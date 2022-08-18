10 главных лидеров мнений в Украине – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

44% опрошенных спонтанно затруднились назвать хоть одну конкретной фамилии.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Демократия, права и свободы граждан и медиапотребления в условиях войны", которое по заказу Гражданской сети ОПОРА провел в июле Киевский международный институт социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Да, респондентов спросили о "лидерах мнений", то есть публичных лиц, за сообщениями которых они следят. Среди публичных лиц, за сообщениями которых следят опрошенные, чаще называли президента Зеленского – 29%.

"14% - Алексея Арестовича, 12% - Олега Жданова (в дневниковом исследовании этих трех человек участники назвали крупнейшими инфлюэнсерами). Другие "лидеры мнений": Валерий Залужный (9%), Сергей Притула (9%), Виталий Ким (4 %), Михаил Подоляк (4%), Алексей Резников (3%), Дмитрий Гордон (3%)", – отметили социологи.

Также в десятку лидеров мнений вошел главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов (3%).

В то же время 44% респондентов спонтанно затруднились назвать ни одной конкретной фамилии.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины. кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных до 24 февраля). Опрос проводился среди взрослых (возрастом от 18 лет) граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не вошли жители территорий, временно не подконтрольных властям Украины до 24 февраля 2022 (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% — для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%.

Методом ежедневного опроса опрошено 100 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных до 24 февраля). Полевой этап исследования длился с 6 по 15 июля 2022 года. Опрос проведен среди взрослых (возрастом от 18 лет) граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не вошли жители территорий, временно не подконтрольных властям Украины до 24 февраля 2022 (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Среди опрошенных наблюдалось пропорциональное представительство по статье. Не менее 70% опрошенных имеют высшее образование, занятые в разных сферах. Также представлены и экономически неактивные группы. Все участники интересуются событиями в Украине и за рубежом и почти ежедневно потребляют новости через разные медиа. Не менее 30% участников используют русский язык для общения дома.

