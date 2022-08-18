УКР
10 головних лідерів думок в Україні - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

зеленський

44% опитаних спонтанно не змогли назвати жодного конкретного прізвища.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження "Демократія, права і свободи громадян та медіаспоживання в умовах війни", яке на замовлення Громадянської мережі ОПОРА провів у липні Київський міжнародний інститут соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Так, респондентів запитали про "лідерів думок", тобто публічних осіб, за повідомленнями яких вони слідкують. Серед публічних осіб, за повідомленнями яких слідкують опитувані, частіше називали президента Зеленського - 29%.

"14% - Олексія Арестовича, 12% - Олега Жданова (у щоденниковому дослідженні цих самих трьох осіб учасники назвали найбільшими інфлюенсерами). Інші "лідери думок": Валерій Залужний (9%), Сергій Притула (9%), Віталій Кім (4%), Михайло Подоляк (4%), Олексій Резніков (3%), Дмитро Гордон (3%)", - зазначили соціологи.

Також в десятку "лідерів думок" увійшов головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов (3%).

Водночас 44% респондентів спонтанно не змогли назвати жодного конкретного прізвища.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого). Опитування проводилося серед дорослих (віком від 18 років) громадян України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не ввійшли жителі територій, тимчасово не підконтрольних владі України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 10%.

Методом щоденникового опитування опитано 100 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого). Польовий етап дослідження тривав з 6 до 15 липня 2022 року. Опитування проведене серед дорослих (віком від 18 років) громадян України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не ввійшли жителі територій, тимчасово не підконтрольних владі України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Серед опитаних спостерігалося пропорційне представництво за статтю. Не менш ніж 70% опитаних мають вищу освіту, зайняті у різних сферах. Також представлені й економічно неактивні групи. Всі учасники цікавляться подіями в Україні та за кордоном і майже щоденно споживають новини через різні медіа. Не менш ніж 30% учасників використовують російську мову для спілкування вдома.

10 головних лідерів думок в Україні - опитування КМІС 01

Автор: 

Жданов Ігор (115) Зеленський Володимир (25542) опитування (2050) КМІС (357) Бутусов Юрій (3648) Резніков Олексій (1452) Залужний Валерій (740) Притула Сергій (90) Арестович Олексій (383) Кім Віталій (473)
Топ коментарі
+80
На кого це розраховано? На упоротих зебілів.
показати весь коментар
18.08.2022 13:00 Відповісти
+79
показати весь коментар
18.08.2022 13:09 Відповісти
+68
Це не країна, це - Ідиократія. Тільки для повного імбецила Зелень з Арестовичем можуть бути лідером думки.
показати весь коментар
18.08.2022 13:00 Відповісти
Ну що, вітаємо країну з поверненням в часи януковича, де з напівосвіченого урки робили
"поціновувача Чехова", а тепер вже з того, хто виступав у нього на корпоративах ліплять
"совість нації". Zeленський, Абдристовіч і навіть Жданов обійшли довіру народу до Залужного??? На кого це лайно розраховано? Хіба що на одноклітинний планктон zелених недоумків.
показати весь коментар
18.08.2022 18:36 Відповісти
Ясне діло лідером думок в країні є той що не готував обороноздатність країни і не займався умовами для добробуту громадян, а займався бюджетними витратами , як пояснив, щоб не було паніки. ТОму і лідер ,- бо як що ні то тоді згідно закона доведеться відповідати.
На другому місті супер розвідник, який за його словами повернувся з бойового завдання один живим і здоровим - колишній сраколиз Медведчука, а колишніх не буває - цікаво? І головне в списку лідерів нема ще одного розвідника усіх часів і народів - так що це за опитування?
показати весь коментар
18.08.2022 18:43 Відповісти


Сурового розвідника вам у стрічку))

ДМИТРО ІВАНОВ

офіцер морської піхоти

Про Арестовича

"...Мене іноді запитують:

- За що ти так не любиш Арестовича? Таке враження, що у тебе до нього щось особисте, ніби він тобі грошей винен.



