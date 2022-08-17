РУС
9 794 65

Враг имеет частичный успех у Опытного и Новомихайловки, на других направлениях попытки наступления отражены, - Генштаб ВСУ

війна

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00 17.08.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Идут 175-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений. На последнем враг проводит усовершенствование фортификационного оборудования позиций. Совершил артиллерийские обстрелы возле Черновского, Павловки и Гудового Сумской области.

На Харьковском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии осуществил обстрелы районов населенных пунктов Харьков, Новая Николаевка, Дементиевка, Коробочкино, Печенеги, Русские Тишки, Одноробовка, Лебяжье, Новое, Светличное, Сосновка и Рубежное. Противник попытался прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Лебяжье и Базалеевка, успеха не имел, отошел.

На Славянском направлении подразделения противника огнем ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня пытались нанести поражение нашим подразделениям и разрушить объекты гражданской инфраструктуры в районах Бражковки, Дибровного, Мазановки, Долины и Долгенького. Враг пытался продвинуться в направлениях Нововодмитровки и Мазановки, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей враг вел обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Николаевки, Краматорска, Верхнекаменского, Татьяновки, Серебрянки, Григоровки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Ивано-Дарьевки и Веселого. Штурмовыми действиями безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Бахмута, Зайцева, Яковлевки, Белогоровки и Майорска. Оккупанты задействовали авиацию для удара у Соледара. Украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцево и Майорск.

Читайте также: Враг ведет наступление на Харьковщине и пытается штурмовать Опытное, - Генштаб

На Авдеевском направлении противник продолжил огненное влияние у Авдеевки, Нью-Йорка, Песков, Водяного, Опытного и Невельского. Нанес авиаудар недалеко от Марьинки. Враг имеет частичный успех в направлении населенного пункта Опытное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого поражения районов населенных пунктов Большая Новоселка, Константиновка, Павловка, Солнцевка, Ольговское, Угледар, Чаривное, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка. Авиаудары зафиксированы у Щербаков, Малых Щербаков и Зализничного. В целях уточнения позиций огневых средств и корректировки огня оккупанты задействовали БпЛА. Захватчики предприняли безуспешную попытку продвинуться в направлении Шевченкова и имеют частичный успех в направлении Новомихайловки.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для перехода в контрнаступление. Применением имеющихся огневых средств пытается нанести максимальные потери нашим подразделениям вдоль линии столкновения. Не прекращает ведение воздушной разведки беспилотными летательными аппаратами. Нанес авиационные удары неподалеку от Белогорки, Лозового, Белого Колодца и Посад-Покровского. Враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Белогорки. Наши воины полностью поломали планы оккупантов и отбросили на предыдущие позиции.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 44 100 человек, 233 самолета, 196 вертолетов, 1 886 танков и 4 162 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи по поддержке действий наземной группировки войск. В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Российские оккупанты понесут потери, деморализованы и выискивают любую возможность избежать боевых действий – пытаются сымитировать легкое ранение, прибегают к самоповреждению и различным симуляциям. Фиксируется увеличение фактов саботажа приказов офицеров, особенно когда это касается наступательных действий.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба.

Автор: 

