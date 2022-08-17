УКР
Ворог має частковий успіх біля Опитного і Новомихайлівки, на інших напрямках спроби наступу відбито, - Генштаб ЗСУ

війна

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом 18.00 17.08.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Слава Україні! Триває 175 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. На останньому ворог проводить вдосконалення фортифікаційного обладнання позицій. Здійснив артилерійські обстріли біля Чернівського, Павлівки та Гудового Сумської області.

На Харківському напрямку ворог, із танків, ствольної та реактивної артилерії, здійснив обстріли районів населених пунктів Харків, Нова Миколаївка, Дементіївка, Коробочкине, Печеніги, Руські Тишки, Одноробівка, Леб’яже, Нове, Світличне, Соснівка та Рубіжне. Противник спробував прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника вогнем ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню намагалися завдати ураження нашим підрозділам та зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури в районах Бражківки, Дібрівного, Мазанівки, Долини та Довгенького. Ворог намагався просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки, упіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку, з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів, ворог вів обстріли із танків та артилерії неподалік Миколаївки, Краматорська, Верхньокам’янського, Тетянівки, Серебрянки, Григорівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару біля Івано-Дарʼївки та Веселого. Штурмовими діями безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Веселе.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Білогорівки та Майорська. Окупанти задіяли авіацію для удару біля Соледара. Українські воїни придушили усі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.

На Авдіївському напрямку противник продовжив вогневий вплив біля Авдіївки, Нью-Йорка, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки. Ворог має частковий успіх у напрямку населеного пункту Опитне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого ураження районів населених пунктів Велика Новосілка, Костянтинівка, Павлівка, Сонцівка, Ольгівське, Вугледар, Чарівне, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Оріхів, Времівка, Новопіль та Новоандріївка. Авіаудари зафіксовано біля Щербаків, Малих Щербаків і Залізничного. З метою уточнення позицій вогневих засобів та корегування вогню окупанти задіяли БпЛА. Загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченкового та мають частковий успіх у напрямку Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у контрнаступ. Застосуванням наявних вогневих засобів намагається завдати максимальних втрат нашим підрозділам уздовж лінії зіткнення. Не припиняє ведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами. Завдав авіаційних ударів неподалік Білогірки, Лозового, Білої Криниці та Посад-Покровського. Ворог намагався покращити тактичне положення у напрямку Білогірки. Наші воїни повністю поламали плани окупантів та відкинули на попередні позиції.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з підтримки дій наземного угруповання військ. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій – намагаються зімітувати легке поранення, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій. Фіксується збільшення фактів саботажу наказів офіцерів, особливо, коли це стосується наступальних дій.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!", - йдеться в інформації Генштабу.

Генштаб ЗС
+28
Формулировка " ЧАСТИЧНЫЙ УСПЕХ ВРАГА " уже всех *******, зеленожопые обезьяны !
17.08.2022 19:04 Відповісти
+27
17.08.2022 19:03 Відповісти
+20
Ненавиджу "частковий успіх" смердючих кацапських окупантів
17.08.2022 19:06 Відповісти
у нас взагалі нема систем дистанційного мінування, щоб танки не змогли підійти менш чим на 5 км? все ж було після развалу союзу. все просрали чи продали кучми, ющенки, порошенки, вави. кравчук вже здох... йому пред*яви кидать зайве вже.....
17.08.2022 19:00 Відповісти
17.08.2022 19:03 Відповісти
Усі сводки при відступі в 1941 сходились як рядовий Іванов підірвав собою танк німців, як сержант Гастело направив свій палаючий літак на ешелон і т п. Скрізь була лише пропаганда
17.08.2022 19:15 Відповісти
Гастелло був капітаном, а так згоден.
17.08.2022 19:40 Відповісти
Формулировка " ЧАСТИЧНЫЙ УСПЕХ ВРАГА " уже всех *******, зеленожопые обезьяны !
17.08.2022 19:04 Відповісти
Не ображай наш Генштаб,кацап сраний,ще місяць назад кацапи брали міста,зараз беруть села.
17.08.2022 19:41 Відповісти
А чего ты не остановил врага?...
17.08.2022 20:19 Відповісти
Каждый день, частичный успех
17.08.2022 21:03 Відповісти
Це такий у нас контрнаступ у серпні, про який всі талдичили
17.08.2022 21:42 Відповісти
Ненавиджу "частковий успіх" смердючих кацапських окупантів
17.08.2022 19:06 Відповісти
чего вы ждете пока все самолеты выведут?После последних событий в Крыму рашисты срочно перемещают свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и на аэродромы РФ, - ГУР
Сообщается, что активность отмечена после серии взрывов на аэродромах Саки и Гвардейское. Разведка засекла побег не менее 24 самолетов и 14 вертолетов. Только сегодня с аэродрома Бельбек на аэродромы, расположенные на территории РФ вывезли 3 самолета Су-35С, 3 Су-34, 5 CУ-27/З0СМ, 3 самолета, вероятно, МиГ-31.
17.08.2022 19:06 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
17.08.2022 19:06 Відповісти
Бога немає. Якщо б він був, він би не дозволив гвалтувати та вбивати дітей та робити все те, що роблять орки. І не треба мені розвовідати про "шляхи Господні несповідимі"
17.08.2022 19:51 Відповісти
Якби Бога не було вже б не було ні Землі ні людства.тому що б сатана давно все знищив.
Бог дав людині свободу вибору це ж не він обирав кравчуків,кучм,януковочів та інше гівно та довгими роками терпів бандитську владу.
Також Бог не обирав путєна президентом та терпів його злочини. навіть у орків є вибір не воювати та обрати шлях праведника або воювати заробляючи собі пекло.
Також не Бог обирав Зеленського президентом Бог не сміявся з загрози війни,Бог не святкував п'яні свята коли наших хлопців розстрілювали під Зеленопіллям та Іловайськом,Бог не розповідав про те що в Україні громадянська війна не голосував за мураєва та шарія тощо.......
Проте Бог допомогає нам. Подивись на сили сторін та подумай яка величезна перевага в живій силі та техніці грошах у кацапів (була) те що ми не лише тримаємося а й даємо кацапам звіздюлін це вже Диво Господнє.те що небайдужі люди звідусіль нам допомагають це теж допомога Бога тому що все добро у світі від нього.

