Ворог має частковий успіх біля Опитного і Новомихайлівки, на інших напрямках спроби наступу відбито, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом 18.00 17.08.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Слава Україні! Триває 175 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. На останньому ворог проводить вдосконалення фортифікаційного обладнання позицій. Здійснив артилерійські обстріли біля Чернівського, Павлівки та Гудового Сумської області.

На Харківському напрямку ворог, із танків, ствольної та реактивної артилерії, здійснив обстріли районів населених пунктів Харків, Нова Миколаївка, Дементіївка, Коробочкине, Печеніги, Руські Тишки, Одноробівка, Леб’яже, Нове, Світличне, Соснівка та Рубіжне. Противник спробував прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника вогнем ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню намагалися завдати ураження нашим підрозділам та зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури в районах Бражківки, Дібрівного, Мазанівки, Долини та Довгенького. Ворог намагався просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки, упіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку, з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів, ворог вів обстріли із танків та артилерії неподалік Миколаївки, Краматорська, Верхньокам’янського, Тетянівки, Серебрянки, Григорівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару біля Івано-Дарʼївки та Веселого. Штурмовими діями безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Веселе.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Білогорівки та Майорська. Окупанти задіяли авіацію для удару біля Соледара. Українські воїни придушили усі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.

На Авдіївському напрямку противник продовжив вогневий вплив біля Авдіївки, Нью-Йорка, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки. Ворог має частковий успіх у напрямку населеного пункту Опитне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого ураження районів населених пунктів Велика Новосілка, Костянтинівка, Павлівка, Сонцівка, Ольгівське, Вугледар, Чарівне, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Оріхів, Времівка, Новопіль та Новоандріївка. Авіаудари зафіксовано біля Щербаків, Малих Щербаків і Залізничного. З метою уточнення позицій вогневих засобів та корегування вогню окупанти задіяли БпЛА. Загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченкового та мають частковий успіх у напрямку Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у контрнаступ. Застосуванням наявних вогневих засобів намагається завдати максимальних втрат нашим підрозділам уздовж лінії зіткнення. Не припиняє ведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами. Завдав авіаційних ударів неподалік Білогірки, Лозового, Білої Криниці та Посад-Покровського. Ворог намагався покращити тактичне положення у напрямку Білогірки. Наші воїни повністю поламали плани окупантів та відкинули на попередні позиції.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з підтримки дій наземного угруповання військ. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій – намагаються зімітувати легке поранення, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій. Фіксується збільшення фактів саботажу наказів офіцерів, особливо, коли це стосується наступальних дій.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!", - йдеться в інформації Генштабу.