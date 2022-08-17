РУС
В Украине могут конфисковать имущество 302 подсанкционных лиц, - Минюст

Имущество 302 подсанкционных лиц могут конфисковать в пользу Украины.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Мудрая проинформировала, что Украина предпринимает активные действия по преследованию виновных лиц, совершающих преступления в Украине. В частности, по ее словам, подан иск в Европейский суд по правам человека по Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Первые процедурные решения ожидаются уже осенью, прогнозирует замминистра.

Также она напомнила, что иски в ЕСПЧ граждане могут подать самостоятельно, но только до 16 сентября, поскольку Россия денонсировала Конвенцию и вышла из Совета Европы, поэтому сроки подачи исков ограничены.

Кроме того, отметила заместитель министра, Украина также подала иск в Международный суд ООН по Конвенции против геноцида. В обеих инстанциях будет требование о полной компенсации причиненного ущерба, уточнила она.

Относительно конфискации активов России за рубежом, заместитель министра подчеркнула, что блокирование, конфискация и направление средств на возмещение ущерба Украине требует немалых усилий от наших партнеров.

По ее словам, часть государств, например Германия, имеют нормы законов на уровне конституции, обеспечивающие суверенный иммунитет государственного имущества страны-агрессора, обеспечивающие ограничение права собственности. В таких странах необходимо вносить изменения на уровне национального законодательства и на уровне конституции. В то же время, отметила Мудрая, есть государства, которые могут сделать это самостоятельно, без европейских конвенций и без вмешательства на уровне международных организаций, например, США и Канада.

"Канада уже сделала первый шаг – они приняли законодательство, позволяющее конфисковывать частные и суверенные активы. У США также есть ряд законопроектов, которые предусматривают конфискацию российских активов и передачу их в пользу Украины", – добавила замминистра.

Она уточнила, что ни одна страна еще не проводила конфискаций в гражданских процессах.

"Это происходит пока в уголовных производствах, касающихся активов, которые, например, приобретены преступным путем. Поэтому на уровне ЕС разрабатываются законопроекты, которые позволят конфисковывать активы частных лиц, пытающихся избежать санкций. Это позволит конфисковывать активы таких лиц", – объяснила Мудрая.

В Украине юридическая процедура изъятия активов также предшествует их выявлению и блокированию. Как проинформировала заместитель министра, на сегодняшний день есть уже 302 подсанкционных лица, против которых введены санкции с блокированием активов и имущество которых при наличии в Украине, согласно законодательству, может быть изъято.

"Реальные кейсы находятся на стадии подготовки документов, потому что соответствующее законодательство было принято только в мае. Но в ближайшее время Минюст подаст первые исковые заявления в Высший антикоррупционный суд о применении санкций в виде изъятия имущества в доход государства. Очень важно подготовить безоговорочные доказательства, чтобы в будущем иметь безапелляционные возражения в случае, если бывшие собственники подадут иск против Украины и инициируют инвестиционные споры", - подчеркнула Мудрая.

+9
Вибачте список осіб не читав. Невже вся фракція слуг в тому списку?
17.08.2022 23:46 Ответить
+8
1. Порошенко
2. Порошенко
....
302. Порошенко
17.08.2022 23:53 Ответить
+4
Ага. Как у КалоМойши
показать весь комментарий
17.08.2022 23:46 Ответить
Ага. Как у КалоМойши
17.08.2022 23:46 Ответить
Вибачте список осіб не читав. Невже вся фракція слуг в тому списку?
17.08.2022 23:46 Ответить
Щоб віддати коломойському.
17.08.2022 23:49 Ответить
1. Порошенко
2. Порошенко
....
302. Порошенко
17.08.2022 23:53 Ответить
17.08.2022 23:54 Ответить
Можуть не можуть членом суда членом туда
18.08.2022 00:10 Ответить
бла-бла-бла..можуть-можуть!
Спочатку зробіть, а потім піартесь,. Малороси не можуть нічого проти кацапів -росів.
18.08.2022 00:27 Ответить
А можуть і не конфіскувати.
18.08.2022 02:08 Ответить
Та да. Краще б, конфіскували автоматично і хай вони доказують свої права на майно/гроші.
18.08.2022 07:56 Ответить
Проволандують час… і потім якийсь суддя зніме арешт… Але Зе буде за шкибарки хватати увесь Світ: «Вводьте санкцціі проти рашки!!!»
18.08.2022 03:05 Ответить
можуть
18.08.2022 05:19 Ответить
Судячи з того, що море кацапських торгівельних і офісних центрів у Києві на 6-й місяць війни досі не конфісковані, зебіли нас кормлять казочками про конфіскації.
18.08.2022 06:46 Ответить
шо за муйня?
конфісковуйте а не катайте шари
18.08.2022 07:36 Ответить
По осені порахуємо,не треба нас лякати....
18.08.2022 07:47 Ответить
Оці невизначені словосполучення: хочемо, можемо, знаємо..., але нічого не робимо- вже дістали!! Є перелік підсанційних осіб - виконайте норми законів і не галдіть!
18.08.2022 08:44 Ответить
Ключове слово - "можуть"
18.08.2022 10:45 Ответить
Можут, але не кофіскують. Їм за гроші дадуть українське громадянство.
18.08.2022 10:46 Ответить
 
 