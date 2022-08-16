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Новини Санкції проти Росії
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Росії через санкції взагалі заборонили перевозити своє вугілля світом

вугілля

Санкції Європейського Союзу проти російського вугілля та деяких видів добрив, що набули чинності 10 серпня, поширюються не лише на його придбання, але й на транспортування до будь-якої точки світу.

Про це повідомила прессекретарка Єврокомісії Аріанна Подеста, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Це обмеження стосується страхових та фінансових послуг, які надають компанії із Євросоюзу, незалежно від того, яке походження має логістична компанія. Тобто будь-яке постачання та купівля, яка передбачає перевезення російських вугілля та добрив, заборонена для компаній з ЄС.

"Заборона щодо вугілля та деяких добрив стосується як "купівлі", так і "перевезення" цих товарів, незалежно від кінцевого пункту призначення", - сказала Подеста.

Читайте: ЄС та Британія припиняють купувати російське вугілля

Роз'яснення в день набуття чинності санкцій стали сюрпризом для європейських страхових компаній.

"Якщо ви судновласник із ЄС і завантажили російське вугілля, яке прямує до третьої країни, що не входить до ЄС, тепер це незаконна торгівля", - сказав Майк Салтхауз, голова комітету із санкцій найбільшої міжнародної групи P&I Clubs (IGP&I), до якої входять клуби взаємного страхування морських перевезень.

Також читайте: Канада заморозила активів і майна РФ майже на $320 млн

Для страховиків це створило значні труднощі. Галузь раніше вважала, що заборона на перевезення та супутні послуги не застосовуватиметься до напрямків експорту за межі ЄС.

Згідно з листом британського клубу, розісланим іншим учасникам, що входять до IGP&I, більшість із клубів потрапляють під юрисдикцію ЄС. Водночас є деякі винятки: в ЄС дозволено ввезення певних квотованих обсягів низки російських добрив.

Автор: 

росія (66144) санкції (12139) вугілля (2477)


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Топ коментарі
+8
Теперь и лугандонский уголь никому не нужен стал,за что боролись на то и напоролись.
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16.08.2022 11:59 Відповісти
+6
Зараз після грудня нафтове ембарго подіє.
А в росії половина бюджету формується з нафтодоларів.
І в росії 42% людей це працівники бюджетної сфери.
чим їм путін буде зарплати платити?
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16.08.2022 12:00 Відповісти
+3
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16.08.2022 12:44 Відповісти
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16.08.2022 11:56 Відповісти
Теперь и лугандонский уголь никому не нужен стал,за что боролись на то и напоролись.
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16.08.2022 11:59 Відповісти
Зараз після грудня нафтове ембарго подіє.
А в росії половина бюджету формується з нафтодоларів.
І в росії 42% людей це працівники бюджетної сфери.
чим їм путін буде зарплати платити?
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16.08.2022 12:00 Відповісти
для ***** и его шобла законов и правил не существует...
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16.08.2022 12:03 Відповісти
Даже для США сложно что-то запретить миру. А от ЕС это звучит смешно.
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16.08.2022 12:14 Відповісти
Хотят возить - пусть по России его взад-вперёд возят. Места много.
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16.08.2022 12:18 Відповісти
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16.08.2022 12:44 Відповісти
Всё, что вы хотели знать о ЕС, но стеснялись спросить !!?

в ЕС разрешен ввоз определенных квотированных объемов ряда российских удобрений.
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16.08.2022 12:47 Відповісти
Индия отказалась от взаиморасчётов с рабZeeй в национальной валюте...только через систему SWIFT ...долларов и евров на рабZee неТь🤣Дефцит
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16.08.2022 12:59 Відповісти
В Донецке переловили всех мужиков даже 69 летних и отправилт на фронт...в городе остались одни тетки...каже блогер Денис Казанский...бывший дончанин кстати...
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16.08.2022 13:03 Відповісти
И бывший россиянин, кстати
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16.08.2022 13:06 Відповісти
 
 