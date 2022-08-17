США та ЄС хочуть оголосити Росію експортером "кривавих" алмазів

США, Канада, Україна та Європейський Союз закликають світ надати російським алмазам статус "кривавих", або "конфліктних", бо продаж коштовного каміння допомагає Росії фінансувати війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Суспільне, про це пише The New York Times.

Наводячи лист Держдепартаменту США на ім'я голови Кімберлійського процесу, видання зазначає, що Росія є найбільшим у світі постачальником дрібних алмазів. Протягом багатьох років персні, сережки і підвіски, які продаються у США та інших країнах, містили російські діаманти.

"Доходи від цього виробництва йдуть на користь саме тій державі, яка веде навмисну, неспровоковану і невиправдану війну", — заявив у листі представник Держдепартаменту США Джордж Каджаті.

Газета пояснює, що Кімберлійський процес визначає "конфліктні" чи "криваві" алмази як "необроблені алмази, які використовуються повстанськими рухами або їхніми союзниками для фінансування конфліктів, спрямованих на підрив законних урядів".

Але, як зазначає NYT, "повстанський рух" не зовсім точно описує Росію, і місцева влада категорично заперечує проти того, щоб маркувати національні алмази як "коштовності з зони конфлікту".

Питання про російські алмази порушили на червневих зборах Кімберлійського процесу в Ботсвані. Однак домогтися заборони не вдалося через вето Росії, Китаю та Білорусі. У Росії назвали спроби визнати російські алмази "конфліктними" "політичною демагогією".

Москву підтримали Киргизія, а ще Малі та Центральноафриканська Республіка, де в Росії "багато найманців, які працюють на алмазних копальнях", зазначає NYT.

Наступна зустріч учасників Кімберлійського процесу запланована на листопад.

"Кімберлійський процес не може мовчати після військової агресії одного учасника проти іншого", – заявив представник Європейської служби зовнішніх справ.

Зараз алмази та діаманти російського походження перебувають під санкціями США, Канади, Великої Британії, які заборонили імпорт багатьох видів алмазів з РФ. Під санкціями опинилася і російська компанія "Алроса", на яку припадає майже третина ринку необроблених алмазів.

Проте американські санкції, наприклад, мають велику лазівку. Вони стосуються лише російських необроблених алмазів, але ті рідко потрапляють на ринок США у такому вигляді. Переважна більшість алмазів потрапляє на полірувальні центри в Індії, де немає заборони на російське каміння, і там походження змінюється – російські алмази стають індійськими діамантами.

За даними уряду США, у 2021 році на частку цього коштовного каміння припало понад $4,5 млрд російського експорту, що робить алмази одним з основних джерел неенергетичних доходів РФ.

