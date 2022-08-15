США пока противятся признанию России государством-террористом, - Кулеба
Власти США пока не готовы признать Россию государством-спонсором терроризма из-за влияния этого решения на отношения между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже видим, как начинают разные страны, там, принимать решения (признавать Россию государством-террористом. - Ред.), говорят о России как о террористе. Но это политические оценки. Мы сейчас работаем, и это задача. Американцы сопротивляются пока что. Потому что для их страны это будет иметь очень серьезные последствия для отношений с Россией", - подчеркнул Кулеба.
Также он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский лично занялся вопросом признания России государством-спонсором терроризма от США и определил его приоритетным.
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раїся он сама нічого випускать вже не може
А шо делать если очень хочется - правильно, можно всегда придумать отговорку про забовязаня перед западными партнёрами.
цікаво буде подивитись реакцію російського суспільства на це, якому 8 років розказували, що в україні нацисти.
***** ж казав - зачем нам тот мир в котором не будит росии
вони ******* принаймні чекістська верхівка
коли їм буде з цього політичний прибуток визнають
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3457639-rada-priznala-rossiu-gosudarstvomterroristom-i-zapretila-simvoliku-z-i-v.html Рада признала россию государством-террористом
Потому и не трубили на эту тему из каждого утюга. Я лично не погружен в эту тему с головой, но тоже, только прочитав новость, заинтересовался - признала ли сама Украина.
И был крайне удивлен, что таки да, и продолжает де-факто торговать с Россией
"Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав"
1 забрати майно у рос олігархів.
2 забрати майно держави рф по всьому світу.
3 заборонити рос чиновникам виїзджати на захід.
4 вигнати дітей рос чиновників з заходу з конфіскацією майна
5 заборонити росіянам в'їзджати в країни заходу
6 перестати купувати у росії нафту
7 перестати купувати у росії газ
8 перестати купувати в росії метал, міндобрива, хімречовини.
Структура рос експорту:
нафта, нафтопродукти, газ 54%
метал 10%
товари хімпромисловості (міндобриво та хімречовини: етилен, ацетон, фенол...) 8%
продовольство (пшениця та ін.) 7%
9 забронити росії ввозити свої товари в європу повітряним транспортом, не пускати рос фури в Європу, не дозволяти рос кораблям причалювати в портах Європи. Митниця ЄС не має пропускати російські товари.
10 не постачати в росію товари високих технологій.
Прекратить с Россией любые виды отношений !!!
да вони должні нам як земля колгоспу!
Типо если бы дальше был условно Порошенко, то всё бы было хорошо ?
Да вы могли и все 30 лет копить ракеты, но без ЯО, это ничто, просто русские применили бы другую тактику, возможно уронили бы на Киев сразу что-то тяжёлое.
Боневтик конечно лох, но это не первопричина проблем Украины.
І адміністрація Байдена (Держдеп) видать, домовилася з Конгресом, що саме на Капітолійському пагорбі буде прийняте таке рішення. Хоча Держдеп має право відповідно до Конституції США, прийняти таке рішення самостійно.
Ну, така вона, політична гра. Приймуть Закон. Чуть пізніше, ніж це міг зробити Держдеп. Нічого страшного.