Відповідь: ні, грошей не винен, на ногу в трамваї мені не наступав, мою улюблену собачку ногою на пхав, та й нема у мене собачки.

Справа трохи в іншому, звісно, крім моєї відвертої нелюбові до самозакоханих піздоболів-нарцисів.

По-перше, я не поважаю офіцерів, які 4 перших роки війни сиділи на дивані, а у 2018 році раптово згадали про присягу і на рік підписали контракт заради УБД та можливості у майбутньому рвати тєльняху на грудях з криками: "Я танки гриз!".

Звісно, бо у 2018 шанс отримати пакет Граду на голову був вже малоймовірним.

Люся зробив саме так, незважаючи на своє звання капітана запасу. Він дійсно закінчив Одеський Інститут Сухопутних військ за профілем "командир механізованого взводу" це правда. Ніякий він не розвідник за фахом, а звичайний піхотинець.

Генерал Залужний теж закінчив цей ВУЗ, але в інші роки. Тобто, фраза Люсі "ми вчилися РАЗОМ з Залужним" - трохи піздьож.

Не "разом", а "в одному ВУЗі", різниця колосальна.

Так ось. У 2018 році Люся підписав контракт і потрапив на суто штабну посаду помічника начальника розвідки 72 ОМБр.

Але душа вимагала пригод і у листопаді 2018 року в смугу відповідальності бригада приїхала працювати група снайперів з Десни.

Незрозуміло нащо, але Люся поперся з ними, бо захотілося відносно безпечно полоскотати собі нерви. "Рамзес", блін, ****...

Приїхавши на позиції, вони взяли у якості провідника бійця 4 батальйону Юрія Олійника (позивний "Полтава", колишній мій підлеглий) і пішли вперед. Сапера в групі не було, Олійник був теж снайпером по посаді.

Що у цій групі робив ПНР бригади капітан Люся - невідомо, але група пішла в сіру зону.

Особисто для мене ці місця відомі, доводилося лазити і по славнозвісній "Кікіморі", поки вона була сірою зоною, і по інших місцях. Це було біля Світлодарська, доречі.

Так ось. Група вирішила зайняти позицію на закинутій нашій СПшці.

Але за тиждень до того туди заходили сепари, це було відомо. Явно заходили не просто так, а залишили після себе якусь гидоту.

Люся, хоч і на словах дуже героїчний герой, йшов позаду групи на досить безпечній відстані.

Тому коли перший боєць зайшов на СПшку і спрацювала ОЗМка, Люсю вона не дістала.

Решта бійців - 2 загинуло (Юра і Рома), 2 поранені.

Про те, як Люся звідти тікав, є цілі легенди, але суть не в цьому.

Операція була організована абсолютно ніяк. Ні евакуації, ні прикриття, ні взаємодії - нічого. І в цьому безпосередня вина Люсі як офіцера вищого штабу.

І тепер це чмо розповідає пихато, як воно вижило при підриві ОЗМки. Ясєн ***, якщо стояти хєр зна де від місця вибуху, то виживеш, я особисто сто разів так "виживав". І ні, ніхто в армії ОЗМку "відьмою" не називає, це Люся інтернетів начитався.

Я розумію, що у кожного офіцера бували втрати, але нормальний офіцер і просто нормальна людина це згадує або с болем, або з відчуттям сорому та провини. Арестович не відчуває нічого подібного.

Після такого ЧП командування зробила класичний варіант - забрало Людську подалі від війни, щоб не належав ще більше.

Дослужив свій рік він у Командуванні Сухопутних військ, отримав там звання майора і звільнився.

Після цього ніякого відношення до армії не мав абсолютно. Його вислуга в армії складає 10 років, його звання - підполковник ЗАПАСУ (чомусь слово "запасу" Люся завжди забуває).

Отака сумна історія.

