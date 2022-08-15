США пока противятся признанию России государством-террористом, - Кулеба

Власти США пока не готовы признать Россию государством-спонсором терроризма из-за влияния этого решения на отношения между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже видим, как начинают разные страны, там, принимать решения (признавать Россию государством-террористом. - Ред.), говорят о России как о террористе. Но это политические оценки. Мы сейчас работаем, и это задача. Американцы сопротивляются пока что. Потому что для их страны это будет иметь очень серьезные последствия для отношений с Россией", - подчеркнул Кулеба.

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Также он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский лично занялся вопросом признания России государством-спонсором терроризма от США и определил его приоритетным.