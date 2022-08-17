Враг ведет наступление на Харьковщине и пытается штурмовать Опытное, - Генштаб
Россияне обстреляли в Харьковской области 18 населенных пунктов, пытаются штурмовать Опытное. Боевые действия продолжаются возле Бахмутского и Соледара.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. С территории республики Беларусь российский самолет Су-34 нанес удар по инфраструктурным объектам на территории Житомирской области. Сохраняется угроза последующих ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
На Северском направлении враг не прекращает обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.
В Харьковском направлении враг с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны продолжает активно вести разведку БПЛА. Совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементиевки и еще восемнадцати населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпанова. Ведет наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Оккупанты дистанционно минуют местность - на этот раз возле Лебяжьего.
На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бражковка, Великая Камышеваха, Дибровное, Вернополье и Мазановка. Провел дистанционное минирование местности вблизи Долгенького. В районе Богородичного пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.
На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Краматорском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение войск.
На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки. Враг вел воздушную разведку в Краматорском районе. Возле Спорного оккупанты решили сходить в наступление, понесли потери и отступили.
На Бахмутском направлении противник обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцева, Белогоровки и Майорска. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Зализного, Шумов и Зайцева, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении из танков и артиллерии разных типов обстреляны территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опытного и Невельского.
Враг наносил авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой. Вел воздушную разведку БПЛА возле Красногоровки и Опросного. Пытается вести штурмовые действия в районе Опросного, бои продолжаются.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Новоселка, Новомихайловка, Павловка, Богоявленка, Солнцовка, Степногорск, Шевченко, Угледар, Бурлацкое, Волшебное, Железное Лукьяновское, Орехов, Времовка, Полтавка, Новополь и Новоандреевка.
Нанес авиадары вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков. Вел наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получил жесткий отпор и отошел. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки.
Оккупанты заминировали местность в районах Инженерного и Украинского.
В Южнобужском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения наших войск и огневом поражении подразделений Сил обороны Украины.
Враг принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Николаева, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.
Оккупанты нанесли авиационные удары и вели наступательные бои недалеко от Белогорки. Украинские воины изрядно проредили ряды русских захватчиков и заставили врага бежать. Противник продолжает ведение разведки беспилотными летательными аппаратами.
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"Институт изучения войны пишет о неудачных попытках армии РФ наступать в районе национального парка "Святые горы", около поселка Мазановка на границе Донецкой и Харьковской области. По данным одного из пророссийских военных блогеров, войска России вышли из Мазановки, а российские и украинские силы ведут ожесточенные бои в соседних с ней лесах. Если эти сведения соответствуют действительности, это означает, что Вооруженные силы Украины сумели переправиться на восточный берег реки Северский Донец и действуют на территории национального парка".
"российские войска также провели несколько неудачных наступательных операций в Херсонской области. Там, как сообщают украинские военные, армия РФ пыталась атаковать в районе Новогригорьевки (населенный пункт примерно в 36 км на северо-запад от Херсона), но потерпели поражение и отошли. Так же события развивались около Белогорки (она расположена около реки Ингулец, в районе, где украинские войска завоевали плацдарм на ее берегу)"
"армия РФ сумела продвинуться в Сладком и части Степного в Донецкой области - ранее эти два небольших населенных пункта около Донецка были возвращены под контроль Украины. Сотрудник института Джордж Баррос объясняет в своем "Твиттере", что эти два села отмечены на картах ISW как находящиеся в зоне российского продвижения, поскольку генштаб Вооруженных сил Украины 16 августа сообщал, что в этом районе армия РФ ведет наступление и имеет "частичный успех". Кроме того, данные о наступлении в Сладком подтверждаются спутниковыми снимками НАСА, на которых видны пожары. Эксперты ISW также считают, что российские военные продвигаются в соседнем населенном пункте Егоровка, поскольку в интернете появились кадры, на которых в этом поселке действуют военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота".
Крысы путлера заявили что типа взяли дачный поселок Пески...за 8 лет штурма... эта паБеда путлера...
Крысы Шариковских мавзолейные...запросили помощь Ирана...типа безпилотники это Персии круче всяких Байрактаров ... и прочих американских самолетов-невидимок F-35...
вторая армия мира круче всяких там Бангладеш и Эритреи...