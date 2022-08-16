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Новини Російська агресія
18 003 29

У Ростовській області горять степи, вогонь перекинувся на будинки. ВIДЕО

У Росії степові пожежі у двох районах поширилися на населені пункти.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у Ростовській області, що найближча до Маріуполя, палають поля, а полум’я вже загрожує перекинутись на житлові квартали та заправки. Російське МНС не може загасили вогонь.

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Як повідомляють російські ЗМІ, сильну степову пожежу роздмухує вітер. За даними адміністрації Костянтинівського району регіону, вогонь спочатку загорівся в степу біля хутора Черемушки. Полум'я швидко поширилося на площу в 2000 квадратних метрів. Досить швидко пожежа наблизилася впритул до міста Костянтинівська, погрожуючи не лише житловим будинкам, а й заправній станції.

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Як пише ТАСС, 15 серпня, пожежа у сусідньому Усть-Донецькому районі перекинулася через мінералізовані смуги на будови у станиці. З населеного пункту евакуйовано 65 осіб. Раніше повідомлялось, що ніхто не постраждав. У районі запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Пожежа біля станиці Верхньокундрюченської в Ростовській області охопила вже 32 будівлі. За ніч площа пожежі збільшилась із 30 до 124 га. До місця направлено Іл-76 МНС Росії. МНС не уточнює інформацію про те, що за будівлі охоплено пожежею. До гасіння залучено понад 300 осіб та 90 одиниць техніки.

МНС рф (65) пожежа (4361) росія (66144) Андрющенко Петро (698)


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Топ коментарі
+26
Благодатный огонь однако снизошол на Расеюшку. Радуйся люд расейскай!
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16.08.2022 11:09 Відповісти
+25
Горіла рашка, па-ла-ла!
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16.08.2022 11:03 Відповісти
+22
сгорел сарай гори и хата
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16.08.2022 11:03 Відповісти
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Горіла рашка, па-ла-ла!
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16.08.2022 11:03 Відповісти
гори горі ясно шоби не погасло!!!
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16.08.2022 13:30 Відповісти
сгорел сарай гори и хата
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16.08.2022 11:03 Відповісти
Ще б бавовни туди хоч трохи...
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16.08.2022 11:05 Відповісти
Дишиті гарью! (лукашенко).
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16.08.2022 11:06 Відповісти
У Ростовській області горять степи, вогонь перекинувся на будинки та склади ***********.
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16.08.2022 11:08 Відповісти
Хоч би дощ не пішов.
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16.08.2022 11:08 Відповісти
Благодатный огонь однако снизошол на Расеюшку. Радуйся люд расейскай!
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16.08.2022 11:09 Відповісти
отрицательное тушение
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16.08.2022 11:10 Відповісти
Нехай згорить кацап!
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16.08.2022 11:10 Відповісти
Автор знает что такое 2000квадратных метров? Ето 40 метров на 50 метров. Огород у кого то сгорел. Тоесть ниочем
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16.08.2022 11:11 Відповісти
все лучше понимают в сотках. тут - 20 соток.
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16.08.2022 11:16 Відповісти
Від 30 до 124 га, читайте о чём
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16.08.2022 11:16 Відповісти
там гораздо больше горит - дома как палают как вата в Украине
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16.08.2022 12:41 Відповісти
уже не одно десятилетие, как обожаю смотреть августы на параше !! особенно ночь с 19 го на 21 е. до "чёрной пятницы" осталось 3 дня. с надеждой ожидаю и уповаю. ЗСУ - не підведуть! ))
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16.08.2022 11:12 Відповісти
Карма їх дістала. Це за знищені українські міста і за вбитих людей. Сподіваюсь далі буде ще гірше. росія повинна горіти в пеклі
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16.08.2022 11:13 Відповісти
За український хліб
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16.08.2022 11:15 Відповісти
Це москалі так з сараною борються?
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16.08.2022 11:16 Відповісти
Як повідомляють російські ЗМІ, сильну степову пожежу роздмухує вітер
Проти повітряна оборона нічого не здатна зробити
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16.08.2022 11:19 Відповісти
пора увольнять командующего ростовского военно-морского флота
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16.08.2022 12:42 Відповісти
гори-гори ясно, щоби не загасло!
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16.08.2022 11:34 Відповісти
Хатинка мазанка як в Україні. Нажаль це не кацапи, це окацаплені українці горять
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16.08.2022 11:52 Відповісти
горит кацап - подлей бензина!
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16.08.2022 11:54 Відповісти
Надіємось, що сусліки заховались!
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16.08.2022 11:55 Відповісти
Эк их кундрючит
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16.08.2022 12:08 Відповісти
The coondrjuchit!
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16.08.2022 12:33 Відповісти
Знайте, москалики: що згорить, то не погниє.
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16.08.2022 12:22 Відповісти
багато тексту - головне: скільки опариші та іх лічинок підсмажилося?
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16.08.2022 14:15 Відповісти
атріцатєльно вижившиє
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16.08.2022 22:06 Відповісти
 
 