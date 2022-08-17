Удари по Криму, імовірно, є частиною контрнаступу ЗСУ, - ISW
Удари по російських складах і базах постачання в Криму і навколо нього узгоджуються з діями України під Херсоном.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
ISW має на увазі "серію вибухів на російському складі боєприпасів та трансформаторної підстанції в Джанкойському районі та на аеродромі біля Гвардійського".
Аналітики висловили думку, що атаки на російські позиції в Криму та навколо нього, ймовірно, є частиною послідовного контрнаступу України щодо відновлення контролю над західним берегом Дніпра.
"Російські лінії постачання з Криму безпосередньо підтримують російські війська на материковій частині України, у тому числі у західній частині Херсонської області", – зазначили експерти Інституту.
Вони наголосили, що удар по логістичним об'єктам у Криму, який є суверенною територією України, не порушує зобов'язань Києва перед західними партнерами щодо використання поставленої Заходом зброї.
"Націленість України на російські наземні лінії зв'язку, тилові та допоміжні засоби у Криму узгоджується з українськими контрнаступними діями, які також націлені на мости через річку Дніпро та російські елементи тилового забезпечення в окупованій Херсонській області", – заявили в ISW.
Аналітики зазначили, що немає ознак того, що українські війська використали поставлену США зброю для недавніх ударів по Криму.
"Кінцевим результатом цієї кампанії, швидше за все, буде порушення здатності російських військ підтримувати механізовані сили на західному березі Дніпра та захищати їх за допомогою авіації та артилерії на східному березі від українських контратак", – прогнозують аналітики ISW.
Ключові висновки ISW.
- Російські війська провели наземні атаки на Сході, але не змогли просунутися на північний захід від Слов'янська і на схід від Сіверська.
- Російські сили починають наступальні операції навколо Бахмута, на південний захід від Авдіївки і на південний захід від Донецька.
- Російські війська вели безуспішні наступальні операції на півночі і північному заході Херсонської області.
- У Міноборони Росії заявили, що українські сили в Нікополі готуються до провокацій на Запорізькій АЕС, таким чином створюючи інформаційні умови для подальших обстрілів Нікополя.
- Повідомляється, що чеченські підрозділи передислокуються в Херсонську область для затримання російських військових-дезертирів.
- Російські сили насилу набирають солдатів навіть на безпечні і престижні посади в армію РФ.
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Причин произошедших детонаций
(Шекспир, "Гамлет")
Якщо наші перейдуть Дніпро, то опиняться в такій же ситуації, в якій зараз кацапи на правому березі, затиснуті між Дніпром та ворогом.