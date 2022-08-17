Кулеба і Блінкен скоординували подальше постачання Україні західного озброєння

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з державним секретарем США Ентоні Блінкеном провели телефонну розмову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Озброєння було в центрі моєї телефонної розмови з Ентоні Блінкеном: ми координували подальші поставки зі США та партнерів", - написав Кулеба у твіттері.

За словами міністра, військова допомога Україні наближає закінчення війни і залишається найкращим вкладенням у довгострокову безпеку Європи та миру.

"Вдячний за незмінну підтримку США", - підсумував очільник МЗС.

