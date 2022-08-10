ЄС та Британія припиняють купувати російське вугілля
Європейський Союз та Велика Британія з 10 серпня зупиняють імпорт російського вугілля у відповідь на війну Росії проти України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Ембарго Євросоюзу на імпорт російського вугілля увійшло до п’ятого санкційного пакету, затвердженого у квітні.
Рішення передбачало, що з серпня вводиться заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.
Запровадження європейського ембарго завдасть Росії приблизно 8 мільярдів євро втрат доходу на рік та впливає на до чверті її імпорту вугілля.
У Великій Британії поправка в рамках санкційного режиму проти Росії про заборону імпорту вугілля набрала чинності 21 липня.
Ця поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та продуктів з вугілля та золота, а також придбання, постачання та доставку, прямо чи опосередковано, цих товарів.
Вона також забороняє надання технічної допомоги, фінансових послуг і коштів, а також брокерські послуги, пов’язані з цими товарами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Переселенці на рік були звільнені від сплати податків та комунальних і обов'язкових платежів.
Навіть комуністична "Morning Star" підтримувала дії уряду і критикувала за відносно повільне виконання цієї програми.