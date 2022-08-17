Тарифи на посилки до Польщі стануть дешевшими, - керівник Укрпошти Смілянський

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський оприлюднив інформацію, що Укрпошта та Пошта Польщі підписали меморандум, який дозволить зменшити тарифи на пересилання посилок та спростить механізм доставки відправлень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Смілянський зазначив: "Інформація, цікава тим, хто мешкає у Польщі або чиї родини там.

Останній мій візит до Польщі був мультизадачним – все, що підписав останнього разу в Кракові, вже в Україні й готується працювати на наших дорогах. Бо ж міжнародні візити мають бути результативними і це факт.

Впевнений, що вчорашні домовленості з Поштою Польщі також будуть реалізовані в найшвидші терміни.

Бо з перших місяців війни країна показала себе, як справжній друг України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" випустить ще дві марки в серпні, - Смілянський

Він продовжив: "Та основне – це спільно підписаний меморандум (я їх не люблю, але міжнародні стосунки мають свої правила гри:)) про наступне:

Ціни. До 15 вересня підготувати та підписати договір про взаємне зниження тарифів на пересилання посилок. Тож вартість поштових відправлень між родинами буде нижчою.

Зручність. Тепер посилки можна буде відправити та отримати в усіх відділеннях Пошти Польської та Укрпошти.

Якість + швидкість. Домовились опрацювати процеси обробки посилок так, щоб терміни доставки були в рази швидше. Вже працюємо з колегами з УЗ та, з допомогою Міністерства інфраструктури, плануємо поставити частину посилок на "залізні рейки", щоб не втрачати час на кордоні.

Ну і, звісно, про спільний випуск марки теж поспілкувались;)"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На деокупованих територіях Херсонщини "Укрпошта" почала видавати пенсії, - ОВА

Смілянський підкреслив: "Для реалізації маємо місяць часу, бо розуміємо свою відповідальність перед людьми. Важливо, щоб український бізнес, який імпортує з Польщі, мав надійний канал поставок. А ще дуже хочеться, щоб новорічні свята та Миколайчик пройшли з гарним настроєм. Особливо для дітей і для всіх родин, які сьогодні розлучила війна. Тому наша робота – вчасно передати посилки та настрій навіть через кордони.

Дякую міжнародній команді Укрпошти, нашим партнерам та МІУ, які роблять все можливе і неможливе, щоб виконати всі завдання та брати наступну планку".

"Вечерю замінив на зустріч зі студентами Варшавської Школи Економіки, серед яких були і українці. Ми відверто, без мікрофонів поспілкувались про те, яким має бути план відродження країни. Наостанок побажав всім нам зустрітись на його успішному втіленні в життя після перемоги!", - зазначив керівник Укрпошти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" більше не працює на непідконтрольних Україні територіях, - гендиректор Смілянський