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Новости Санкции против России
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России из-за санкций вообще запретили перевозить свой уголь по миру

вугілля

Вступившие в силу 10 августа санкции Европейского Союза против российского угля и некоторых видов удобрений распространяются не только на его приобретение, но и на транспортировку в любую точку мира.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Это ограничение касается страховых и финансовых услуг, оказываемых компаниями из Евросоюза, независимо от того, какое происхождение имеет логистическая компания. То есть любая поставка и покупка, предусматривающая перевозку российского угля и удобрений, запрещена для компаний из ЕС.

"Запрет по углю и некоторым удобрениям касается как "покупки", так и "перевозки" этих товаров, независимо от конечного пункта назначения", - сказала Подеста.

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Разъяснения в день вступления санкций в силу стали сюрпризом для европейских страховых компаний.

"Если вы судовладелец из ЕС и загрузили российский уголь, направляющийся в третью страну, не входящую в ЕС, теперь это незаконная торговля", - сказал Майк Салтхауз, глава комитета по санкциям крупнейшей международной группы P&I Clubs (IGP&I), в которую входят клубы взаимного страхования морских перевозок.

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Для страховщиков это создало значительные затруднения. Отрасль ранее считала, что запрет на перевозку и сопутствующие услуги не будет применяться к направлениям экспорта за пределы ЕС.

Согласно письму британского клуба, разосланному другим участникам, входящим в IGP&I, большинство из клубов попадают под юрисдикцию ЕС. В то же время есть некоторые исключения: в ЕС разрешен ввоз определенных квотированных объемов ряда российских удобрений.

россия (96246) санкции (11491) уголь (1001)


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Топ комментарии
+8
Теперь и лугандонский уголь никому не нужен стал,за что боролись на то и напоролись.
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16.08.2022 11:59 Ответить
+6
Зараз після грудня нафтове ембарго подіє.
А в росії половина бюджету формується з нафтодоларів.
І в росії 42% людей це працівники бюджетної сфери.
чим їм путін буде зарплати платити?
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16.08.2022 12:00 Ответить
+3
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16.08.2022 12:44 Ответить
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)))
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16.08.2022 11:56 Ответить
Теперь и лугандонский уголь никому не нужен стал,за что боролись на то и напоролись.
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16.08.2022 11:59 Ответить
Зараз після грудня нафтове ембарго подіє.
А в росії половина бюджету формується з нафтодоларів.
І в росії 42% людей це працівники бюджетної сфери.
чим їм путін буде зарплати платити?
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16.08.2022 12:00 Ответить
для ***** и его шобла законов и правил не существует...
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16.08.2022 12:03 Ответить
Даже для США сложно что-то запретить миру. А от ЕС это звучит смешно.
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16.08.2022 12:14 Ответить
Хотят возить - пусть по России его взад-вперёд возят. Места много.
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16.08.2022 12:18 Ответить
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16.08.2022 12:44 Ответить
Всё, что вы хотели знать о ЕС, но стеснялись спросить !!?

в ЕС разрешен ввоз определенных квотированных объемов ряда российских удобрений.
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16.08.2022 12:47 Ответить
Индия отказалась от взаиморасчётов с рабZeeй в национальной валюте...только через систему SWIFT ...долларов и евров на рабZee неТь🤣Дефцит
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16.08.2022 12:59 Ответить
В Донецке переловили всех мужиков даже 69 летних и отправилт на фронт...в городе остались одни тетки...каже блогер Денис Казанский...бывший дончанин кстати...
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16.08.2022 13:03 Ответить
И бывший россиянин, кстати
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16.08.2022 13:06 Ответить
 
 