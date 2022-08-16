Росії через санкції взагалі заборонили перевозити своє вугілля світом
Санкції Європейського Союзу проти російського вугілля та деяких видів добрив, що набули чинності 10 серпня, поширюються не лише на його придбання, але й на транспортування до будь-якої точки світу.
Про це повідомила прессекретарка Єврокомісії Аріанна Подеста, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Це обмеження стосується страхових та фінансових послуг, які надають компанії із Євросоюзу, незалежно від того, яке походження має логістична компанія. Тобто будь-яке постачання та купівля, яка передбачає перевезення російських вугілля та добрив, заборонена для компаній з ЄС.
"Заборона щодо вугілля та деяких добрив стосується як "купівлі", так і "перевезення" цих товарів, незалежно від кінцевого пункту призначення", - сказала Подеста.
Роз'яснення в день набуття чинності санкцій стали сюрпризом для європейських страхових компаній.
"Якщо ви судновласник із ЄС і завантажили російське вугілля, яке прямує до третьої країни, що не входить до ЄС, тепер це незаконна торгівля", - сказав Майк Салтхауз, голова комітету із санкцій найбільшої міжнародної групи P&I Clubs (IGP&I), до якої входять клуби взаємного страхування морських перевезень.
Для страховиків це створило значні труднощі. Галузь раніше вважала, що заборона на перевезення та супутні послуги не застосовуватиметься до напрямків експорту за межі ЄС.
Згідно з листом британського клубу, розісланим іншим учасникам, що входять до IGP&I, більшість із клубів потрапляють під юрисдикцію ЄС. Водночас є деякі винятки: в ЄС дозволено ввезення певних квотованих обсягів низки російських добрив.
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А в росії половина бюджету формується з нафтодоларів.
І в росії 42% людей це працівники бюджетної сфери.
чим їм путін буде зарплати платити?
в ЕС разрешен ввоз определенных квотированных объемов ряда российских удобрений.