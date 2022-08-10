РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5525 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
3 123 10

ЕС и Британия прекращают покупать российский уголь.

уголь

Европейский Союз и Великобритания с 10 августа останавливают импорт российского угля в ответ на войну России против Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Эмбарго Евросоюза на импорт российского угля вошло в пятый санкционный пакет, утвержденный в апреле.

Решение предусматривало, что с августа вводится запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России.

Введение европейского эмбарго нанесет России примерно 8 миллиардов евро потерь дохода в год и влияет на четверть ее импорта угля.

Читайте: В ЕС осудили военные действия РФ возле Запорожской АЭС

В Великобритании поправка в рамках санкционного режима против России о запрете импорта угля вступила в силу 21 июля.

Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и продуктов из угля и золота, а также приобретение, снабжение и доставку, прямо или косвенно, этих товаров.

Она также запрещает техническую помощь, финансовые услуги и средства, а также брокерские услуги, связанные с этими товарами.

Читайте: Война в Украине вступает в новую фазу, РФ массово перебрасывает войска на юг, - британская разведка

Великобритания (5015) россия (96095) санкции (11440) уголь (1001) Евросоюз (17265)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
после горения лесов на расии, самым популярным лекарством после бояры и подорожника - станет активированый уголь ))))
показать весь комментарий
10.08.2022 09:13
+5
Ви жартуєте, а у них колись реально був масовий культ лікування сажою... Навіть імперська влада його пропагувала. Тому не дивуйтесь якщо ваш прогноз про вугілля стане правдою.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:22
+5
В Ханты-Мансийске лесные пожары бушуют круче чем в Сибири...горят леса на Мацковии на площади 28 млн. Га.,ещё не вечер...Господь все видит...
показать весь комментарий
10.08.2022 09:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Китаи нарощує імпорт
показать весь комментарий
10.08.2022 09:11 Ответить
после горения лесов на расии, самым популярным лекарством после бояры и подорожника - станет активированый уголь ))))
показать весь комментарий
10.08.2022 09:13 Ответить
ну еще и фильтров для противогазов себе наделают немеряно )))
показать весь комментарий
10.08.2022 09:14 Ответить
Ви жартуєте, а у них колись реально був масовий культ лікування сажою... Навіть імперська влада його пропагувала. Тому не дивуйтесь якщо ваш прогноз про вугілля стане правдою.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:22 Ответить
Шахтьори превращаютса в афігенних салдат русской арміі.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:19 Ответить
В Ханты-Мансийске лесные пожары бушуют круче чем в Сибири...горят леса на Мацковии на площади 28 млн. Га.,ещё не вечер...Господь все видит...
показать весь комментарий
10.08.2022 09:31 Ответить
Пам'ятаю, як під час прем'єрства "Залізної леді" Британія закривала свої шахти. На знак протесту шахтарі головували, і кілька голодуючих навіть померли.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:35 Ответить
Я добре пам'ятаю ці події. Біля мітингувальників завжди чергували карети швидкої допомоги і поліцейські патрулі. В совєцьких ЗМІ писали, що шахтарі з голоду мруть, як мухи, але "ворожі голоси", яким було більше довіри повідомляли геть інше. Були відкриті центри з навчання іншим професіям і переселення шахтарів з сім'ями до нових місць роботи. Переїзд, надання безкоштовного житла, страховки і кошти на перший час здійснювались за державною програмою.
Переселенці на рік були звільнені від сплати податків та комунальних і обов'язкових платежів.
Навіть комуністична "Morning Star" підтримувала дії уряду і критикувала за відносно повільне виконання цієї програми.
показать весь комментарий
10.08.2022 10:46 Ответить
І якщо не помиляюсь, закривали збиткові шахти, які були дотаційними, чи навіть державними. Про приватні, здається, не йшлося.
показать весь комментарий
10.08.2022 11:27 Ответить
Просто замечательно! Шахтеры это та масса которая сразу начинает бастовать если остается без работы.
показать весь комментарий
10.08.2022 13:54 Ответить
 
 