В Украине могут конфисковать имущество 302 подсанкционных лиц, - Минюст

Имущество 302 подсанкционных лиц могут конфисковать в пользу Украины.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Мудрая проинформировала, что Украина предпринимает активные действия по преследованию виновных лиц, совершающих преступления в Украине. В частности, по ее словам, подан иск в Европейский суд по правам человека по Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Первые процедурные решения ожидаются уже осенью, прогнозирует замминистра.

Также она напомнила, что иски в ЕСПЧ граждане могут подать самостоятельно, но только до 16 сентября, поскольку Россия денонсировала Конвенцию и вышла из Совета Европы, поэтому сроки подачи исков ограничены.

Кроме того, отметила заместитель министра, Украина также подала иск в Международный суд ООН по Конвенции против геноцида. В обеих инстанциях будет требование о полной компенсации причиненного ущерба, уточнила она.

Относительно конфискации активов России за рубежом, заместитель министра подчеркнула, что блокирование, конфискация и направление средств на возмещение ущерба Украине требует немалых усилий от наших партнеров.

По ее словам, часть государств, например Германия, имеют нормы законов на уровне конституции, обеспечивающие суверенный иммунитет государственного имущества страны-агрессора, обеспечивающие ограничение права собственности. В таких странах необходимо вносить изменения на уровне национального законодательства и на уровне конституции. В то же время, отметила Мудрая, есть государства, которые могут сделать это самостоятельно, без европейских конвенций и без вмешательства на уровне международных организаций, например, США и Канада.

"Канада уже сделала первый шаг – они приняли законодательство, позволяющее конфисковывать частные и суверенные активы. У США также есть ряд законопроектов, которые предусматривают конфискацию российских активов и передачу их в пользу Украины", – добавила замминистра.

Она уточнила, что ни одна страна еще не проводила конфискаций в гражданских процессах.

"Это происходит пока в уголовных производствах, касающихся активов, которые, например, приобретены преступным путем. Поэтому на уровне ЕС разрабатываются законопроекты, которые позволят конфисковывать активы частных лиц, пытающихся избежать санкций. Это позволит конфисковывать активы таких лиц", – объяснила Мудрая.

В Украине юридическая процедура изъятия активов также предшествует их выявлению и блокированию. Как проинформировала заместитель министра, на сегодняшний день есть уже 302 подсанкционных лица, против которых введены санкции с блокированием активов и имущество которых при наличии в Украине, согласно законодательству, может быть изъято.

"Реальные кейсы находятся на стадии подготовки документов, потому что соответствующее законодательство было принято только в мае. Но в ближайшее время Минюст подаст первые исковые заявления в Высший антикоррупционный суд о применении санкций в виде изъятия имущества в доход государства. Очень важно подготовить безоговорочные доказательства, чтобы в будущем иметь безапелляционные возражения в случае, если бывшие собственники подадут иск против Украины и инициируют инвестиционные споры", - подчеркнула Мудрая.