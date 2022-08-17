УКР
В Україні можуть конфіскувати майно 302 підсанкційних осіб, - Мін’юст

мінюст

Майно 302 підсанкційних осіб можуть конфіскувати на користь України.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.

Мудра поінформувала, що Україна вживає активних дій щодо переслідування винних осіб, які вчиняють злочини в Україні. Зокрема, за її словами, подано позов до Європейського суду з прав людини за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Перші процедурні рішення очікуються вже восени, прогнозує заступниця міністра.

Також вона нагадала, що позови до ЄСПЛ громадяни можуть подати самостійно, але лише до 16 вересня, оскільки Росія денонсувала Конвенцію та вийшла з Ради Європи, тому строки для подання позовів обмежені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заблоковано діяльність столичної компанії, яка торгувала російськими нафтопродуктами. Вилучено 27 тонн продукції на 10 млн грн, - СБУ. ФОТО

Крім того, зауважила заступниця міністра, Україна також подала позов до Міжнародного суду ООН по Конвенції проти геноциду. В обох інстанціях буде вимога щодо повної компенсації завданої шкоди, уточнила вона.

Щодо конфіскації активів рф за кордоном, заступниця міністра наголосила, що блокування, конфіскація та спрямування коштів на відшкодування збитків Україні вимагає неабияких зусиль від наших партнерів.

За її словами, частина держав, наприклад Німеччина, мають норми законів на рівні конституції, які забезпечують суверенний імунітет державного майна країни-агресора, забезпечують обмеження права власності. У таких країнах потрібно вносити зміни на рівні національного законодавства і на рівні конституції. Водночас, зауважила Мудра, є держави, які можуть це зробити самостійно, без європейських конвенцій та без втручання на рівні міжнародних організацій, наприклад, США та Канада.

"Канада вже зробила перший крок – вони ухвалили законодавство, яке дозволяє конфісковувати приватні і суверенні активи. США також має низку законопроєктів, які передбачають конфіскацію російських активів та передачу їх на користь України", – додала заступниця міністра.

Вона уточнила, що наразі жодна країна ще не проводила конфіскацій у цивільних процесах.

"Це відбувається поки що в кримінальних провадженнях, які стосуються активів, які, наприклад, набуті злочинним шляхом. Тому на рівні ЄС розробляються законопроєкти, які дадуть змогу конфісковувати активи приватних осіб, які намагаються уникнути санкцій. Це дасть можливість конфісковувати активи таких осіб", – пояснила Мудра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду щодо компенсації Україні завданої шкоди. Триває пошук юридичного механізму передачі Києву заморожених активів РФ, - ОП

В Україні юридична процедура вилучення активів також передує їх виявленню і блокуванню. Як поінформувала заступниця міністра, на сьогодні є вже 302 підсанкційні особи, проти яких введено санкції із блокуванням активів і майно яких за наявності в Україні, відповідно до законодавства, може бути вилучене.

"Реальні кейси знаходяться на стадії підготовки документів, бо відповідне законодавство було прийнято тільки у травні. Але найближчим часом Мін’юст подасть перші позовні заяви до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкцій у вигляді вилучення майна в дохід держави. Надзвичайно важливо підготувати беззаперечні докази, щоб в майбутньому мати безапеляційні заперечення у разі, якщо колишні власники подадуть позов проти України та ініціюють інвестиційні спори", - наголосила Мудра.

конфіскація (897) Мін’юст (1630) санкції (12746)
+9
Вибачте список осіб не читав. Невже вся фракція слуг в тому списку?
17.08.2022 23:46 Відповісти
+8
1. Порошенко
2. Порошенко
....
302. Порошенко
17.08.2022 23:53 Відповісти
+4
Ага. Как у КалоМойши
17.08.2022 23:46 Відповісти
Ага. Как у КалоМойши
17.08.2022 23:46 Відповісти
Вибачте список осіб не читав. Невже вся фракція слуг в тому списку?
17.08.2022 23:46 Відповісти
Щоб віддати коломойському.
17.08.2022 23:49 Відповісти
1. Порошенко
2. Порошенко
....
302. Порошенко
17.08.2022 23:53 Відповісти
17.08.2022 23:54 Відповісти
Можуть не можуть членом суда членом туда
18.08.2022 00:10 Відповісти
бла-бла-бла..можуть-можуть!
Спочатку зробіть, а потім піартесь,. Малороси не можуть нічого проти кацапів -росів.
18.08.2022 00:27 Відповісти
А можуть і не конфіскувати.
18.08.2022 02:08 Відповісти
Та да. Краще б, конфіскували автоматично і хай вони доказують свої права на майно/гроші.
18.08.2022 07:56 Відповісти
Проволандують час… і потім якийсь суддя зніме арешт… Але Зе буде за шкибарки хватати увесь Світ: «Вводьте санкцціі проти рашки!!!»
18.08.2022 03:05 Відповісти
можуть
18.08.2022 05:19 Відповісти
Судячи з того, що море кацапських торгівельних і офісних центрів у Києві на 6-й місяць війни досі не конфісковані, зебіли нас кормлять казочками про конфіскації.
18.08.2022 06:46 Відповісти
шо за муйня?
конфісковуйте а не катайте шари
18.08.2022 07:36 Відповісти
По осені порахуємо,не треба нас лякати....
18.08.2022 07:47 Відповісти
Оці невизначені словосполучення: хочемо, можемо, знаємо..., але нічого не робимо- вже дістали!! Є перелік підсанційних осіб - виконайте норми законів і не галдіть!
18.08.2022 08:44 Відповісти
Ключове слово - "можуть"
18.08.2022 10:45 Відповісти
Можут, але не кофіскують. Їм за гроші дадуть українське громадянство.
18.08.2022 10:46 Відповісти
 
 