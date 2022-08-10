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Новини Санкції проти Росії
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ЄС та Британія припиняють купувати російське вугілля

уголь

Європейський Союз та Велика Британія з 10 серпня зупиняють імпорт російського вугілля у відповідь на війну Росії проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Ембарго Євросоюзу на імпорт російського вугілля увійшло до п’ятого санкційного пакету, затвердженого у квітні.

Рішення передбачало, що з серпня вводиться заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.

Запровадження європейського ембарго завдасть Росії приблизно 8 мільярдів євро втрат доходу на рік та впливає на до чверті її імпорту вугілля.

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У Великій Британії поправка в рамках санкційного режиму проти Росії про заборону імпорту вугілля набрала чинності 21 липня.

Ця поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та продуктів з вугілля та золота, а також придбання, постачання та доставку, прямо чи опосередковано, цих товарів.

Вона також забороняє надання технічної допомоги, фінансових послуг і коштів, а також брокерські послуги, пов’язані з цими товарами.

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Автор: 

Велика Британія (5647) росія (65934) санкції (12073) вугілля (2475) Євросоюз (13635)


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Топ коментарі
+6
после горения лесов на расии, самым популярным лекарством после бояры и подорожника - станет активированый уголь ))))
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10.08.2022 09:13
+5
Ви жартуєте, а у них колись реально був масовий культ лікування сажою... Навіть імперська влада його пропагувала. Тому не дивуйтесь якщо ваш прогноз про вугілля стане правдою.
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10.08.2022 09:22
+5
В Ханты-Мансийске лесные пожары бушуют круче чем в Сибири...горят леса на Мацковии на площади 28 млн. Га.,ещё не вечер...Господь все видит...
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10.08.2022 09:31
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Китаи нарощує імпорт
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10.08.2022 09:11 Відповісти
после горения лесов на расии, самым популярным лекарством после бояры и подорожника - станет активированый уголь ))))
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10.08.2022 09:13 Відповісти
ну еще и фильтров для противогазов себе наделают немеряно )))
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10.08.2022 09:14 Відповісти
Ви жартуєте, а у них колись реально був масовий культ лікування сажою... Навіть імперська влада його пропагувала. Тому не дивуйтесь якщо ваш прогноз про вугілля стане правдою.
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10.08.2022 09:22 Відповісти
Шахтьори превращаютса в афігенних салдат русской арміі.
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10.08.2022 09:19 Відповісти
В Ханты-Мансийске лесные пожары бушуют круче чем в Сибири...горят леса на Мацковии на площади 28 млн. Га.,ещё не вечер...Господь все видит...
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10.08.2022 09:31 Відповісти
Пам'ятаю, як під час прем'єрства "Залізної леді" Британія закривала свої шахти. На знак протесту шахтарі головували, і кілька голодуючих навіть померли.
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10.08.2022 09:35 Відповісти
Я добре пам'ятаю ці події. Біля мітингувальників завжди чергували карети швидкої допомоги і поліцейські патрулі. В совєцьких ЗМІ писали, що шахтарі з голоду мруть, як мухи, але "ворожі голоси", яким було більше довіри повідомляли геть інше. Були відкриті центри з навчання іншим професіям і переселення шахтарів з сім'ями до нових місць роботи. Переїзд, надання безкоштовного житла, страховки і кошти на перший час здійснювались за державною програмою.
Переселенці на рік були звільнені від сплати податків та комунальних і обов'язкових платежів.
Навіть комуністична "Morning Star" підтримувала дії уряду і критикувала за відносно повільне виконання цієї програми.
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10.08.2022 10:46 Відповісти
І якщо не помиляюсь, закривали збиткові шахти, які були дотаційними, чи навіть державними. Про приватні, здається, не йшлося.
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10.08.2022 11:27 Відповісти
Просто замечательно! Шахтеры это та масса которая сразу начинает бастовать если остается без работы.
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10.08.2022 13:54 Відповісти
 
 