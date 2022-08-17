УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7129 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
2 223 11

Кулеба і Блінкен скоординували подальше постачання Україні західного озброєння

кулеба,блінкен

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з державним секретарем США Ентоні Блінкеном провели телефонну розмову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Озброєння було в центрі моєї телефонної розмови з Ентоні Блінкеном: ми координували подальші поставки зі США та партнерів", - написав Кулеба у твіттері.

За словами міністра, військова допомога Україні наближає закінчення війни і залишається найкращим вкладенням у довгострокову безпеку Європи та миру.

"Вдячний за незмінну підтримку США", - підсумував очільник МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США поки опираються визнанню Росії державою-терористом, - Кулеба

Автор: 

зброя (7735) Кулеба Дмитро (3606) Блінкен Ентоні (1157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А Кулеба яким боком до цього питання, координатор хєров. Для чого аж целий міністр оборони, командуючий ЗСУ, Генеральний штаб, невже Кулеба краще Залужного знає потреби ЗСУ в номенклатурні та кількості озброєння. Мало нам президентського зав.складом канц.товарів, що пхає небрите рило в керування державою, як то кажуть:"Нате мого п'ятака,- прийміть мене штурпака (дєрьмака), угу... ***😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
17.08.2022 21:30 Відповісти
+3
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1559917265826488321 3 ч

Патрушев відсторонив структури ФСБ від операції по Залужному. Головне завдання для СЗР РФ сформульовано так "Использовать все оперативные возможности и агентурное влияние для отстранения генерала ВСУ Залужного от оперативного руководства войсками. Приоритет - высший ".

Секретар Ради безпеки РФ Патрушев дав вказівку ФСБ і СЗР РФ подати йому повний об'єм матеріалів по Головнокомандувачому Збройних Сил України генералу Валерію Залужному.

Це сталось після його дуже емоційного спілкування з президентом РФ Путіним. Суть розмови невідома, але нервував Патрушев сильно.
показати весь коментар
17.08.2022 21:32 Відповісти
+2
І патрушева треба на гиляку ‼️‼️‼️‼️
показати весь коментар
17.08.2022 21:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Кулеба яким боком до цього питання, координатор хєров. Для чого аж целий міністр оборони, командуючий ЗСУ, Генеральний штаб, невже Кулеба краще Залужного знає потреби ЗСУ в номенклатурні та кількості озброєння. Мало нам президентського зав.складом канц.товарів, що пхає небрите рило в керування державою, як то кажуть:"Нате мого п'ятака,- прийміть мене штурпака (дєрьмака), угу... ***😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
17.08.2022 21:30 Відповісти
Кулеба хорошо знает англійський
показати весь коментар
17.08.2022 21:31 Відповісти
А всі перекладачі могут працювати на рашу
показати весь коментар
17.08.2022 21:33 Відповісти
Відповідь проста - він міністр закордонних справ. Генштаб і Залужний на полі бою справ багато мають.
показати весь коментар
17.08.2022 23:54 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1559917265826488321 3 ч

Патрушев відсторонив структури ФСБ від операції по Залужному. Головне завдання для СЗР РФ сформульовано так "Использовать все оперативные возможности и агентурное влияние для отстранения генерала ВСУ Залужного от оперативного руководства войсками. Приоритет - высший ".

Секретар Ради безпеки РФ Патрушев дав вказівку ФСБ і СЗР РФ подати йому повний об'єм матеріалів по Головнокомандувачому Збройних Сил України генералу Валерію Залужному.

Це сталось після його дуже емоційного спілкування з президентом РФ Путіним. Суть розмови невідома, але нервував Патрушев сильно.
показати весь коментар
17.08.2022 21:32 Відповісти
І патрушева треба на гиляку ‼️‼️‼️‼️
показати весь коментар
17.08.2022 21:34 Відповісти
Судя по тому, что на разговорах Залужного с американскими генералами стал присутствовать Ермак, Зеленский взял под козырек. А что такого, какая разница.
показати весь коментар
17.08.2022 21:35 Відповісти
На жаль, здається, і сам Залужний особливо не проти...
показати весь коментар
17.08.2022 21:44 Відповісти
Собаки Димки Кулебы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался в интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона", что все его родные покинули страну. В ночь с 24 на 25 февраля он возвращался в страну из-за рубежа. Когда глава МИД Украины добрался до границы, то встретился там со своими детьми и родителями, которые также вывозили собак Дмитрия Кулебы.
"Я всех обнял, поцеловал, я въехал в Украину, они выехали из Украины"
показати весь коментар
17.08.2022 21:33 Відповісти
Ще один герой-боневтік? Ей, зебіли, терміново! Героя України йому! І іменний парабелум!
показати весь коментар
17.08.2022 21:39 Відповісти
Кулєбі треба в Африці та Азії снаряди 152 мм шукаьт, як кацапи роблять, а не мастурбацією займатись з Блінкеним. Рєзніков навіщо міністр?
показати весь коментар
17.08.2022 21:41 Відповісти
 
 