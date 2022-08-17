РУС
Кулеба и Блинкен скоординировали дальнейшие поставки Украине западного вооружения

кулеба,блінкен

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с государственным секретарем США Энтони Блинкеном провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вооружение было в центре моего телефонного разговора с Энтони Блинкеном: мы координировали дальнейшие поставки из США и от партнеров", - написал Кулеба в твиттере.

По словам министра, военная помощь Украине приближает окончание войны и остается лучшим вложением в долгосрочную безопасность Европы и мира.

"Благодарен за неизменную поддержку США", - подытожил глава МИД.

Автор: 

оружие (10437) Кулеба Дмитрий (2882) Блинкен Энтони (937)
А Кулеба яким боком до цього питання, координатор хєров. Для чого аж целий міністр оборони, командуючий ЗСУ, Генеральний штаб, невже Кулеба краще Залужного знає потреби ЗСУ в номенклатурні та кількості озброєння. Мало нам президентського зав.складом канц.товарів, що пхає небрите рило в керування державою, як то кажуть:"Нате мого п'ятака,- прийміть мене штурпака (дєрьмака), угу... ***😝😝😝😝😝😜🤪
17.08.2022 21:30 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1559917265826488321 3 ч

Патрушев відсторонив структури ФСБ від операції по Залужному. Головне завдання для СЗР РФ сформульовано так "Использовать все оперативные возможности и агентурное влияние для отстранения генерала ВСУ Залужного от оперативного руководства войсками. Приоритет - высший ".

Секретар Ради безпеки РФ Патрушев дав вказівку ФСБ і СЗР РФ подати йому повний об'єм матеріалів по Головнокомандувачому Збройних Сил України генералу Валерію Залужному.

Це сталось після його дуже емоційного спілкування з президентом РФ Путіним. Суть розмови невідома, але нервував Патрушев сильно.
17.08.2022 21:32 Ответить
І патрушева треба на гиляку ‼️‼️‼️‼️
17.08.2022 21:34 Ответить
Кулеба хорошо знает англійський
17.08.2022 21:31 Ответить
А всі перекладачі могут працювати на рашу
17.08.2022 21:33 Ответить
Відповідь проста - він міністр закордонних справ. Генштаб і Залужний на полі бою справ багато мають.
17.08.2022 23:54 Ответить
І патрушева треба на гиляку ‼️‼️‼️‼️
17.08.2022 21:34 Ответить
Судя по тому, что на разговорах Залужного с американскими генералами стал присутствовать Ермак, Зеленский взял под козырек. А что такого, какая разница.
17.08.2022 21:35 Ответить
На жаль, здається, і сам Залужний особливо не проти...
17.08.2022 21:44 Ответить
Собаки Димки Кулебы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался в интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона", что все его родные покинули страну. В ночь с 24 на 25 февраля он возвращался в страну из-за рубежа. Когда глава МИД Украины добрался до границы, то встретился там со своими детьми и родителями, которые также вывозили собак Дмитрия Кулебы.
"Я всех обнял, поцеловал, я въехал в Украину, они выехали из Украины"
17.08.2022 21:33 Ответить
Ще один герой-боневтік? Ей, зебіли, терміново! Героя України йому! І іменний парабелум!
17.08.2022 21:39 Ответить
Кулєбі треба в Африці та Азії снаряди 152 мм шукаьт, як кацапи роблять, а не мастурбацією займатись з Блінкеним. Рєзніков навіщо міністр?
17.08.2022 21:41 Ответить
 
 