що стосується людей які розповідають про "шляхи Господні несповідимі" вони далекі від Бога та віри тому прикривають свою дурість цими словами.світ не такий простий як вам здається.
і якщо якийсь кацап гвалтує або вбиває це його власний вибір за який його чекає кара. тому що крім нашого існує ще як мінімум один світ у який не забереш матеріальні блага а лише твої вчинки.
17.08.2022 20:58 Відповісти
Бога и черта нет. Как нет деда мороза, бабайки и зубной феи.
17.08.2022 23:53 Відповісти
думка космічного масштабу та космічної дурості (і точно не ваша).
поясніть будь-ласка тоді,мені віруючому як виникло життя на Землі або як виникла клітина
тільки не відсилайте мене на простори гугл,своїми словами, як ви розумієте теорію дарвіна чи що там у вас.....
і ще одне.....

.....Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?

- Сам человек и управляет, - поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.

- Виноват, - мягко отозвался неизвестный, - для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, - тут неизвестный повернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... - тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье - совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи.А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, - тут иностранец прищурился на Берлиоза, - пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет - поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? - и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.(Мастер и Маргарита М.Булгаков).
18.08.2022 07:57 Відповісти
Вы верите в бога только потому, что прочитали Булгакова, который придумал эту сценку с вымышленными персонажами Воландом, писателем, и Аннушкой ? И кто после этого глупец ? И с чего вы решили, что всеми процессами обязательно должен кто- то управ
18.08.2022 18:20 Відповісти
ви щось розповідаєте про "фундаментальні" закони але навіть теорії Дарвіна не в змозі пояснити
як я можу пояснити вам суть творчості Булгакова якщо ви йго не читали як і теорію Дарвіна.
і свою дурість прикриваєте розумними (як вам здається) словами субатомний рівень,горизонт собитий,материя.......а насправді ви нічого не знаєте так звідки ви знаєте що хтось на світі є а когось не світі не має?
показати весь коментар
1. Я диссертацию защищал по схожей тематике. Так, между прочим. Могу вам прочитать курс лекций по эволюционной биологии, но вряд ли вы там что то поймёте.
2. Эту книжонку я прочитал, еще когда мне было лет 10, первый раз. Могу провести развернутый анализ его в переносе на психологический портрет его автора, но опять же, вы будете хлопать глазами и ничерта не поймете, если для вас известные каждому школьнику научные термины- "разумные слова".
3. Вы же знаете, что говно невкусное ? откуда вы это знаете ? Пробовали на вкус ?
4. Самый первый признак дурака- это показное голословное обвинение в дурости других. Не палитесь так явно.
28.08.2022 18:31 Відповісти
1.Я ціную спілкування з розумною людиною .курс лекцій -це звичайно прекрасно але для чого вам транслювати чужі ,можливо хибні думки.давайте почнемо з елементарних питань Наприклад поясніть з точки зору еволюціоніста як виникла клітина людини або око. Або як виникло життя на Землі (там кілька цікавих теорій) можливо вже вигадали щось новеньке.... Щось одне на вибір.І не хвилюйтеся за мої розумові здібності в мене їх вистачає на вільне спілкування двома мовами. Своїми словами як ви це розумієте з вашим багажем знань це буде просто зробити.
2.Приємно здивований вашим рівнем знань у галузі літератури (зазначимо однак що дійсно розумна людина ніколи не буде вихвалятися настільки вона разумна це за неї зроблять оточуючі але як кажуть то таке ) мене менш цікавить психологічний портрет булгакова як на мене він був Геній,художник від літератури якого посилає людям Бог для того щоб змалювату ту страшну епоху. Мене цікавить інше; сцена на Патріарших (одна з центральних у романі) що як ви вважаєте хотів донести Булгаков до майбутніх поколінь? і якщо ви такі ерудовані у літературі скажіть будь-ласка прообразом яких історичних осіб були персонажі роману Воланд та мастер.
3.ви ж "розумна" людина а тут таке
необов'язково лизати сковороду щоб дізнатись що вона гаряча
4. в основному люди швидко припиняють спілкуватися (відсутність аргументів,бажання,інтеллекту тощо) тому з мого боку це психологічний прийом (щоб рибка клюнула ).
29.08.2022 16:56 Відповісти
