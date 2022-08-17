Кулеба и Блинкен скоординировали дальнейшие поставки Украине западного вооружения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с государственным секретарем США Энтони Блинкеном провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вооружение было в центре моего телефонного разговора с Энтони Блинкеном: мы координировали дальнейшие поставки из США и от партнеров", - написал Кулеба в твиттере.

По словам министра, военная помощь Украине приближает окончание войны и остается лучшим вложением в долгосрочную безопасность Европы и мира.

"Благодарен за неизменную поддержку США", - подытожил глава МИД.

