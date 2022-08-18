10 главных лидеров мнений в Украине – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
44% опрошенных спонтанно затруднились назвать хоть одну конкретной фамилии.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Демократия, права и свободы граждан и медиапотребления в условиях войны", которое по заказу Гражданской сети ОПОРА провел в июле Киевский международный институт социологии, сообщает Цензор.НЕТ.
Да, респондентов спросили о "лидерах мнений", то есть публичных лиц, за сообщениями которых они следят. Среди публичных лиц, за сообщениями которых следят опрошенные, чаще называли президента Зеленского – 29%.
"14% - Алексея Арестовича, 12% - Олега Жданова (в дневниковом исследовании этих трех человек участники назвали крупнейшими инфлюэнсерами). Другие "лидеры мнений": Валерий Залужный (9%), Сергей Притула (9%), Виталий Ким (4 %), Михаил Подоляк (4%), Алексей Резников (3%), Дмитрий Гордон (3%)", – отметили социологи.
Также в десятку лидеров мнений вошел главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов (3%).
В то же время 44% респондентов спонтанно затруднились назвать ни одной конкретной фамилии.
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины. кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных до 24 февраля). Опрос проводился среди взрослых (возрастом от 18 лет) граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не вошли жители территорий, временно не подконтрольных властям Украины до 24 февраля 2022 (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% — для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%.
Методом ежедневного опроса опрошено 100 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных до 24 февраля). Полевой этап исследования длился с 6 по 15 июля 2022 года. Опрос проведен среди взрослых (возрастом от 18 лет) граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не вошли жители территорий, временно не подконтрольных властям Украины до 24 февраля 2022 (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Среди опрошенных наблюдалось пропорциональное представительство по статье. Не менее 70% опрошенных имеют высшее образование, занятые в разных сферах. Также представлены и экономически неактивные группы. Все участники интересуются событиями в Украине и за рубежом и почти ежедневно потребляют новости через разные медиа. Не менее 30% участников используют русский язык для общения дома.
"поціновувача Чехова", а тепер вже з того, хто виступав у нього на корпоративах ліплять
"совість нації". Zeленський, Абдристовіч і навіть Жданов обійшли довіру народу до Залужного??? На кого це лайно розраховано? Хіба що на одноклітинний планктон zелених недоумків.
На другому місті супер розвідник, який за його словами повернувся з бойового завдання один живим і здоровим - колишній сраколиз Медведчука, а колишніх не буває - цікаво? І головне в списку лідерів нема ще одного розвідника усіх часів і народів - так що це за опитування?
Сурового розвідника вам у стрічку))
ДМИТРО ІВАНОВ
офіцер морської піхоти
Про Арестовича
"...Мене іноді запитують:
- За що ти так не любиш Арестовича? Таке враження, що у тебе до нього щось особисте, ніби він тобі грошей винен.
Відповідь: ні, грошей не винен, на ногу в трамваї мені не наступав, мою улюблену собачку ногою на пхав, та й нема у мене собачки.
Справа трохи в іншому, звісно, крім моєї відвертої нелюбові до самозакоханих піздоболів-нарцисів.
По-перше, я не поважаю офіцерів, які 4 перших роки війни сиділи на дивані, а у 2018 році раптово згадали про присягу і на рік підписали контракт заради УБД та можливості у майбутньому рвати тєльняху на грудях з криками: "Я танки гриз!".
Звісно, бо у 2018 шанс отримати пакет Граду на голову був вже малоймовірним.
Люся зробив саме так, незважаючи на своє звання капітана запасу. Він дійсно закінчив Одеський Інститут Сухопутних військ за профілем "командир механізованого взводу" це правда. Ніякий він не розвідник за фахом, а звичайний піхотинець.
Генерал Залужний теж закінчив цей ВУЗ, але в інші роки. Тобто, фраза Люсі "ми вчилися РАЗОМ з Залужним" - трохи піздьож.
Не "разом", а "в одному ВУЗі", різниця колосальна.
Так ось. У 2018 році Люся підписав контракт і потрапив на суто штабну посаду помічника начальника розвідки 72 ОМБр.
Але душа вимагала пригод і у листопаді 2018 року в смугу відповідальності бригада приїхала працювати група снайперів з Десни.
Незрозуміло нащо, але Люся поперся з ними, бо захотілося відносно безпечно полоскотати собі нерви. "Рамзес", блін, ****...
Приїхавши на позиції, вони взяли у якості провідника бійця 4 батальйону Юрія Олійника (позивний "Полтава", колишній мій підлеглий) і пішли вперед. Сапера в групі не було, Олійник був теж снайпером по посаді.
Що у цій групі робив ПНР бригади капітан Люся - невідомо, але група пішла в сіру зону.
Особисто для мене ці місця відомі, доводилося лазити і по славнозвісній "Кікіморі", поки вона була сірою зоною, і по інших місцях. Це було біля Світлодарська, доречі.
Так ось. Група вирішила зайняти позицію на закинутій нашій СПшці.
Але за тиждень до того туди заходили сепари, це було відомо. Явно заходили не просто так, а залишили після себе якусь гидоту.
Люся, хоч і на словах дуже героїчний герой, йшов позаду групи на досить безпечній відстані.
Тому коли перший боєць зайшов на СПшку і спрацювала ОЗМка, Люсю вона не дістала.
Решта бійців - 2 загинуло (Юра і Рома), 2 поранені.
Про те, як Люся звідти тікав, є цілі легенди, але суть не в цьому.
Операція була організована абсолютно ніяк. Ні евакуації, ні прикриття, ні взаємодії - нічого. І в цьому безпосередня вина Люсі як офіцера вищого штабу.
І тепер це чмо розповідає пихато, як воно вижило при підриві ОЗМки. Ясєн ***, якщо стояти хєр зна де від місця вибуху, то виживеш, я особисто сто разів так "виживав". І ні, ніхто в армії ОЗМку "відьмою" не називає, це Люся інтернетів начитався.
Я розумію, що у кожного офіцера бували втрати, але нормальний офіцер і просто нормальна людина це згадує або с болем, або з відчуттям сорому та провини. Арестович не відчуває нічого подібного.
Після такого ЧП командування зробила класичний варіант - забрало Людську подалі від війни, щоб не належав ще більше.
Дослужив свій рік він у Командуванні Сухопутних військ, отримав там звання майора і звільнився.
Після цього ніякого відношення до армії не мав абсолютно. Його вислуга в армії складає 10 років, його звання - підполковник ЗАПАСУ (чомусь слово "запасу" Люся завжди забуває).
Отака сумна історія.
Якщо ви вважаєте, що таку людину я маю поважати, то ми з вами по-різному виховані..."
КиївМіськБудда:
Найбільше би реготали й постили меми діти з інтернатів, які влада не евакуювала, а росія вивезла до себе. Так і треба цим ви..дкам-сиротам, нехай живуть в окупації - щоб знали, як насміхатися з найвеличнішого!
Боневтекла Камбербетч:
І пацієнти психоневрологічних і туберкульозних диспансерів, і породіллі у пологових…
А хто там "живе", той і "лідер думок".
_______________
ці 3% це ми - читачі та коментатори Цензора
Чи від ОПЗЖ, чи від Ахметова ? Чи вілд Коломойського?