Вахахахаха людству десятки тисяч років, землі мільйони, а персонажа єврейських казок створили лише пару тисячоліть назад! Як можна бути таким примітивним і упоротим дібілом???! До речі, в країні твоїх ворогів війни немає...то що на це каже твій 'бог'?
18.08.2022 00:12 Відповісти
а ви я бачу ********** жонглювати тисячами та мільонами років поясніть тоді мені будь-ласка як виникло життя на Землі ,своїми словами як ви це розумієте,спробуйте і
можливо тоді ви зрозумієте "Як можна бути таким примітивним
і упоротим.......до речі я вас не ображав ви спробували мене образити але образили самого себе.(злість і дурість завжди ходять поруч).
Що стосується країни моїх ворогів...... країна моїх ворогів давно захоплена сатаною вони можуть називати себе християнами,віруючими,православними але як там написано у "еврейських казках":
По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків?(Евангеліє від Матвія 7:16)
18.08.2022 08:07 Відповісти
що стосується Бога то він вам відповість особисто.
18.08.2022 08:41 Відповісти
Де той "Холодной Яр" який казав у липні на цензорі, що я нічого не розумію, він воєнний професійнал і найближчим часом русні на Херсонщині кірдик. І де той "воєнний успєх"?
Якось пропав чоловіче.
17.08.2022 19:07 Відповісти
А ви хто, пане Dick, диванний аналітік-стратєг?
17.08.2022 19:13 Відповісти
А хто ти, Хандра? Ще один ідіот? Дик (Dik) це скорочено Річард. Якщо з іноземних мов ви вивчили тільки матюки. То це говорить про ваш розумовий розвиток.
17.08.2022 19:21 Відповісти
Просто написав ти як типовий Dick, а не як Річард.
А якщо не бачиш де той "воєнний успєх", то "протри оченята, там у тєбя гной скопився".
17.08.2022 19:35 Відповісти
Ти що? З секти Арестовича (2-3 недели и Рашка усьо)? На речі треба дивитися реально, а не вдівати рожеві окуляри. Я вірю в перемогу і що все буде добре для України. Але брехня суспільство розслабляє. А воно має консолідуватися та допомогати армії. А не танцювати на пляжах, начебто у нас все добре.
17.08.2022 19:41 Відповісти
ну и п.здеть, как ты, не нужно...

пока что подозрение большое вызываешь, недавно вылупившийся и пургу несущий
17.08.2022 19:47 Відповісти
Слухай. Я на цензорі пишу богато років і не раз був в топах зі своїми коментарями. Що за несенітницю на кацапській мові ти верзеш про недавно "вилупиашегося"? Хворий, чи що?
17.08.2022 20:05 Відповісти
не бреши, це ти з секти 73/43%-них. І з люськиного публічного дому, звісно.
17.08.2022 19:48 Відповісти
Арестович тверезо оцінює ситуацію і каже те що йому дозволяє Геншаб.те що зараз роблять кацапи за влучним висловом гіркіна гасять пожежу склянкою води.а на 24 будуть тварюки вітати зі святом,будьте обережні.
17.08.2022 19:49 Відповісти
Ну про Абристовича це вибачте, вже в вас невиліковне.
17.08.2022 20:03 Відповісти
а шо не так з люською? особисто наклав вам у штани?
17.08.2022 20:18 Відповісти
він наклав у штани всім і поза штани, прямо навалив декрому в мізки. Таких дятлів ще потрібно пошукати. Брешуть і не моргнуть, а народ вірить, а потім розчарування, а потім втрати. А що їм, вони в бункері і кожного дня сують свої рожі на телебачення.
17.08.2022 21:02 Відповісти
У чому брехня? А то у вас як у кацапів не читал но осуждаю.
18.08.2022 06:13 Відповісти
ні не скажи ..ось простий ланцюг :камінь ,качан капусти ,коза ,людина . ?ти впевнений що після людини немає нікого ?
17.08.2022 20:01 Відповісти
Так і чому у нас немає часткового успіху під Херсоном?((
17.08.2022 19:08 Відповісти
Тому що у русні і на цей час перевага в кількості техніки та озброєння. В поки не буде хоть приблизного паритету будемо сидіти в обороні, та потрохи відступати.
17.08.2022 19:15 Відповісти
Чому нема? У абдрістовіча він вже давно.
17.08.2022 19:48 Відповісти
Усі критикани ЗСУ можуть своїм прикладом показати успіхі на фронті. Велком ту ЗСУ!!
17.08.2022 19:16 Відповісти
ЗСУ ніхто не критикує. Критикуємо владу, яка не підготувала країну до війни, та не забезпечило армію.
17.08.2022 19:26 Відповісти
До чого тут ЗСУ, коли зелень на одному каналі вищить про контрнаступ, а на іншому-що зброї нєма.
17.08.2022 19:49 Відповісти
А что наш смешной дедок Резников? Что полтора месяца назад обещал контрнаступление? Ждет, что поле сдачи Донбасса РФ перекинет войска в Херсон?
17.08.2022 19:34 Відповісти
Є слушна думка, що ситуація настільки важка була на сході. Що наше керівництво кинуло у ЗМІ дезу про контрнаступ, щоб змусити рашку хоч якось послабити тиск на Донбасі та перекинути резерви звідти. Що й вдалося.
17.08.2022 19:48 Відповісти
не кури більше цю дрянь

