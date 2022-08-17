2 223 11
Кулеба і Блінкен скоординували подальше постачання Україні західного озброєння
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з державним секретарем США Ентоні Блінкеном провели телефонну розмову.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Озброєння було в центрі моєї телефонної розмови з Ентоні Блінкеном: ми координували подальші поставки зі США та партнерів", - написав Кулеба у твіттері.
За словами міністра, військова допомога Україні наближає закінчення війни і залишається найкращим вкладенням у довгострокову безпеку Європи та миру.
"Вдячний за незмінну підтримку США", - підсумував очільник МЗС.
Топ коментарі
+5 Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар17.08.2022 21:30 Відповісти Посилання
+3 Власов Сергей #321358
показати весь коментар17.08.2022 21:32 Відповісти Посилання
+2 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар17.08.2022 21:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@tZEinform
·
https://twitter.com/tZEinform/status/1559917265826488321 3 ч
Патрушев відсторонив структури ФСБ від операції по Залужному. Головне завдання для СЗР РФ сформульовано так "Использовать все оперативные возможности и агентурное влияние для отстранения генерала ВСУ Залужного от оперативного руководства войсками. Приоритет - высший ".
Секретар Ради безпеки РФ Патрушев дав вказівку ФСБ і СЗР РФ подати йому повний об'єм матеріалів по Головнокомандувачому Збройних Сил України генералу Валерію Залужному.
Це сталось після його дуже емоційного спілкування з президентом РФ Путіним. Суть розмови невідома, але нервував Патрушев сильно.
"Я всех обнял, поцеловал, я въехал в Украину, они выехали из Украины"