Враг имеет частичный успех у Опытного и Новомихайловки, на других направлениях попытки наступления отражены, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00 17.08.2022.

"Слава Украине! Идут 175-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений. На последнем враг проводит усовершенствование фортификационного оборудования позиций. Совершил артиллерийские обстрелы возле Черновского, Павловки и Гудового Сумской области.

На Харьковском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии осуществил обстрелы районов населенных пунктов Харьков, Новая Николаевка, Дементиевка, Коробочкино, Печенеги, Русские Тишки, Одноробовка, Лебяжье, Новое, Светличное, Сосновка и Рубежное. Противник попытался прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Лебяжье и Базалеевка, успеха не имел, отошел.

На Славянском направлении подразделения противника огнем ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня пытались нанести поражение нашим подразделениям и разрушить объекты гражданской инфраструктуры в районах Бражковки, Дибровного, Мазановки, Долины и Долгенького. Враг пытался продвинуться в направлениях Нововодмитровки и Мазановки, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей враг вел обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Николаевки, Краматорска, Верхнекаменского, Татьяновки, Серебрянки, Григоровки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Ивано-Дарьевки и Веселого. Штурмовыми действиями безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Бахмута, Зайцева, Яковлевки, Белогоровки и Майорска. Оккупанты задействовали авиацию для удара у Соледара. Украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцево и Майорск.

На Авдеевском направлении противник продолжил огненное влияние у Авдеевки, Нью-Йорка, Песков, Водяного, Опытного и Невельского. Нанес авиаудар недалеко от Марьинки. Враг имеет частичный успех в направлении населенного пункта Опытное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого поражения районов населенных пунктов Большая Новоселка, Константиновка, Павловка, Солнцевка, Ольговское, Угледар, Чаривное, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка. Авиаудары зафиксированы у Щербаков, Малых Щербаков и Зализничного. В целях уточнения позиций огневых средств и корректировки огня оккупанты задействовали БпЛА. Захватчики предприняли безуспешную попытку продвинуться в направлении Шевченкова и имеют частичный успех в направлении Новомихайловки.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для перехода в контрнаступление. Применением имеющихся огневых средств пытается нанести максимальные потери нашим подразделениям вдоль линии столкновения. Не прекращает ведение воздушной разведки беспилотными летательными аппаратами. Нанес авиационные удары неподалеку от Белогорки, Лозового, Белого Колодца и Посад-Покровского. Враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Белогорки. Наши воины полностью поломали планы оккупантов и отбросили на предыдущие позиции.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи по поддержке действий наземной группировки войск. В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Российские оккупанты понесут потери, деморализованы и выискивают любую возможность избежать боевых действий – пытаются сымитировать легкое ранение, прибегают к самоповреждению и различным симуляциям. Фиксируется увеличение фактов саботажа приказов офицеров, особенно когда это касается наступательных действий.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба.