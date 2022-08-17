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Новини Окуповані території Війна
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Удари по Криму, імовірно, є частиною контрнаступу ЗСУ, - ISW

крим

Удари по російських складах і базах постачання в Криму і навколо нього узгоджуються з діями України під Херсоном.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

ISW має на увазі "серію вибухів на російському складі боєприпасів та трансформаторної підстанції в Джанкойському районі та на аеродромі біля Гвардійського".

Аналітики висловили думку, що атаки на російські позиції в Криму та навколо нього, ймовірно, є частиною послідовного контрнаступу України щодо відновлення контролю над західним берегом Дніпра.

"Російські лінії постачання з Криму безпосередньо підтримують російські війська на материковій частині України, у тому числі у західній частині Херсонської області", – зазначили експерти Інституту.

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Вони наголосили, що удар по логістичним об'єктам у Криму, який є суверенною територією України, не порушує зобов'язань Києва перед західними партнерами щодо використання поставленої Заходом зброї.

"Націленість України на російські наземні лінії зв'язку, тилові та допоміжні засоби у Криму узгоджується з українськими контрнаступними діями, які також націлені на мости через річку Дніпро та російські елементи тилового забезпечення в окупованій Херсонській області", – заявили в ISW.

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Аналітики зазначили, що немає ознак того, що українські війська використали поставлену США зброю для недавніх ударів по Криму.

"Кінцевим результатом цієї кампанії, швидше за все, буде порушення здатності російських військ підтримувати механізовані сили на західному березі Дніпра та захищати їх за допомогою авіації та артилерії на східному березі від українських контратак", – прогнозують аналітики ISW.

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Ключові висновки ISW.

  • Російські війська провели наземні атаки на Сході, але не змогли просунутися на північний захід від Слов'янська і на схід від Сіверська.
  • Російські сили починають наступальні операції навколо Бахмута, на південний захід від Авдіївки і на південний захід від Донецька.
  • Російські війська вели безуспішні наступальні операції на півночі і північному заході Херсонської області.
  • У Міноборони Росії заявили, що українські сили в Нікополі готуються до провокацій на Запорізькій АЕС, таким чином створюючи інформаційні умови для подальших обстрілів Нікополя.
  • Повідомляється, що чеченські підрозділи передислокуються в Херсонську область для затримання російських військових-дезертирів.
  • Російські сили насилу набирають солдатів навіть на безпечні і престижні посади в армію РФ.

Автор: 

вибух (4527) Крим (14192)


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Топ коментарі
+5
Есть множество на свете, друг Гораций
Причин произошедших детонаций

(Шекспир, "Гамлет")
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17.08.2022 06:32 Відповісти
+4
Цей контрнаступ будуть у підручниках вивчати, коли точковими бавовнами бац бац і жест доброй воли
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17.08.2022 06:51 Відповісти
+2
Цікаве таке це ISW, імовірно, точно чи не точно, може або не може. Я вам кості чи карти гадальні подарую, будете як наші синоптики, щось колись і вгадаєте.
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17.08.2022 07:24 Відповісти
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Есть множество на свете, друг Гораций
Причин произошедших детонаций

(Шекспир, "Гамлет")
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17.08.2022 06:32 Відповісти
Цей контрнаступ будуть у підручниках вивчати, коли точковими бавовнами бац бац і жест доброй воли
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17.08.2022 06:51 Відповісти
Це лише мрії. Цього не буде ніколи, бо південь надважливий стратегічно для рашистів, а Україні було насрати на цей регіон, і зараз також. Головне що Буча вільна і Київ не обстрілюють з рсзв щоденно.
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17.08.2022 13:13 Відповісти
Цікаве таке це ISW, імовірно, точно чи не точно, може або не може. Я вам кості чи карти гадальні подарую, будете як наші синоптики, щось колись і вгадаєте.
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17.08.2022 07:24 Відповісти
Щось мені підказує, що ISW побільше за цензор-комментаторів знається на війнах.
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17.08.2022 07:59 Відповісти
Вони в ISW поки хорошої думки про Зелю.
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17.08.2022 07:41 Відповісти
Це інститут вивчення війни, а не інститут вивчення Зєлі, так що взагалі не в кассу...
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17.08.2022 08:00 Відповісти
Західний берег Дніпра так, а от південь Херсонщини та Запоріжжя ох як непросто буде відвоювати.
Якщо наші перейдуть Дніпро, то опиняться в такій же ситуації, в якій зараз кацапи на правому березі, затиснуті між Дніпром та ворогом.
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17.08.2022 08:52 Відповісти
Ні не так, Запоріжжя - Енергодар - Херсон і рух на південь по всій лінії фронту. І таким чином у наших буде 2 тили. І жодного затиснення.
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17.08.2022 13:17 Відповісти
Ключове слово 'ймовірно'. А факти наступні, рашисти продовжують лізти і лізти по всім фронтам( наступ), а наші не йдуть в контрнаступ. Керівники виправдовуються відсутністю зброї( при постійних поставках). От тільки те що поставили, теж закінчується. Висновок- бездарність керівництва і як наслідок програна війна.
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17.08.2022 13:21 Відповісти
Це формулювання просто ідіотичне !
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17.08.2022 20:22 Відповісти
 
 