців ідіотів.) Маю на увазі Зеленського .
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16.08.2022 08:41 Відповісти
Оооттт засранці
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15.08.2022 23:55 Відповісти
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15.08.2022 23:56 Відповісти
А слабо Зельоному самому визнати Кацапію спонсором тероризму? Кому як не Україні приклад подати, а не гавкати на всіх партнерів, які тепер витягають з дупи шашличників просравших річну підготовку кацапів.
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15.08.2022 23:57 Відповісти
Та давно уже признали, следите за новостями и перестаньте бухать бояру.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3457639-rada-priznala-rossiu-gosudarstvomterroristom-i-zapretila-simvoliku-z-i-v.html Рада признала россию государством-террористом
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16.08.2022 00:04 Відповісти
и что трепло? перестали транзитировать газ? и нефть?
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16.08.2022 00:53 Відповісти
Деньги для них святой.
Потому и не трубили на эту тему из каждого утюга. Я лично не погружен в эту тему с головой, но тоже, только прочитав новость, заинтересовался - признала ли сама Украина.
И был крайне удивлен, что таки да, и продолжает де-факто торговать с Россией
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16.08.2022 07:31 Відповісти
Кулеба! А ты вспомни, что писала и говорила твоя подруга Верещук о *****-

"Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав"
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16.08.2022 00:04 Відповісти
повний пакет санкцій, які потрібно прийняти проти росії

1 забрати майно у рос олігархів.

2 забрати майно держави рф по всьому світу.

3 заборонити рос чиновникам виїзджати на захід.

4 вигнати дітей рос чиновників з заходу з конфіскацією майна

5 заборонити росіянам в'їзджати в країни заходу

6 перестати купувати у росії нафту

7 перестати купувати у росії газ

8 перестати купувати в росії метал, міндобрива, хімречовини.

Структура рос експорту:
нафта, нафтопродукти, газ 54%
метал 10%
товари хімпромисловості (міндобриво та хімречовини: етилен, ацетон, фенол...) 8%
продовольство (пшениця та ін.) 7%

9 забронити росії ввозити свої товари в європу повітряним транспортом, не пускати рос фури в Європу, не дозволяти рос кораблям причалювати в портах Європи. Митниця ЄС не має пропускати російські товари.

10 не постачати в росію товари високих технологій.
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16.08.2022 00:05 Відповісти
припинити купувати на расєї...)))
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16.08.2022 00:45 Відповісти
Зачем столько чернил тратить, если можно написать ОДИН пункт ?
Прекратить с Россией любые виды отношений !!!
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16.08.2022 07:36 Відповісти
це те сша, яке забрало в нас ядерну зброю, через що у нас война случилась?

да вони должні нам як земля колгоспу!
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16.08.2022 00:16 Відповісти
не писти кацап недорезанный - сша забрал у тебя мозг и передал зеленому борневтiку
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16.08.2022 00:54 Відповісти
А в чём он не прав ?
Типо если бы дальше был условно Порошенко, то всё бы было хорошо ?
Да вы могли и все 30 лет копить ракеты, но без ЯО, это ничто, просто русские применили бы другую тактику, возможно уронили бы на Киев сразу что-то тяжёлое.
Боневтик конечно лох, но это не первопричина проблем Украины.
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16.08.2022 07:39 Відповісти
Касапів державою-терористом почали визнавати в парламентах країн, за яких говорить Кулеба.
І адміністрація Байдена (Держдеп) видать, домовилася з Конгресом, що саме на Капітолійському пагорбі буде прийняте таке рішення. Хоча Держдеп має право відповідно до Конституції США, прийняти таке рішення самостійно.
Ну, така вона, політична гра. Приймуть Закон. Чуть пізніше, ніж це міг зробити Держдеп. Нічого страшного.
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16.08.2022 00:16 Відповісти
как бы там не маневрировали американцы,им придётся занять очень жёсткую политику к РФ.Время выжиданий сейчас работает против Америки,поскольку даёт возможность КНР тоже маневрировать и подбивать в союзники страны не с сильной армией,а с большими ресурсами.А это экономический фронт,на котором КНР пока наступает.РФ сейчас уже не настолько самостоятельна и поэтому уже КНР и США пытаюся подгрести её под себя.даже идиотствующий троносиделец Кремля-не помеха для "дележа российского пирога".Путин с его сворой уже утрачивают силу и поддержку даже в РФ и если выгодно будет быстро поставить точку на путинском режиме,США смогут объявить РФ страной-спонсором терроризма.И наплюют на свои отношения с путиноидами.В РФ уже есть на кого делать ставки и вероятно,торги уже идут и дело может уже не дойти до вынужденности объявлять россию террористом.
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16.08.2022 07:21 Відповісти
может давно признали бы, да только это означало бы наложение санкций и на своих же союзников за сотрудничество с РФ. А нехорошо это, союзников обижать.
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16.08.2022 07:36 Відповісти
Ну, якщо Зеля особисто зайнявся цим питанням, справа вирішена.
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16.08.2022 09:14 Відповісти
Це очікувано.
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16.08.2022 09:25 Відповісти
Выбирают ссыкливых идиотов типа Обама или открытых путинских холуёв типа Трампа, доводят ситуацию уже до прямого ядерного шантажа и превращения территории Украины в военный полигон с мирным населением в качестве подопытных животных, тратят из бюджета миллиарды долларов которые могли бы пойти на экономику и здравоохранение, но из за всяких обезьян которые не дают параше сдохнуть экономически боятся признать ублюдка ублюдком. Ну и к чему это всё приведет в дальнейшем хоть бы задумались.
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16.08.2022 09:57 Відповісти
США забули спитати в зелених дебілів як їм вести свою політику відносно раші.
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16.08.2022 11:08 Відповісти
 
 