Генштаб ВС (6978)
+28
Формулировка " ЧАСТИЧНЫЙ УСПЕХ ВРАГА " уже всех *******, зеленожопые обезьяны !
17.08.2022 19:04 Ответить
+27
17.08.2022 19:03 Ответить
+20
Ненавиджу "частковий успіх" смердючих кацапських окупантів
17.08.2022 19:06 Ответить
у нас взагалі нема систем дистанційного мінування, щоб танки не змогли підійти менш чим на 5 км? все ж було після развалу союзу. все просрали чи продали кучми, ющенки, порошенки, вави. кравчук вже здох... йому пред*яви кидать зайве вже.....
17.08.2022 19:00 Ответить
17.08.2022 19:03 Ответить
Усі сводки при відступі в 1941 сходились як рядовий Іванов підірвав собою танк німців, як сержант Гастело направив свій палаючий літак на ешелон і т п. Скрізь була лише пропаганда
17.08.2022 19:15 Ответить
Гастелло був капітаном, а так згоден.
17.08.2022 19:40 Ответить
Формулировка " ЧАСТИЧНЫЙ УСПЕХ ВРАГА " уже всех *******, зеленожопые обезьяны !
17.08.2022 19:04 Ответить
Не ображай наш Генштаб,кацап сраний,ще місяць назад кацапи брали міста,зараз беруть села.
17.08.2022 19:41 Ответить
А чего ты не остановил врага?...
17.08.2022 20:19 Ответить
Каждый день, частичный успех
17.08.2022 21:03 Ответить
Це такий у нас контрнаступ у серпні, про який всі талдичили
17.08.2022 21:42 Ответить
Ненавиджу "частковий успіх" смердючих кацапських окупантів
17.08.2022 19:06 Ответить
чего вы ждете пока все самолеты выведут?После последних событий в Крыму рашисты срочно перемещают свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и на аэродромы РФ, - ГУР
Сообщается, что активность отмечена после серии взрывов на аэродромах Саки и Гвардейское. Разведка засекла побег не менее 24 самолетов и 14 вертолетов. Только сегодня с аэродрома Бельбек на аэродромы, расположенные на территории РФ вывезли 3 самолета Су-35С, 3 Су-34, 5 CУ-27/З0СМ, 3 самолета, вероятно, МиГ-31.
17.08.2022 19:06 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
17.08.2022 19:06 Ответить
Бога немає. Якщо б він був, він би не дозволив гвалтувати та вбивати дітей та робити все те, що роблять орки. І не треба мені розвовідати про "шляхи Господні несповідимі"
17.08.2022 19:51 Ответить
Якби Бога не було вже б не було ні Землі ні людства.тому що б сатана давно все знищив.
Бог дав людині свободу вибору це ж не він обирав кравчуків,кучм,януковочів та інше гівно та довгими роками терпів бандитську владу.
Також Бог не обирав путєна президентом та терпів його злочини. навіть у орків є вибір не воювати та обрати шлях праведника або воювати заробляючи собі пекло.
Також не Бог обирав Зеленського президентом Бог не сміявся з загрози війни,Бог не святкував п'яні свята коли наших хлопців розстрілювали під Зеленопіллям та Іловайськом,Бог не розповідав про те що в Україні громадянська війна не голосував за мураєва та шарія тощо.......
Проте Бог допомогає нам. Подивись на сили сторін та подумай яка величезна перевага в живій силі та техніці грошах у кацапів (була) те що ми не лише тримаємося а й даємо кацапам звіздюлін це вже Диво Господнє.те що небайдужі люди звідусіль нам допомагають це теж допомога Бога тому що все добро у світі від нього.

що стосується людей які розповідають про "шляхи Господні несповідимі" вони далекі від Бога та віри тому прикривають свою дурість цими словами.світ не такий простий як вам здається.
і якщо якийсь кацап гвалтує або вбиває це його власний вибір за який його чекає кара. тому що крім нашого існує ще як мінімум один світ у який не забереш матеріальні блага а лише твої вчинки.
17.08.2022 20:58 Ответить
Бога и черта нет. Как нет деда мороза, бабайки и зубной феи.
17.08.2022 23:53 Ответить
думка космічного масштабу та космічної дурості (і точно не ваша).
поясніть будь-ласка тоді,мені віруючому як виникло життя на Землі або як виникла клітина
тільки не відсилайте мене на простори гугл,своїми словами, як ви розумієте теорію дарвіна чи що там у вас.....
і ще одне.....

.....Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?

- Сам человек и управляет, - поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.

