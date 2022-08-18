10 головних лідерів думок в Україні - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

44% опитаних спонтанно не змогли назвати жодного конкретного прізвища.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження "Демократія, права і свободи громадян та медіаспоживання в умовах війни", яке на замовлення Громадянської мережі ОПОРА провів у липні Київський міжнародний інститут соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Так, респондентів запитали про "лідерів думок", тобто публічних осіб, за повідомленнями яких вони слідкують. Серед публічних осіб, за повідомленнями яких слідкують опитувані, частіше називали президента Зеленського - 29%.

"14% - Олексія Арестовича, 12% - Олега Жданова (у щоденниковому дослідженні цих самих трьох осіб учасники назвали найбільшими інфлюенсерами). Інші "лідери думок": Валерій Залужний (9%), Сергій Притула (9%), Віталій Кім (4%), Михайло Подоляк (4%), Олексій Резніков (3%), Дмитро Гордон (3%)", - зазначили соціологи.

Також в десятку "лідерів думок" увійшов головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов (3%).

Водночас 44% респондентів спонтанно не змогли назвати жодного конкретного прізвища.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого). Опитування проводилося серед дорослих (віком від 18 років) громадян України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не ввійшли жителі територій, тимчасово не підконтрольних владі України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 10%.

Методом щоденникового опитування опитано 100 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого). Польовий етап дослідження тривав з 6 до 15 липня 2022 року. Опитування проведене серед дорослих (віком від 18 років) громадян України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не ввійшли жителі територій, тимчасово не підконтрольних владі України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Серед опитаних спостерігалося пропорційне представництво за статтю. Не менш ніж 70% опитаних мають вищу освіту, зайняті у різних сферах. Також представлені й економічно неактивні групи. Всі учасники цікавляться подіями в Україні та за кордоном і майже щоденно споживають новини через різні медіа. Не менш ніж 30% учасників використовують російську мову для спілкування вдома.