Якщо ви вважаєте, що таку людину я маю поважати, то ми з вами по-різному виховані..."
показати весь коментар
18.08.2022 18:45 Відповісти
в слові лідери помилка - перша буква.
показати весь коментар
18.08.2022 18:49 Відповісти
этих людей убеждать уже поздно
показати весь коментар
18.08.2022 19:25 Відповісти
Після того, що зеля и Арестович - найглавніши лідери думок треба чи викинути це опитивуння в лайно , чи персадити націю з дитячіх стільців до палати №6
показати весь коментар
18.08.2022 18:56 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 19:59 Відповісти
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxZuaMSnJxHX9Q76ZdvcY4U2gQNh64KMRq

КиївМіськБудда:
Найбільше би реготали й постили меми діти з інтернатів, які влада не евакуювала, а росія вивезла до себе. Так і треба цим ви..дкам-сиротам, нехай живуть в окупації - щоб знали, як насміхатися з найвеличнішого!



Боневтекла Камбербетч:
І пацієнти психоневрологічних і туберкульозних диспансерів, і породіллі у пологових…
показати весь коментар
18.08.2022 20:01 Відповісти
Всі ці "експерти" чомусь дуже ******* "пообщаться с харошімі рускімі. Нещодавно жданов любєзнічал з латініной, а"два жида пара" - фейгін-арєстовіч - взірець балабольства...
показати весь коментар
18.08.2022 18:56 Відповісти
Жахливий жах! Вважати зелю, арестовича, подоляка, гордона лідерами думок - це моральне збочення! Війна ідіотів нічому не вчить!
показати весь коментар
18.08.2022 19:11 Відповісти
цеж треба ще додуматься щоб напісати це лайно яке чуть не втратила 7 милиардів, що воно лидер думок.Цеж якій такій нарід про него думае? Ще балабола Абдристовіча сюди пріплели, про иншіх я мовчу окромя Залужного Шо вони нам ще придумають?
показати весь коментар
18.08.2022 19:26 Відповісти
Сьогодні вже тут писав - це тому що люди дивляться марафон і більш нічого.
А хто там "живе", той і "лідер думок".
показати весь коментар
18.08.2022 19:42 Відповісти
Номер 1 і 2 - лідери безумства. Щось не так з опитуванням і опитаними.
показати весь коментар
18.08.2022 20:14 Відповісти
Все говорить само за себе, цей нарІд невиліковний...
показати весь коментар
18.08.2022 20:17 Відповісти
А чому тут дивуватися?!...Ці так звані "опитування".., це і є наслідки, політики, "єдиної думки", єдиних новин.
показати весь коментар
18.08.2022 20:34 Відповісти
Украинцы очарованы , околдованы. Решили испить чашу до дна.
показати весь коментар
18.08.2022 20:35 Відповісти
Також в десятку "лідерів думок" увійшов головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов (3%)
_______________
ці 3% це ми - читачі та коментатори Цензора
показати весь коментар
18.08.2022 20:44 Відповісти
Ну що ж-ці результати підтверджують думку про те,що Україну й українців очікує важке майбутнє. І ця важкість буде пов'язана не тільки з агресією зовнішнього ворога але й з несвідомістю більшості людей.навіть відкрита війна не додала розуму українцям. Дуже прикро!
показати весь коментар
18.08.2022 20:57 Відповісти
Бутусов має більшу аудиторію. Пора формувати нову партію Бо зелених треба викопувати з політики
показати весь коментар
18.08.2022 21:26 Відповісти
виколупувати як кліщів
показати весь коментар
18.08.2022 22:27 Відповісти
Лідори
показати весь коментар
18.08.2022 22:29 Відповісти
що це за КМІС і чи дійсно він таке робить під час війни? Від якої партії він працює? Від слуг народу?
Чи від ОПЗЖ, чи від Ахметова ? Чи вілд Коломойського?
показати весь коментар
18.08.2022 22:30 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 