- Виноват, - мягко отозвался неизвестный, - для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, - тут неизвестный повернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... - тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье - совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи.А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, - тут иностранец прищурился на Берлиоза, - пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет - поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? - и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.(Мастер и Маргарита М.Булгаков).
18.08.2022 07:57 Ответить
Вы верите в бога только потому, что прочитали Булгакова, который придумал эту сценку с вымышленными персонажами Воландом, писателем, и Аннушкой ? И кто после этого глупец ? И с чего вы решили, что всеми процессами обязательно должен кто- то управлять ? Есть фундаментальные законы этого мира, вот они и управляют всем. Есть вопросы, почему эти законы именно такие, что находится на субатомном уровне (за горизонтом событий), и откуда вообще взялись эти все вещи- материя, энергия. Но если их и создал кто- то или что- то разумное, то уж точно не придуманные глупыми трусливыми людишками божки.
18.08.2022 18:20 Ответить
ви щось розповідаєте про "фундаментальні" закони але навіть теорії Дарвіна не в змозі пояснити
як я можу пояснити вам суть творчості Булгакова якщо ви йго не читали як і теорію Дарвіна.
і свою дурість прикриваєте розумними (як вам здається) словами субатомний рівень,горизонт собитий,материя.......а насправді ви нічого не знаєте так звідки ви знаєте що хтось на світі є а когось не світі не має?
28.08.2022 10:50 Ответить
1. Я диссертацию защищал по схожей тематике. Так, между прочим. Могу вам прочитать курс лекций по эволюционной биологии, но вряд ли вы там что то поймёте.
2. Эту книжонку я прочитал, еще когда мне было лет 10, первый раз. Могу провести развернутый анализ его в переносе на психологический портрет его автора, но опять же, вы будете хлопать глазами и ничерта не поймете, если для вас известные каждому школьнику научные термины- "разумные слова".
3. Вы же знаете, что говно невкусное ? откуда вы это знаете ? Пробовали на вкус ?
4. Самый первый признак дурака- это показное голословное обвинение в дурости других. Не палитесь так явно.
28.08.2022 18:31 Ответить
1.Я ціную спілкування з розумною людиною .курс лекцій -це звичайно прекрасно але для чого вам транслювати чужі ,можливо хибні думки.давайте почнемо з елементарних питань Наприклад поясніть з точки зору еволюціоніста як виникла клітина людини або око. Або як виникло життя на Землі (там кілька цікавих теорій) можливо вже вигадали щось новеньке.... Щось одне на вибір.І не хвилюйтеся за мої розумові здібності в мене їх вистачає на вільне спілкування двома мовами. Своїми словами як ви це розумієте з вашим багажем знань це буде просто зробити.
2.Приємно здивований вашим рівнем знань у галузі літератури (зазначимо однак що дійсно розумна людина ніколи не буде вихвалятися настільки вона разумна це за неї зроблять оточуючі але як кажуть то таке ) мене менш цікавить психологічний портрет булгакова як на мене він був Геній,художник від літератури якого посилає людям Бог для того щоб змалювату ту страшну епоху. Мене цікавить інше; сцена на Патріарших (одна з центральних у романі) що як ви вважаєте хотів донести Булгаков до майбутніх поколінь? і якщо ви такі ерудовані у літературі скажіть будь-ласка прообразом яких історичних осіб були персонажі роману Воланд та мастер.
3.ви ж "розумна" людина а тут таке
необов'язково лизати сковороду щоб дізнатись що вона гаряча
4. в основному люди швидко припиняють спілкуватися (відсутність аргументів,бажання,інтеллекту тощо) тому з мого боку це психологічний прийом (щоб рибка клюнула ).
29.08.2022 16:56 Ответить
Вахахахаха людству десятки тисяч років, землі мільйони, а персонажа єврейських казок створили лише пару тисячоліть назад! Як можна бути таким примітивним і упоротим дібілом???! До речі, в країні твоїх ворогів війни немає...то що на це каже твій 'бог'?
18.08.2022 00:12 Ответить
а ви я бачу ********** жонглювати тисячами та мільонами років поясніть тоді мені будь-ласка як виникло життя на Землі ,своїми словами як ви це розумієте,спробуйте і
можливо тоді ви зрозумієте "Як можна бути таким примітивним
і упоротим.......до речі я вас не ображав ви спробували мене образити але образили самого себе.(злість і дурість завжди ходять поруч).
Що стосується країни моїх ворогів...... країна моїх ворогів давно захоплена сатаною вони можуть називати себе християнами,віруючими,православними але як там написано у "еврейських казках":
По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків?(Евангеліє від Матвія 7:16)
18.08.2022 08:07 Ответить
що стосується Бога то він вам відповість особисто.
18.08.2022 08:41 Ответить
Де той "Холодной Яр" який казав у липні на цензорі, що я нічого не розумію, він воєнний професійнал і найближчим часом русні на Херсонщині кірдик. І де той "воєнний успєх"?
Якось пропав чоловіче.
17.08.2022 19:07 Ответить
А ви хто, пане Dick, диванний аналітік-стратєг?
17.08.2022 19:13 Ответить
А хто ти, Хандра? Ще один ідіот? Дик (Dik) це скорочено Річард. Якщо з іноземних мов ви вивчили тільки матюки. То це говорить про ваш розумовий розвиток.
17.08.2022 19:21 Ответить
Просто написав ти як типовий Dick, а не як Річард.
А якщо не бачиш де той "воєнний успєх", то "протри оченята, там у тєбя гной скопився".
17.08.2022 19:35 Ответить
Ти що? З секти Арестовича (2-3 недели и Рашка усьо)? На речі треба дивитися реально, а не вдівати рожеві окуляри. Я вірю в перемогу і що все буде добре для України. Але брехня суспільство розслабляє. А воно має консолідуватися та допомогати армії. А не танцювати на пляжах, начебто у нас все добре.
17.08.2022 19:41 Ответить
ну и п.здеть, как ты, не нужно...

