Кулеба и Блинкен скоординировали дальнейшие поставки Украине западного вооружения
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с государственным секретарем США Энтони Блинкеном провели телефонный разговор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вооружение было в центре моего телефонного разговора с Энтони Блинкеном: мы координировали дальнейшие поставки из США и от партнеров", - написал Кулеба в твиттере.
По словам министра, военная помощь Украине приближает окончание войны и остается лучшим вложением в долгосрочную безопасность Европы и мира.
"Благодарен за неизменную поддержку США", - подытожил глава МИД.
Топ комментарии
+5 Pavlik Morozov #432325
показать весь комментарий17.08.2022 21:30 Ответить Ссылка
+3 Власов Сергей #321358
показать весь комментарий17.08.2022 21:32 Ответить Ссылка
+2 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий17.08.2022 21:34 Ответить Ссылка
@tZEinform
·
https://twitter.com/tZEinform/status/1559917265826488321 3 ч
Патрушев відсторонив структури ФСБ від операції по Залужному. Головне завдання для СЗР РФ сформульовано так "Использовать все оперативные возможности и агентурное влияние для отстранения генерала ВСУ Залужного от оперативного руководства войсками. Приоритет - высший ".
Секретар Ради безпеки РФ Патрушев дав вказівку ФСБ і СЗР РФ подати йому повний об'єм матеріалів по Головнокомандувачому Збройних Сил України генералу Валерію Залужному.
Це сталось після його дуже емоційного спілкування з президентом РФ Путіним. Суть розмови невідома, але нервував Патрушев сильно.
"Я всех обнял, поцеловал, я въехал в Украину, они выехали из Украины"