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Новини Війна
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На Херсонщину завезли кадирівців, росіяни деморалізовані та чекають ротації, - Хлань

каховка,нова

Окупанти на правобережній Херсонщині мають проблеми з постачанням снарядів до артилерійських установок.

Про це повідомив у етері "Єдиних новин" депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 15 серпня місцеві повідомляли про вибухи. У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами в Бериславському районі. Атаки росіян відбиті, на фронті вони почали більше використовувати авіацію, бо в них є логістичні проблеми з постачанням снарядів до артилерії. Вони концентрують боєприпаси на лівому березі, але в них проблеми з постачанням на правий через пошкодження мостів. Російські війська зосереджують сили на тому, щоб утриматися на зайнятих позиціях.

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Особовий склад деморалізований. Ще коли було перший раз влучне знищення казарми росіян та керівництва росгвардії у Херсоні, то російські командири почали евакуйовувати свої родини з Херсону, які жили у місцевих готелях, їх відправляли вглиб окупованої території.

Спочатку вони втікали до Олешків, але після вибухів в Олешках та Новій Каховці тепер переміщуються ближче до Криму. Пізніше був знищений командний пункт в Скадовському районі й серед російських командирів почалася паніка - керівний склад зараз шукає собі безпечне місце.

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Все це все бачить рядовий склад, тому деморалізація у них шалена, вони чекають ротації, щоб тікати до Росії, й не повертатися на фронт. В той же час керівний склад нічого іншого не придумав, як вів систему "політруків", що проводять співбесіди та роздають солдатам роздруківки про те, що Україну створили більшовики і зараз Росія стримує фашизм і "бандерівщину". Однак це мало допомагає після вибухів складів та втрат на фронті.

Тому наразі на Херсонщину перекинули кадирівців задля формування "заградотрядів", адже рівень дезертирства серед росіян дуже високий.

армія рф (17876) Нова Каховка (181) Херсон (3448) Олешки (59) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5894)


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Топ коментарі
+25
Кацапи ,їбаште кадирівців і тікайте до росії. Бо шансів з кожним днем буде все меньше.
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16.08.2022 10:19 Відповісти
+22
Русские бараны, 21 век, техника, автоматы, а они бояться тикток войска, развернули стволы и порубали на фарш бородатых чучел
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16.08.2022 10:21 Відповісти
+21
Я не хочу есть арбузы, выращенные на козо#бах.
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16.08.2022 10:17 Відповісти
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Кадирівці - як чарівна паличка. Невже такі круті хлопці?
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16.08.2022 10:16 Відповісти
Только HIMARS об этом не знают...
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16.08.2022 10:22 Відповісти
В той же час керівний склад нічого іншого не придумав, як вів систему "політруків", що проводять співбесіди та роздають солдатам роздруківки про те, що Україну створили більшовики і зараз Росія стримує фашизм і "бандерівщину". Джерело: (с.) и это рассказывают коммунистическо рашинские политруки и их генеральный секретарь Президент ***** страны обьявившей себя правоприемником советского союза... страны созданной большевиками?????!!!!!
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16.08.2022 10:27 Відповісти
бєсстрашниє воєни другої у світі армії ледве не сцяться лише при згадуванні рамзанкі дирова та його овцєйобів.
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16.08.2022 10:28 Відповісти
Кожен росіянин сциться від них - така народна традиція.
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16.08.2022 10:34 Відповісти
Тільки кацапи їх і бояться)
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16.08.2022 10:46 Відповісти
Я не хочу есть арбузы, выращенные на козо#бах.
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16.08.2022 10:17 Відповісти
Сезон тре буде перечекати..Зате в наступному кавунчики будут шо кабани
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16.08.2022 10:50 Відповісти
Безпечне місце в Мелітополі, партизани майже не "турбують"
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16.08.2022 10:18 Відповісти
Кацапи ,їбаште кадирівців і тікайте до росії. Бо шансів з кожним днем буде все меньше.
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16.08.2022 10:19 Відповісти
А ще могли б ловити їх і здавати нам за винагороду.
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16.08.2022 10:25 Відповісти
Як ловити? У них вiд одного слова "кадирка" починаЭться реактивна дiарея...
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16.08.2022 10:53 Відповісти
Русские бараны, 21 век, техника, автоматы, а они бояться тикток войска, развернули стволы и порубали на фарш бородатых чучел
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16.08.2022 10:21 Відповісти
вислів "кацапи тікали" вже сам по собі надихає і надає сенсу сьогоденню
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16.08.2022 10:26 Відповісти
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16.08.2022 10:27 Відповісти
кадыр овцы! как много в словах этих! ))
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16.08.2022 10:29 Відповісти
По шариату зоофiлiя грiхом не рахуЭться...
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16.08.2022 10:55 Відповісти
На Херсонщину завезли кадирівців, росіяни деморалізовані

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16.08.2022 10:29 Відповісти
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16.08.2022 10:31 Відповісти
картіна маслом дєморалізований кацап і кадировці
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16.08.2022 10:33 Відповісти
АХМАД - СИЛОС!
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16.08.2022 10:32 Відповісти
👍👍👍
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16.08.2022 12:23 Відповісти
я вимагаю змін в українському правописі! "кадир вівці" - по аналоговнетному, але абсолютно вірному "кадыр овцы" ))
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16.08.2022 10:32 Відповісти
Начальство уехало, заградотряды приехали
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16.08.2022 10:36 Відповісти
Ці кадирвівці хочуть нарватися на махновців, нічого не вчить історія з дикою дивізією, мабуть хочуть повторити її долю.
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16.08.2022 10:42 Відповісти
Так
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16.08.2022 10:49 Відповісти
Дирявих дон-гандонів доцільно не мочити на місці, а скирдувати в вобмінний фонд
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16.08.2022 10:50 Відповісти
Тиктокеров в плен не брать.
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16.08.2022 11:06 Відповісти
завезли кадирівців та пляшки...
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16.08.2022 11:08 Відповісти
Річка Інгулець є ще однією лінією розмежування, якщо мости будуть достатньо зруйновані. розділяй і володарюй.
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16.08.2022 11:22 Відповісти
От тільки їх не для ротації завезли, а як загранотряди путіна.
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16.08.2022 12:08 Відповісти
ні, ціх, вважаю, на утілізацію
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16.08.2022 12:59 Відповісти
Дырявые кацапоидам проведут и вротацию, и очковизацию, и бутилирование!
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16.08.2022 12:26 Відповісти
 
 