пока что подозрение большое вызываешь, недавно вылупившийся и пургу несущий
17.08.2022 19:47 Ответить
Слухай. Я на цензорі пишу богато років і не раз був в топах зі своїми коментарями. Що за несенітницю на кацапській мові ти верзеш про недавно "вилупиашегося"? Хворий, чи що?
17.08.2022 20:05 Ответить
не бреши, це ти з секти 73/43%-них. І з люськиного публічного дому, звісно.
17.08.2022 19:48 Ответить
Арестович тверезо оцінює ситуацію і каже те що йому дозволяє Геншаб.те що зараз роблять кацапи за влучним висловом гіркіна гасять пожежу склянкою води.а на 24 будуть тварюки вітати зі святом,будьте обережні.
17.08.2022 19:49 Ответить
Ну про Абристовича це вибачте, вже в вас невиліковне.
17.08.2022 20:03 Ответить
а шо не так з люською? особисто наклав вам у штани?
17.08.2022 20:18 Ответить
він наклав у штани всім і поза штани, прямо навалив декрому в мізки. Таких дятлів ще потрібно пошукати. Брешуть і не моргнуть, а народ вірить, а потім розчарування, а потім втрати. А що їм, вони в бункері і кожного дня сують свої рожі на телебачення.
17.08.2022 21:02 Ответить
У чому брехня? А то у вас як у кацапів не читал но осуждаю.
18.08.2022 06:13 Ответить
ні не скажи ..ось простий ланцюг :камінь ,качан капусти ,коза ,людина . ?ти впевнений що після людини немає нікого ?
17.08.2022 20:01 Ответить
Так і чому у нас немає часткового успіху під Херсоном?((
17.08.2022 19:08 Ответить
Тому що у русні і на цей час перевага в кількості техніки та озброєння. В поки не буде хоть приблизного паритету будемо сидіти в обороні, та потрохи відступати.
17.08.2022 19:15 Ответить
Чому нема? У абдрістовіча він вже давно.
17.08.2022 19:48 Ответить
Усі критикани ЗСУ можуть своїм прикладом показати успіхі на фронті. Велком ту ЗСУ!!
17.08.2022 19:16 Ответить
ЗСУ ніхто не критикує. Критикуємо владу, яка не підготувала країну до війни, та не забезпечило армію.
17.08.2022 19:26 Ответить
До чого тут ЗСУ, коли зелень на одному каналі вищить про контрнаступ, а на іншому-що зброї нєма.
17.08.2022 19:49 Ответить
А что наш смешной дедок Резников? Что полтора месяца назад обещал контрнаступление? Ждет, что поле сдачи Донбасса РФ перекинет войска в Херсон?
17.08.2022 19:34 Ответить
Є слушна думка, що ситуація настільки важка була на сході. Що наше керівництво кинуло у ЗМІ дезу про контрнаступ, щоб змусити рашку хоч якось послабити тиск на Донбасі та перекинути резерви звідти. Що й вдалося.
17.08.2022 19:48 Ответить
не кури більше цю дрянь

