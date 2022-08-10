ЕС и Британия прекращают покупать российский уголь.

Европейский Союз и Великобритания с 10 августа останавливают импорт российского угля в ответ на войну России против Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Эмбарго Евросоюза на импорт российского угля вошло в пятый санкционный пакет, утвержденный в апреле.

Решение предусматривало, что с августа вводится запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России.

Введение европейского эмбарго нанесет России примерно 8 миллиардов евро потерь дохода в год и влияет на четверть ее импорта угля.

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В Великобритании поправка в рамках санкционного режима против России о запрете импорта угля вступила в силу 21 июля.

Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и продуктов из угля и золота, а также приобретение, снабжение и доставку, прямо или косвенно, этих товаров.

Она также запрещает техническую помощь, финансовые услуги и средства, а также брокерские услуги, связанные с этими товарами.

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