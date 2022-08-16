На Херсонщину завезли кадирівців, росіяни деморалізовані та чекають ротації, - Хлань

Окупанти на правобережній Херсонщині мають проблеми з постачанням снарядів до артилерійських установок.

Про це повідомив у етері "Єдиних новин" депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 15 серпня місцеві повідомляли про вибухи. У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами в Бериславському районі. Атаки росіян відбиті, на фронті вони почали більше використовувати авіацію, бо в них є логістичні проблеми з постачанням снарядів до артилерії. Вони концентрують боєприпаси на лівому березі, але в них проблеми з постачанням на правий через пошкодження мостів. Російські війська зосереджують сили на тому, щоб утриматися на зайнятих позиціях.

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Особовий склад деморалізований. Ще коли було перший раз влучне знищення казарми росіян та керівництва росгвардії у Херсоні, то російські командири почали евакуйовувати свої родини з Херсону, які жили у місцевих готелях, їх відправляли вглиб окупованої території.

Спочатку вони втікали до Олешків, але після вибухів в Олешках та Новій Каховці тепер переміщуються ближче до Криму. Пізніше був знищений командний пункт в Скадовському районі й серед російських командирів почалася паніка - керівний склад зараз шукає собі безпечне місце.

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Все це все бачить рядовий склад, тому деморалізація у них шалена, вони чекають ротації, щоб тікати до Росії, й не повертатися на фронт. В той же час керівний склад нічого іншого не придумав, як вів систему "політруків", що проводять співбесіди та роздають солдатам роздруківки про те, що Україну створили більшовики і зараз Росія стримує фашизм і "бандерівщину". Однак це мало допомагає після вибухів складів та втрат на фронті.

Тому наразі на Херсонщину перекинули кадирівців задля формування "заградотрядів", адже рівень дезертирства серед росіян дуже високий.