ситація важка усюди, ВСУ банально не вистачає військової техніки, зброї та *********** до неї, а всі ці наші контрнаступи - це просто українська пропаганда, в котру ми всі віримо, тому що дуже хочемо вірити в скорішу перемогу, або наступи в майже некотрольовані оркми населені пункти легкими підрозділами ВСУ, російська армія ДУЖЕ велика, і перемалувати її ще довго, з тими темпами, з якими нам дають зброю, і надалі ми будемо втрачати території, поки не буде достатнью зброї
17.08.2022 19:58 Ответить
Я висловив думку. А з написаним вами я згоден.
17.08.2022 20:01 Ответить
Или пока территории не закончатся.
17.08.2022 23:59 Ответить
Рєзніков наступами не займається. На жаль він і снаряди шукає х..ово. На відміну від кацапів...
17.08.2022 19:59 Ответить
Тактика понятна, стратегия известна. Вытягиваем на себя и наносим акцентированные удары. Когда противник выдохся - отправляем за канаты
17.08.2022 19:52 Ответить
Ця стратегівя працює на стримання на окремий час.Далі потрібно контр удари .Інакше стратегія що ти написав буде постійно. і це втрата земель і ресурсів.А в рашці ресурсів і арти ще дужеее багато.Тому або атакуємо на невеликих ділянках і випалюємо їх так або сидимо в обороні фіг знає стільки.Наразі ми навіть хаймерси не використовуємо на 30% своїх можливостей.Хоча с такою кількістю могли рівняти не тільки склади а і всю оборону орків.
17.08.2022 19:58 Ответить
Братан, не теряем бздительности и понимаем, шо там (палец вверх) уже все решили. Но я тебе этого не говорил, а ты меня не слушал
17.08.2022 20:05 Ответить
Авдєєвку, нажаль, потрохи оточують. Так як в лоб її взяти не можуть, будуть обходити із флангів, утворять мішок, а згодом, якщо ВСУ не приймуть міри, то можуть і оточити. Повториться ситуація із Сіверодонеськом/Лисичанськом
17.08.2022 20:01 Ответить
"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій" - ніх#йово так деморалізовані та уникають бойові дії, що вже мають частковий успіх у двох населених пунктах. На кого ця локшина розрахована, на жителів Бахмута та Мар"їнки які незабаром опиняться в окупації?
17.08.2022 21:26 Ответить
Мене нудить від цієї брехні генштабу і всяких речників!!! Скоріше вже за півроку ЗСУ деморалізовані відсутністю перемог!!!!
18.08.2022 00:27 Ответить
Зе+За, а де наші хоча б 'часткові' успіхи, хоча б на правобережжі???! Допустили навалу з Криму, дозволили окопатися, а тепер 'ой нема зброї'? А виробляти почали? Ніфіга! Висновок - її ніколи не буде вдосталь при вас! При вашому керівництві ніколи не буде контрнаступу, а отже деокупації! Порох не хотів звільняти території під соусом 'мінськ', ЗеЛох -під соусом 'нема зброї'. А чим тоді ви Крим атакуєте і навіщо, якщо Херсонщина в окупації?!!! Бардак!!! Гнила голова риби!!!
18.08.2022 00:25 Ответить
..кто слил инфу кремлинам!!??
18.08.2022 07:13 Ответить
 
 