На Херсонщину завезли кадирівців, росіяни деморалізовані та чекають ротації, - Хлань
Окупанти на правобережній Херсонщині мають проблеми з постачанням снарядів до артилерійських установок.
Про це повідомив у етері "Єдиних новин" депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, 15 серпня місцеві повідомляли про вибухи. У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами в Бериславському районі. Атаки росіян відбиті, на фронті вони почали більше використовувати авіацію, бо в них є логістичні проблеми з постачанням снарядів до артилерії. Вони концентрують боєприпаси на лівому березі, але в них проблеми з постачанням на правий через пошкодження мостів. Російські війська зосереджують сили на тому, щоб утриматися на зайнятих позиціях.
Особовий склад деморалізований. Ще коли було перший раз влучне знищення казарми росіян та керівництва росгвардії у Херсоні, то російські командири почали евакуйовувати свої родини з Херсону, які жили у місцевих готелях, їх відправляли вглиб окупованої території.
Спочатку вони втікали до Олешків, але після вибухів в Олешках та Новій Каховці тепер переміщуються ближче до Криму. Пізніше був знищений командний пункт в Скадовському районі й серед російських командирів почалася паніка - керівний склад зараз шукає собі безпечне місце.
Все це все бачить рядовий склад, тому деморалізація у них шалена, вони чекають ротації, щоб тікати до Росії, й не повертатися на фронт. В той же час керівний склад нічого іншого не придумав, як вів систему "політруків", що проводять співбесіди та роздають солдатам роздруківки про те, що Україну створили більшовики і зараз Росія стримує фашизм і "бандерівщину". Однак це мало допомагає після вибухів складів та втрат на фронті.
Тому наразі на Херсонщину перекинули кадирівців задля формування "заградотрядів", адже рівень дезертирства серед росіян дуже високий.
Будь ласка, зачекайте...
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