ситація важка усюди, ВСУ банально не вистачає військової техніки, зброї та *********** до неї, а всі ці наші контрнаступи - це просто українська пропаганда, в котру ми всі віримо, тому що дуже хочемо вірити в скорішу перемогу, або наступи в майже некотрольовані оркми населені пункти легкими підрозділами ВСУ, російська армія ДУЖЕ велика, і перемалувати її ще довго, з тими темпами, з якими нам дають зброю, і надалі ми будемо втрачати території, поки не буде достатнью зброї
17.08.2022 19:58 Відповісти
Я висловив думку. А з написаним вами я згоден.
17.08.2022 20:01 Відповісти
Или пока территории не закончатся.
17.08.2022 23:59 Відповісти
Рєзніков наступами не займається. На жаль він і снаряди шукає х..ово. На відміну від кацапів...
17.08.2022 19:59 Відповісти
Тактика понятна, стратегия известна. Вытягиваем на себя и наносим акцентированные удары. Когда противник выдохся - отправляем за канаты
17.08.2022 19:52 Відповісти
Ця стратегівя працює на стримання на окремий час.Далі потрібно контр удари .Інакше стратегія що ти написав буде постійно. і це втрата земель і ресурсів.А в рашці ресурсів і арти ще дужеее багато.Тому або атакуємо на невеликих ділянках і випалюємо їх так або сидимо в обороні фіг знає стільки.Наразі ми навіть хаймерси не використовуємо на 30% своїх можливостей.Хоча с такою кількістю могли рівняти не тільки склади а і всю оборону орків.
17.08.2022 19:58 Відповісти
Братан, не теряем бздительности и понимаем, шо там (палец вверх) уже все решили. Но я тебе этого не говорил, а ты меня не слушал
17.08.2022 20:05 Відповісти
Авдєєвку, нажаль, потрохи оточують. Так як в лоб її взяти не можуть, будуть обходити із флангів, утворять мішок, а згодом, якщо ВСУ не приймуть міри, то можуть і оточити. Повториться ситуація із Сіверодонеськом/Лисичанськом
17.08.2022 20:01 Відповісти
"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій" - ніх#йово так деморалізовані та уникають бойові дії, що вже мають частковий успіх у двох населених пунктах. На кого ця локшина розрахована, на жителів Бахмута та Мар"їнки які незабаром опиняться в окупації?
17.08.2022 21:26 Відповісти
Мене нудить від цієї брехні генштабу і всяких речників!!! Скоріше вже за півроку ЗСУ деморалізовані відсутністю перемог!!!!
18.08.2022 00:27 Відповісти
Зе+За, а де наші хоча б 'часткові' успіхи, хоча б на правобережжі???! Допустили навалу з Криму, дозволили окопатися, а тепер 'ой нема зброї'? А виробляти почали? Ніфіга! Висновок - її ніколи не буде вдосталь при вас! При вашому керівництві ніколи не буде контрнаступу, а отже деокупації! Порох не хотів звільняти території під соусом 'мінськ', ЗеЛох -під соусом 'нема зброї'. А чим тоді ви Крим атакуєте і навіщо, якщо Херсонщина в окупації?!!! Бардак!!! Гнила голова риби!!!
18.08.2022 00:25 Відповісти
..кто слил инфу кремлинам!!??
18.08.2022 07:13 Відповісти
 
 